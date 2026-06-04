https://ukraina.ru/20260604/pochemu-zelenskiy-do-sikh-por-zhiv-i-chto-zapad-khochet-provernut-na-ukraine--evstafev-1079804912.html
Почему Зеленский до сих пор жив и что Запад хочет провернуть на Украине – Евстафьев
Почему Зеленский до сих пор жив и что Запад хочет провернуть на Украине – Евстафьев - 04.06.2026 Украина.ру
Почему Зеленский до сих пор жив и что Запад хочет провернуть на Украине – Евстафьев
В проекте Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о том, почему Украина стала главным полем боя между Россией и Западом за будущее Европы и мира. Почему... Украина.ру, 04.06.2026
2026-06-04T10:37
2026-06-04T10:37
2026-06-04T10:37
дмитрий евстафьев
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В проекте Украина.ру "Казус Евстафьева" говорим о том, почему Украина стала главным полем боя между Россией и Западом за будущее Европы и мира. Почему Зеленский, несмотря на коррупцию и хамство в отношении и Трампа, и большинства европейских политиков остаётся у власти? В чём причина толерантности Запада к выкрутасам главы киевского режима и в какой момент Зеленского сочтут опасным и окончательно неуправляемым?Об этом, а также о других важных составляющих "проекта Украина" рассуждает постоянный автор мультимедийного издания Украина.ру, профессор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрий ЕвстафьевP.S. Порассуждаем и о том, какой сменщик Зеленского нужен Западу и может ли у него вообще быть сменщик.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дмитрий Евстафьев, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, Видео, Новости