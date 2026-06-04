https://ukraina.ru/20260604/eks-senator-ssha-raskryl-istinnoe-otnoshenie-trampa-k-putinu-i-zelenskomu-1079810846.html

Экс-сенатор США раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Экс-сенатор США раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и Зеленскому - 04.06.2026 Украина.ру

Экс-сенатор США раскрыл истинное отношение Трампа к Путину и Зеленскому

Президент США Дональд Трамп испытывает глубокое уважение к президенту России Владимиру Путину, но не является поклонником украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс

2026-06-04T12:23

2026-06-04T12:23

2026-06-04T12:23

новости

сша

россия

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

петербургский международный экономический форум (фонд)

шос

сенат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/03/1079777445_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0e629d92c75dbe346a8bad4ea33fb8fa.png

Бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил на ПМЭФ, что президент США Дональд Трамп относится с большим уважением к российскому лидеру Владимиру Путину, в то время как к украинскому президенту Владимиру Зеленскому теплых чувств не испытывает. В качестве примера он привел назначение ближайших советников Трампа для переговоров с Россией."Все мы знаем из инцидента 2025 года, произошедшего в кабинете президента Трампа в Белом доме, что он не является поклонником президента Зеленского. Трамп — бизнесмен. Его успех [в делах] основан на личных отношениях", — подчеркнул Маркс.По его словам, американский лидер продемонстрировал большое уважение к Путину, назначив своих ближайших советников — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера — руководителями переговорного процесса. Политик отметил, что для Трампа такой шаг имеет большое символическое значение.В феврале 2025 года Дональд Трамп уже давно называл Владимира Зеленского диктатором, указывая на отсутствие выборов на Украине, а также характеризовал украинского лидера как "имевшего скромный успех комика".Напомним, что ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему". Ключевое событие — пленарное заседание с речью президента России Владимира Путина. Вместе с ним выступят президент Танзании Самия Сулуху Хассан, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, зампред КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. После этого состоится беседа Путина с Хань Чжэном.В форуме участвуют политики из 76 стран, а представители более 130 стран подтвердили присутствие. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий: форумы ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" (В20), МСП, креативных индустрий, а также бизнес-диалоги. Президент США Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука на сессию "Россия – США: диалог культур". Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Молчать!" Рютте заступился за Трампа, заткнув Зеленского. Хроника событий на утро 4 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд), шос, сенат