https://ukraina.ru/20260524/vengriya-i-slovakiya-budut-derzhatsya-obeimi-rukami-stankevich-o-postavkakh-rossiyskogo-gaza-v-evropu-1079345453.html

"Венгрия и Словакия будут держаться обеими руками": Станкевич о поставках российского газа в Европу

"Венгрия и Словакия будут держаться обеими руками": Станкевич о поставках российского газа в Европу - 24.05.2026 Украина.ру

"Венгрия и Словакия будут держаться обеими руками": Станкевич о поставках российского газа в Европу

Теоретически при усилении санкций или инфраструктурных ограничениях поставки российского газа в Европу могут прекратиться. Однако пока есть политическая воля, Венгрия и Словакия будут держаться за это сотрудничество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич

2026-05-24T04:00

2026-05-24T04:00

2026-05-24T04:00

новости

словакия

венгрия

россия

юрий станкевич

дмитрий голубовский

украина.ру

госдума

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/17/1042078465_0:5:3007:1696_1920x0_80_0_0_826915c1fd648e63cf194c3d5fd029fd.jpg

Отвечая на вопрос о вероятности полной остановки поставок российского трубопроводного газа в Грецию, Венгрию, Словакию и балканские страны, эксперт ответил, что теоретически ничего нельзя исключать."Мы живем в эпоху глобальной турбулентности, когда политика довлеет над экономическим расчетом. При усилении санкций или инфраструктурных ограничениях поставки могут прекратиться", — объяснил Станкевич.Однако, по словам парламентария, пока есть политическая воля и коммерческий интерес, эти связи будут сохраняться. Энергетика для Центральной Европы — вопрос экономической стабильности."Россия десятилетиями подтверждала статус надежного партнера. Думаю, Венгрия и Словакия будут держаться за это сотрудничество обеими руками до последнего", — заявил собеседник Украина.ру.Юрий Станкевич подчеркнул, что при наличии политической воли и коммерческого интереса поставки российского газа в Центральную Европу будут продолжаться.Полный текст материала Анны Черкасовой "Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем" на сайте Украина.ру.Про последствия укрепления рубля для российской и мировой экономики на фоне энергетического кризиса в мире и длительного конфликта на Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Голубовский: Китай может помочь России создать оружие более разрушительное, чем атомная бомба" на сайте Украина.ру.

словакия

венгрия

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, венгрия, россия, юрий станкевич, дмитрий голубовский, украина.ру, госдума, главные новости, главное, газ, российский газ, поставки, санкции, антироссийские санкции, европа, международные отношения, международная политика, сотрудничество, украина ру новости сегодня, новости украина ру