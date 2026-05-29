https://ukraina.ru/20260529/amerikanskaya-paradigma-favorit-respublikantsev-mozhet-otkazatsya-ot-uchastiya-v-prezidentskikh-1079539058.html

Американская парадигма: фаворит республиканцев может отказаться от участия в президентских выборах-2028

Американская парадигма: фаворит республиканцев может отказаться от участия в президентских выборах-2028 - 29.05.2026 Украина.ру

Американская парадигма: фаворит республиканцев может отказаться от участия в президентских выборах-2028

До выборов следующего главы государства ещё больше двух лет, но внутри Республиканской партии уже активно размышляют над тем, кто станет их кандидатом. Человек, который сейчас выглядит самым очевидным претендентом, не уверен, что воспользуется этой возможностью

2026-05-29T06:30

2026-05-29T06:30

2026-05-29T10:03

эксклюзив

сша

дональд трамп

джей ди вэнс

марко рубио

республиканская партия

иран

выборы

мир без границ

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1c/1079538914_0:49:3000:1737_1920x0_80_0_0_b1664684d110a37ae08de5b5e433edd5.jpg

Ещё и половины срока полномочий 47-го президента США Дональда Трампа не прошло, а его уже всё чаще спрашивают о преемнике. Он высказывается максимально обтекаемо, мол, кто бы им ни стал, это будет достойный человек, но всем очевидно, что ключевых претендентов на эту роль двое: вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь, по совместительству и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио.Согласно результатам социологических исследований, наиболее вероятный претендент на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2028 году, - Вэнс, он почти вдвое обгоняет Рубио (39,5% против 20,8% соответственно), а тот ровно в два раза обходит замыкающего тройку лидеров старшего сына хозяина Белого дома Дональда Трампа-младшего (10,4%). Далее следуют губернатор Флориды Рон Десантис (8,8%), который, по сообщениям американских СМИ, в июне может заявить о запуске избирательной кампании, телеведущий Такер Карлсон и министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший (по 3%).25 мая британское издание Daily Mail, ссылаясь на свои источники, выдало неожиданную новость - Вэнс рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года, поскольку оказался в ещё большей изоляции в администрации после отставки Тулси Габбард– его "самого высокопоставленного союзника по невмешательству" - с поста директора Национальной разведки США.Она давняя и ярая противница любых военных интервенции за рубежом. Габбард обвиняла США и НАТО в провоцировании России и посетовала на враждебность Вашингтона по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, главной причиной начала СВО называла стремление втянуть Украину в орбиту Североатлантического альянса и настойчиво рассказывала о наличии американских биолабораторий на территории этой страны (она объявила о запуске большого расследования деятельности свыше 120 лабораторий более чем в 30 странах, включая Украину, о чём объявила всего две недели назад, 11 мая).Официальной причиной отставки Габбард стало желание больше времени проводить с супругом, у которого обнаружили редкую форму онкологии (этот страшный диагноз всё чаще упоминается относительно американской администрации: у главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс обнаружили рак груди на ранней стадии, у Пэм Бонди после ухода с поста министра юстиции/генпрокурора США - рак щитовидной железы), но поговаривают, что её вынудили уволиться из-за Ирана. Ещё в июне прошлого года телеканал NBC News, ссылаясь на нескольких высокопоставленных американских чиновников, сообщил, что Тулси, открыто выступавшую против вмешательства ВС США в зарубежные конфликты, из-за разногласий с Трампом отстранили от обсуждения в Белом доме конфликта Ирана и Израиля."Взгляды подполковника Габбард на внешнюю политику сформировались под влиянием её военной службы и многочисленных командировок в зоны боевых действий, где она увидела цену войны и то, кто в конечном итоге за неё платит", - говорила накануне её назначения член переходной команды 47-го президента США Алекса Хеннинг.Новым директором Национальной разведки США, по словам сенатора-республиканца Джима Бэнкса, может стать конгрессвумен Элиз Стефаник, которая изначально должна была стать постоянным представителем США в ООН, но Трамп был вынужден отозвать её кандидатуру. По внешнеполитическим взглядам она полная противоположность Габбард - один из самых произраильских политиков в Вашингтоне.С самого начала военной операции в Иране Вэнс и Рубио стали олицетворением диаметрально противоположных подходов: первый занимал умеренную позицию, предпочитая урегулирование конфликта посредством переговоров, а второй - воинственную, не исключая самых жёстких мер. Хотя должность обязывает именно госсекретаря искать дипломатические выходы даже из самых сложных ситуаций.На начальном этапе обострения на Ближнем Востоке на фоне резкого скачка цен на энергоресурсы и такого же резкого роста недовольства американцев подорожавшим бензином и всего остального пацифистская позиция Вэнса стала его преимуществом.Однако теперь вице-президент оказался в крайне сложном положении: ему нужно либо быть "голубем мира" среди "ястребов", готовым сражаться против всех, либо предать свои личные убеждения, забыть предвыборные обещания и демонстрировать солидарность с воинственно настроенным начальником.Трамп возвращался к власти с лозунгом войти в историю как президент-миротворец, который положит конец всем войнам в мире. Вэнс, соглашаясь стать его партнёром на политической арене, очевидно исходил из этого и полностью разделял такую концепцию. Однако ситуация сложилась иначе.На днях в интервью телеканалу NBC News он признался, что размышляет над тем, а нужна ли вообще была война в Иране."Я постоянно спрашиваю себя: "Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это делать?" И это, безусловно, ограничивает действия политических лидеров, как и должно быть", - сказал Вэнс.Сначала в прессе распространилась информация о расхождении взглядов первых двух лиц государства по ситуации на Ближнем Востоке (в феврале Вэнс в частном порядке убеждал президента не санкционировать полномасштабные удары по Ирану), а позже Трамп сам подтвердил, что разногласия между ними на самом деле были.11 июня на ужине в Розовом саду Белого дома в честь недели работников полиции Трамп сам поднял тему своих преемников, заявив: "Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные претенденты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали - это не значит, что я вас поддерживаю при любых обстоятельствах. Но знаете,.. мне кажется, это звучит как намёк на кандидата в президенты и кандидата в вице-президенты. Кому нравится Джей Ди Вэнс? Кому нравится Марко Рубио?" - и предложил присутствующим аплодисментами выразить симпатии тому и другому по очереди.Нынешний хозяин Белого дома не уточняет, кого он видит потенциальным президентом (если бы не было законодательных ограничений в два срока, то, себя, конечно же), а кого – вице-президентом. В марте газета The Wall Street Journal писала, что Трамп настраивает Вэнса и Рубио друг против друга, чтобы окончательно определиться с предпочтительным преемником.Как показали продолжающиеся прямо сейчас праймериз к промежуточным выборам в Конгресс, поддержка президента имеет крайне важное значение - на предварительном голосовании это практически гарантировало кандидату-протеже победу.Две недели назад, комментируя заявление о "команде мечты", Вэнс на брифинге в Белом доме выразил мнение, что Трамп так шутит в свойственной ему манере.А относительно себя как его преемника заявил: "Я не потенциальный будущий кандидат, я вице-президент, и мне очень нравится моя работа, и я постараюсь выполнять её настолько хорошо, насколько смогу".В упомянутом интервью NBC News, опубликованном 27 мая, Вэнс также подчеркнул, когда речь зашла о выборах-2028, что он - не кандидат в президенты.В свою очередь Рубио несколько месяцев назад заявлял, что поддержит нынешнего вице-президента, если он решит баллотироваться на высший государственный пост. Впрочем, до выборов ещё больше двух лет, и за это время много что может случиться. Тем более, что прямо сейчас внутри администрации меняется расклад сил."Изоляция Вэнса происходит в тот момент, когда авторитет Марко Рубио в Белом доме как никогда высок: госсекретарь помогает планировать вторжение на Кубу, а вице-президент терпит неудачу в мирных переговорах с Ираном. По мере того, как влияние Вэнса как политика невмешательства ослабевало, влияние Рубио росло, и госсекретарь стал доминирующим голосом во внешней политике в окружении Трампа", - пишет Daily Mail.Все нарративы Рубио сейчас воплощаются в жизнь: свержение Николаса Мадуро в Венесуэле, нанесение ударов по Ирану, жёсткий подход к Кубе с прицелом на смену коммунистического режима (для него как для потомка кубинских эмигрантов это дело чести)."У Рубио больше авторитета, чем у Вэнса. Президент его слушает. Вэнс не вписывается в общую картину, и так уже давно", - рассказал источник издания в Белом доме.По его словам, мягкая внешнеполитическая позиция вице-президента поставила его на путь конфронтации с Трампом, и раскол углубляется по мере того, как глава государства принимает образ лидера военного времени."В последние месяцы президент очень ясно дал понять, что он не приемлет молчаливый подход к внешней политике. Он громкий, он активный. Эти ребята предпочитают говорить тихо, но держать в руках большую дубинку, а Трамп говорит громко и носит с собой огромную пушку", - добавил собеседник Daily Mail.Впрочем, Daily Mail предупреждает, что доминирование Рубио может оказаться недолговечным, поскольку, поддерживая непопулярную военную операцию на Ближнем Востоке, госсекретарь рискует в режиме реального времени растратить политический капитал и оттолкнуть как сторонников Трампа, так и американскую общественность в целом.В то же время Вэнс в интервью NBC News не исключил, что когда-нибудь в будущем он всё же будет баллотироваться в президенты. В свою очередь, источники Daily Mail считают, что отказ участвовать в ближайших выборах может быть тактическим шагом второго лица государства, чтобы не "брать на себя ответственность за всё, что произошло за последние пару лет". Ведь вице-президент, вступающий в борьбу за Белый дом, неизменно рассматривается как последователь политического курса своего начальника. И если вдруг Вэнс действительно размышляет над тем, чтобы заявить о себе в следующих электоральных циклах – на выборах 2032 или 2036 года - ему нужно сохранять политическую значимость в течение целого 10-летия вне выборных должностей.Читайте также: Иран меняет расклад сил в США перед выборами в Конгресс-2026 и президента-2028

https://ukraina.ru/20250401/1062221425.html

https://ukraina.ru/20260313/amerikanskaya-paradigma-tramp-stalkivaet-svoikh-potentsialnykh-preemnikov-chtoby-vybrat-naslednika-1076703544.html

https://ukraina.ru/20260118/dreyfuyuschiy-tramp-ekspert-raskryl-pochemu-prezident-ssha-otoshel-ot-maga-i-dvizhetsya-k-pozitsii-rubio-1074294337.html

сша

иран

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, дональд трамп, джей ди вэнс, марко рубио, республиканская партия, иран, выборы, мир без границ, украина.ру