https://ukraina.ru/20260528/nado-unichtozhat-operatora-a-ne-tekhniku-ekspert-ob-effektivnykh-sposobakh-likvidatsii-vsu-1079524107.html

"Надо уничтожать оператора, а не технику": эксперт об эффективных способах ликвидации ВСУ

"Надо уничтожать оператора, а не технику": эксперт об эффективных способах ликвидации ВСУ - 28.05.2026 Украина.ру

"Надо уничтожать оператора, а не технику": эксперт об эффективных способах ликвидации ВСУ

На поле боя эффективнее уничтожать оператора ВСУ, а не технику, потому что техника — это продолжение его руки. Если будет оператора — некому будет управлять роботизированными платформами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов

2026-05-28T12:20

2026-05-28T12:20

2026-05-28T12:32

новости

россия

украина

сша

украина.ру

сво

новости сво россия

прогнозы сво

новости сво сейчас

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d90038bfe77b7a6a1956ab127dcd92cd.jpg

Украина пытается реализовать проект министра обороны Михаила Федорова по оснащению ВСУ 25 тысячами наземных робототехнических комплексов (НРТК) уже в первом полугодии. При этом предполагается освоить едва ли не миллиард долларов США.Отвечая на вопрос о том, что эффективнее уничтожать — технику или оператора, эксперт дал однозначный ответ."Оператора. Техника – это продолжение его руки. Надо уничтожать пункты управления и операторов", — пояснил Орлов. Не будет оператора – некому будет управлять этими платформами, заявил собеседник издания.По словам эксперта, российские военнослужащие прекрасно понимают, кого надо искать и уничтожать, и результаты этой работы мы видим в СМИ, когда показывают кадры уничтожения техники ВСУ."Именно операторы являются ключевым звеном, и их уничтожение лишает противника возможности управлять своими платформами", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: России для победы в войне на Украине необходимо латать дыры в ПВО и развивать систему "Свод" на сайте Украина.ру.

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, наступление, робот, главные новости, главное, техника, военная техника