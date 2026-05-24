"Венгрия и Словакия будут держаться обеими руками": Станкевич о поставках российского газа в Европу
"Венгрия и Словакия будут держаться обеими руками": Станкевич о поставках российского газа в Европу
Теоретически при усилении санкций или инфраструктурных ограничениях поставки российского газа в Европу могут прекратиться. Однако пока есть политическая воля, Венгрия и Словакия будут держаться за это сотрудничество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич
"Венгрия и Словакия будут держаться обеими руками": Станкевич о поставках российского газа в Европу

04:00 24.05.2026
 
Строительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток
Отвечая на вопрос о вероятности полной остановки поставок российского трубопроводного газа в Грецию, Венгрию, Словакию и балканские страны, эксперт ответил, что теоретически ничего нельзя исключать.
"Мы живем в эпоху глобальной турбулентности, когда политика довлеет над экономическим расчетом. При усилении санкций или инфраструктурных ограничениях поставки могут прекратиться", — объяснил Станкевич.
Однако, по словам парламентария, пока есть политическая воля и коммерческий интерес, эти связи будут сохраняться. Энергетика для Центральной Европы — вопрос экономической стабильности.
"Россия десятилетиями подтверждала статус надежного партнера. Думаю, Венгрия и Словакия будут держаться за это сотрудничество обеими руками до последнего", — заявил собеседник Украина.ру.
Юрий Станкевич подчеркнул, что при наличии политической воли и коммерческого интереса поставки российского газа в Центральную Европу будут продолжаться.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем" на сайте Украина.ру.
Про последствия укрепления рубля для российской и мировой экономики на фоне энергетического кризиса в мире и длительного конфликта на Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба" на сайте Украина.ру.
