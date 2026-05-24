Запад почуял неладное. Россия спасает Китай от американской беспощадной руки

На днях, 19-20 мая, состоялся визит президента России Владимира Путина в КНР. Его итоги и заявления лидеров России и США активно обсуждает мировая пресса. Тем более что эта поездка произошла буквально через несколько дней после визита президента США Дональда Трампа в Китай

2026-05-24T08:42

Логично, что все сравнивают эти визиты. Но получилось ещё и так, что поездка президента России как бы "подвела итог" обеим встречам. Можно сделать уже определённые выводы.Что же пишет мировая пресса?"Встреча старых друзей"Отличие двух встреч в том, что, как написала британская The Guardian, президента России принимали как "союзника и надёжного партнёра", а президента США - как "соперника и конкурента".Несмотря на то что экономики Китая и США чрезвычайно тесно связаны, между странами, действительно, всё время происходят вспышки "торговых войн".А в некоторых случаях политики США допускают абсолютно недружественные по отношению к Китаю шаги. Вспомним визит спикера Конгресса Ненси Пелоси на Тайвань, когда мировые СМИ всерьез обсуждали, не начнётся ли между США и Китаем настоящая война.В отличие от отношений "то ли мир, то ли война, то ли торговля, то ли тарифы", которые связывают Китай и США, отношения между Россией и Китаем сегодня - дружеские, партнерские.Тем более что товарооборот между Россией и Китаем постоянно растёт (в 2025 году снизился по отношению к 2024 году из-за санкций, но теперь опять начался рост).А между США и Китаем - падает. За последние годы товарооборот снизился с 800 до 420 миллиардов долларов.Как отмечает хорватский аналитик Зоран Метер в издании Geopolitika News:"Китай смотрит на Россию как на столь же важного торгового партнёра, как и США. В Китае считают, что российско-китайский товарооборот к 2030 году превысит оборот Китая и США".Но главное - это, конечно, личные отношения между нашими лидерами и дипломатические отношения двух стран, основанные на взаимной поддержке и уважении.Сингапурское издание Straits Times называет российско-китайский диалог "неформальной беседой старых друзей" и отмечает, что этот визит был гораздо более неформальным и душевным, чем встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина."Россия спасает Китай от американской беспощадной руки"Самое важное, что сейчас Китаю нужно "позарез", - это энергетическая стабильность. А эту стабильность может обеспечить мировой "супердержаве" (терминология Трампа) только Россия.Вот что пишет хорватский аналитик Зоран Метер:"После потери Венесуэлы и начала войны в Иране Китай только сейчас ощутил, что значит американская беспощадная рука, которая хотела его энергетически задушить или как минимум придушить. Сейчас Россия спасает Китай, так же, как Китай спасал Россию в первые 2 года вооружённого конфликта, пока Москва не оправилась от санкционного шока , то есть не переориентировала торговлю в основном на Азию".Ситуация, скорее всего, не была такой драматичной, а санкции не привели к шоку даже в первые два года СВО, но поддержка Китая, действительно, была важным для нас фактором. Но скорее, не столько экономическая, сколько дипломатическая."Они подрывают наше доминирование!"А тем временем в Европе после встречи президента России и председателя КПК нарастает сдержанная паника.Особенно тревожит западные страны продолжающаяся дедолларизация.Berliner Zeitung с тревогой оценивают:"Сближение двух стран и продолжающийся отказ от доллара подрывают доминирование Запада. Германия в зоне повышенного риска.""Новое сотрудничество" России и Китая, "оборот в 228 миллиардов долларов", "уже 16 лет Китай - крупнейший торговый партнер России" - всё это очень тревожит глобальный Запад.Отдельный акцент издание делает на том, что "в своём видеообращении перед отъездом Путин лично подчеркнул, что расчёты (между Россией и Китаем) производились почти исключительно в рублях и юанях"."Дедолларизация - это не побочный эффект сотрудничества России и Китая, а стратегическая программа."Это очень печалит немцев. Германии тоже пора переходить на юани? Или на рубли?Ещё больше огорчает немецкое издание то, что в результате санкций против России и отказа от российских энергоносителей значительно выиграл Китай. А Германия проиграла.Как можно было такое предположить? В 2022 году многим в ФРГ казалось, что будет совсем иначе.Без участия Берлина и Брюсселя!"В политическом плане асимметрия еще более выражена: в Пекине Си принимает Трампа и Путина в течение одной недели. Брюсселя и Берлина и в помине нет.""Переговоры идут без участия европейцев и при этом формируют европейскую реальность"."Для Европы и Германии вывод неприятен", - заключает издание."Санкции отделили Россию от Европы, но Европа не стала архитектором нового миропорядка, скорее наоборот", - с грустью констатирует Berliner Zeitung.Итог санкцийАрабская Al Jazeera отмечает, что западные санкции сплотили Москву и Пекин. Российская экономика повернулась на восток.И опять же: кто бы мог подумать? Когда эти санкции Западом вводились, ожидали противоположного эффекта: российская экономика рухнет, все союзники России тоже, естественно, ослабеют.И глобальный Запад сможет, сыто почавкивая, догрызать всех поодиночке.Не вышло! И теперь перед коллективным Западом возникла новая реальность. Двое друзей - "медведь" и "панда" - формируют новый миропорядок, причем без участия Европы.Но есть и третий друг - "американский орёл"? Это сложный вопрос. "Орёл" сейчас не совсем доволен своей ролью. Орёл привык быть гегемоном!"Закон джунглей"Вот как описал сегодняшний мир председатель Си Цзиньпин. Это уже ставшая знаменитой цитата про "закон джунглей":"Этот мир совсем неспокоен. Зашкаливает нанесенный односторонними действиями и гегемонией урон. Грозит возврат к закону джунглей."Как пишут мировые СМИ, это новая, несвойственная ранее китайскому лидеру риторика."Они наносят удар по США!"В США встречу президента России и председателя Си оценивают с тревогой и недовольством. Здесь акцент немного на другом: это что же получается, "мы больше не гегемон?"CNN считает, что эта встреча - удар по США. Почему?"Москва и Пекин намерены создать новый миропорядок, в котором США утрачивают статус единственной сверхдержавы".Да, утрачивают, если уже не утратили. Ведь и Дональд Трамп назвал Китай в этот визит супердержавой, за что его шпыняла вся глобалистская пресса.Ну а что касается объединённой Европы и прильнувшей к ней Украины - у них дела совсем плохи."Пожертвовали своим будущим ради Украины"Китайский новостной портал Baijiahao пишет:"Когда Путин приехал в Китай, Запад почуял неладное. Они не ошиблись. Москва нанесла по Европе неожиданный и сокрушительный удар. После такого они вряд ли оправятся."Евросоюзу надо было бы добиваться "стратегической автономии", считает издание, но вместо этого они выбрали быть "слугой США" в противостоянии Китаю.За последние три года страны Европы "вложили более 150 миллиардов евро" в Украину, напоминают китайские журналисты.И таким образом в итоге потеряли энергетический сектор и промышленность."Европа, по сути, пожертвовала своим будущим ради Украины", - заключает издание.Из аутсайдера в пешкуНу а дальше последовали удар за ударом."Налаживание взаимодействия России и США шокировало ЕС. После этого началась война США против Ирана, "в которой Россию можно назвать главным бенефициаром", пишет китайское издание.И наконец, произошли два визита в Китай."Если визит Трампа в Китай превратил Европу в "аутсайдера", то визит Путина в Пекин сделал из нее "пешку". Трамп обезоружил Европу, а Путин её окончательно сокрушил", - так образно и цветисто описывают происходящее китайские товарищи.И добивают:"После десятилетий преклонения ЕС теперь оказался полностью недееспособен в условиях нового баланса сил России, Китая и США. Европа, находящаяся в упадке, бессильна что-либо предпринять".

Елена Мурзина

