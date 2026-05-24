Цели удара возмездия, что увидели иностранные журналисты в Старобельске. Итоги 24 мая

В Минобороны России назвали цели для ударов возмездия в ночь на 24 мая в Киеве. Иностранные журналисты описали впечатления от визита в Старобельск

2026-05-25T11:10

Российская армия при ударе возмездия атаковала цели, связанные с военным руководством Украины, сообщило Минобороны."Среди поражённых в ходе массированного удара в Киеве и Киевской области <...> объекты украинского военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры, а также пункты управления Главного командования Сухопутных войск, Главного управления разведки украинского Минобороны и другие пункты управления ВСУ", — говорится в сводке.В министерстве подчеркнули, что по гражданской инфраструктуре атак не планировалось и не было.Ранее в воскресенье в ведомстве заявили, что российская армия нанесла удар по украинским военным объектам."В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины", – указали в Минобороны.Там же подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал удар возмездия по Украине."Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жёсткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилёты по размещённым в Киеве структурам", – указал Медведев.Он пояснил логику украинского руководства."Пусть всё горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться. Тем более что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней ублюдочной киевской власти. Что, конечно, важно для неё в ходе будущих выборов в стране 404", – отметил зампредседателя Совбеза РФ.Он также ответил тем, кто исходя из этой логики задал вопрос о целесообразности удара."Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить – как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", – подытожил Медведев.Тем временем Владимир Зеленский посетил места ударов. Среди прочего, он посетил ст. м. "Лукьяновская", рядом с которой находится завод имени Артёма – одно из важных предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.Также СМИ опубликовали фото пострадавшего от падения обломков дома на ул. Грушевского – дома, в котором есть квартиры у Зеленского, а также у фигуранта одного из крупнейших коррупционных дел независимой Украины бизнесмена Тимура Миндича. Как сообщило издание "Украинская правда", "повреждения возникли в результате падения обломков сбитых воздушных целей".Как сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент", украинские власти будут храбриться и отрицать важность удара."По информации источников "Резидента" наше ПВО сегодня смогло перехватить только 30% ракет и 50% БПЛА, а статистика данная для общества не отражает реальную ситуацию. Сейчас на Банковой оценивают ущерб, пропаганда получала темник с задачей сформировать общественное мнение о слабом ущербе для Украины от ударов противника", – отмечалось в публикации канала.На Украине продолжают ликвидировать последствия удара.Визит иностранных журналистов СтаробельскИностранные журналисты, посетившие место атаки на Старобельский педагогический колледж в ЛНР, осудили действия ВСУ."Я вижу, что это гражданский объект, и вижу, что это невозможно подставить. Так быстро все это устроить. Это невозможно, это нереально", — рассказал в комментарии РИА Новости шеф-корреспондент Al Arabiya Саад Халаф.Он добавил, что в здании очень много личных вещей детей.Американский журналист Кристофер Хелали назвал атаку действиями фашистского и террористического режима."Эта война продолжается, и эта война против российских мирных жителей продолжается. Она должна закончиться, и единственный способ ее закончить — это устранить первопричины и добиться того, чтобы Россия достигла всех своих целей в специальной военной операции", — подчеркнул он.Хелали также отметил, что украинский режим ничего не может без поддержки Запада: именно США, ЕС и НАТО предоставляют ему оружие, деньги, технические возможности и разведданные.Ирландский репортер Чей Боуз назвал произошедшее массовым убийством и актом терроризма. Он обратил внимание на то, что Старобельск — мирный населённый пункт, в нем нет никакой военной инфраструктуры.Турецкий журналист Елдран Аджар задался вопросом, кто выбирал общежитие в качестве цели и почему Запад молчит о теракте."Я не понимаю, почему мир молчит, именно западный мир. Они не хотели показывать миру настоящую Украину. Не хотели показывать, что Украина убила этих детей. Но после всего я приеду в Турцию и напишу обо всем, что я увидел. Несколько дней назад я прочитал в западных медиа, что эта территория закрыта и что сюда журналистам нельзя. Но вот мы здесь, мы приехали", — сказал Аджар в комментарии телеканалу "Звезда".Всего на месте трагедии побывало более 50 иностранных журналистов. Им в том числе показали обломки беспилотника ВСУ с антенной Starlink. Корреспонденты также посетили больницу с пострадавшими. Как подчеркнула омбудсмен Яна Лантратова, самое главное, что они должны увидеть, — это правду."Они (украинские военные – Ред.) целенаправленно стреляли, потому что было три реактивные волны, 16 БПЛА. И самое главное, о чем они говорят, мол, стреляли в военные объекты. Ну где военные объекты? Все могут видеть, что их нет. Когда здесь стояли родители, когда мы слышали их крики и плач, когда спасатели работали — они (ВСУ) били и били. Приостанавливались постоянно поисковые работы. Они били по детям. Они ждали. Но тем временем в ООН говорят, что это вообще все фейки", — заявила Лантратова корреспонденту "Звезды" Андрею Вакуле.Также Лантратова показала фото детей и рассказала об их увлечениях, мечтах и планах. Большинство погибших студенток похоронят в подвенечных платьях."А знаете, что еще страшно? Уполномоченный по правам человека в регионе помогает семьям по похоронам. Многие родители девочек, которые планировали выйти замуж, хотят, чтобы их похоронили в подвенечных платьях. Очень сложно представить горечь этих родителей", — отметила Лантратова.Она подчеркнула, что произошедшее – военное преступление.Подробнее о трагедии в Старобельске – в статье Владимира Скачко "Как остановить зверя. России все сложнее сдерживаться в войне с Украиной".

Егор Леев

