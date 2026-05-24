Украинское издание сообщило о массированном ударе по Киеву с применением ракет и дронов
Украинское издание сообщило о массированном ударе по Киеву с применением ракет и дронов
08:59 24.05.2026 (обновлено: 09:00 24.05.2026)
Российские войска нанесли ночью массированный удар по Киеву, задействовав около 50 ракет и до 700 беспилотников. Об этом 24 мая сообщает украинское издание "Обозреватель"
В ночь на 24 мая российские войска нанесли один из самых мощных ударов по Киеву за всё время специальной военной операции.
По данным мониторинговых ресурсов, в ходе атаки было использовано около 50 ракет различных типов и до 700 беспилотников. Телеграм-канал "Военный Осведомитель" ранее сообщал, что в ударе применялась "почти вся номенклатура" российских ракет, включая гиперзвуковые "Циркон" и "Кинжал".
В украинских социальных сетях также появились кадры, которые авторы идентифицируют как момент попадания ракеты "Орешник" в районе Киева. На данный момент официального подтверждения информации о типах применённого вооружения и последствиях ударов нет.
23 мая издание "РБК-Украина" сообщило, что Россия перехватывает украинские беспилотники, восстанавливает их в мастерских Донецка, а затем использует против ВСУ. Подробнее в материале "Франкенштейны" из Донецка: Россия собирает дроны ВСУ из запчастей
