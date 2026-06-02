В Польше уточнили, когда на шее Зеленского "затянется петля"
У главы киевского режима Владимира Зеленского в лучшем случае осталось несколько недель, чтобы спасти то, что осталось от Украины. Об этом 1 июня написало польское издание Myśl Polska
2026-06-02T04:57
В Польше уточнили, когда на шее Зеленского "затянется петля"

04:57 02.06.2026
 
У главы киевского режима Владимира Зеленского в лучшем случае осталось несколько недель, чтобы спасти то, что осталось от Украины. Об этом 1 июня написало польское издание Myśl Polska
По мнению автора публикации, Зеленский постепенно теряет западных союзников, и это касается как жёсткого отношения к киевскому режиму администрации президента США Дональда Трампа, так и Евросоюза, который "тихонько бросает украинцев" и готовится к переговорам с Россией за их спиной.
В материале Myśl Polska отмечается, что дедлайн для скорейшего завершения конфликта с РФ, установленный американским лидером ещё в феврале, давно истёк. Именно с этим связаны ограничения поставок Киеву вооружения, в том числе зенитных ракет, используемые Вашингтонов в качестве одной из мер давления.
По мнению автора, если Зеленский в столкновении с Россией останется один, он потеряет всю страну в течение нескольких месяцев, и единственный для него выход — как можно быстрее согласиться на мир.
"Петля затягивается вокруг шеи президента... В лучшем случае у него есть несколько недель, чтобы дипломатическим путем спасти то, что еще осталось от Украины", — резюмировал польский журналист.
Ранее депутат, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что когда придёт время, страны Запада постараются максимально отстраниться от украинского лидера. При этом они не станут разбираться с ним самостоятельно, а "с удовольствием сделают это нашими руками".
Подробнее - в публикации "Они сами привезут его в Москву": Картаполов назвал срок годности Зеленского для Запада.
