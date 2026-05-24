По стопам Горбачёва: Санду чётко идёт к своей цели – ликвидировать Молдавию как независимое государство

Президент Молдавии Майя Санду считает существование Молдавии исторической несправедливостью и своими действиями делает всё, чтобы её "исправить", а методы придуманы ещё в прошлом веке - первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым

2026-05-24T09:12

В четверг, 21 мая, на международном форуме GLOBSEC в Праге модератор напомнил Санду, принимавшей участие в мероприятии, её слова о готовности проголосовать за объединение с Румынией, выразив сомнения, что её позицию поддерживает большинство молдаван, предположив, что так думает "очень сильное меньшинство - около 40%", и предложил ей прокомментировать ситуацию."Многие из них тоже поддерживают идею объединения с Румынией, и это не только для исправления исторической несправедливости. Это прежде всего ради безопасности и чтобы Молдова оставалась частью свободного мира", – заявила она.То есть Санду считает исторической несправедливостью как таковое существование государства, которым она руководит. Немыслимое заявление для президента страны, но, если мы вспомним, что она ещё и гражданка Румынии, картина сразу начинает выглядеть иначе."В Молдове есть доля населения - и это не только те 40%, о которых вы упомянули, есть ещё молдаване в диаспоре - которая поддерживает идею объединения с Румынией. Это прежде всего вопрос безопасности", - добавила Санду.Для людей, эмигрировавших хоть совсем недавно, хоть много лет назад, безопасность Молдавии – это, конечно, самая главная тема. Они свой выбор сделали – уехали куда подальше. Но эта категория граждан лично для Санду имеет крайне важное значение, поскольку фактически они спасли её политическую карьеру, когда на последних президентских выборах (2024 года) она одержала победу исключительно за счёт бюллетеней с зарубежных избирательных участков. Но тут и Кишинёв тоже постарался – открыв в Европе пунктов для голосования кратно больше, чем в России, где проживает несоизмеримо больше молдаван, а они хотят видеть другого президента.Видимо, мысль о вхождении Молдавии в состав Румынии занимает голову Санду, неоднократно повторявшей этот тезис, гораздо сильнее, чем ситуация внутри самой Молдавии. А она не просто лучше не становится – она откровенно деградирует по разным фронтам.На днях швейцарский Университет Санкт-Галлена и фонд Foundation for Value Creation опубликовали 7-й ежегодный доклад Elite Quality Index, в котором анализируют положение 151 страны по 148 политическим и экономическим показателям, включая концентрацию власти, эффективность госуправления, экономическую конкурентоспособность, способность справляться с экономическими вызовами, уровень коррупции.Модель поведения элит – "узких координированных групп, которые управляют крупнейшими приносящими доход бизнес-моделями в экономике", как трактуют разработчики - изучается для того, чтобы ответить на один вопрос: руководство страны создаёт условия для развития общества или использует своё положение для продвижения собственных интересов и извлечения выгоды?"Высококачественные элиты отдают обществу больше, чем забирают. Низкокачественные элиты увеличивают свою долю пирога за счёт не-элит", - поясняют авторы исследования.В 2026 году Молдавия заняла 75-е место, расположившись между Колумбией и Того, а в 2023-м была 48-й, т.е. за 3 года рухнула на 27 позиций. Соответственно, чиновники стали всё больше заботиться о самих себе и всё меньше - о населении."Резкое падение Республики Молдова в Elite Quality Index означает деградацию самой архитектуры молдавского государства и отсутствие полноценных национальных элит как стратегического класса", - заявил молдавский социолог и политолог Ион Лисневский.Элита в политологическом смысле, как поясняет эксперт, – это группа, способная создавать устойчивые институты, формировать стратегию развития, брать ответственность за долгосрочное будущее государства, создавать национальный проект, обеспечивать воспроизводство компетентных кадров."Именно здесь начинается главная проблема: в Молдове сформировался не класс элит, а класс временщиков", – констатирует Лисневский.Политические циклы в республике, по его словам, строятся вокруг удержания власти, перераспределения ресурсов, внешней поддержки, медийной мобилизации, геополитической поляризации, но при этом практически отсутствуют стратегическое государственное планирование, институциональная преемственность, инвестиции в человеческий капитал, создание национальных центров силы. В результате политическая система воспроизводит не элиту, а временных менеджеров, которые приходят не строить государство, а управлять потоками ресурсов и внешних ожиданий - типичная модель периферийного государства, приходит к выводу эксперт.И всё это приходится на период правления Санду (впервые вступила в должность президента в декабре 2020 года, в 2024-м переизбрана). Всё то, что простые молдаване ощущают на себе каждый день – государство слабеет, уровень жизни падает, возможностей для развития нет – теперь официально зафиксировано во влиятельном международном рейтинге, и никакой мощный политический пиар не спасёт. Списать всё на то, что так сложилась внешняя конъюнктура, тенденции на мировой арене и прочее, из-за чего Молдавия оказалась в затруднительном положении, не получится. Виной – неэффективная система госуправления, и точка.Elite Quality Index не единственный, а один из целой череды рейтингов, где Молдавия за последнее время сдала позиции:Парадоксально, но снижение качества жизни в Молдавии происходит на фоне рекордных финансовых вливаний Запада."Европейские кураторы всё громче голосят о небывалом прогрессе страны в проведении реформ, о том, что мы можем служить примером для других. Бла-бла-бла. Своими циничными похвалами кураторы внушают нашим властям, что те действуют абсолютно правильно, и подстёгивают их ломать ещё больше дров. А поскольку эта ломка производится на спине народа, она всё больше покрывается болезненными синяками", - заявил бывший вице-премьер и министр экономики Молдавии Александр Муравский.Более того, в момент, когда Международный валютный фонд характеризует Молдавию как одну из беднейших стран Европы, Санду на том самом международном форуме в Праге вручают премию GLOBSEC "за защиту демократии и продвижение реформ в Молдове". Звучит просто издевательски, глядя на постоянно ухудшающиеся условия жизни населения республики."Чем хуже живут граждане, тем больше международных премий получает власть. Самое опасное для любой власти — начать верить собственному международному пиару больше, чем собственному обществу", - заявила лидер партии "Молдова Маре" Виктория Фуртунэ.По её словам, Молдавия становится "политическим парадоксом", при котором рост социальной тревожности, эмиграции и недоверия внутри государства сопровождается усилением международной поддержки и увеличением числа наград для руководства страны."За какие "заслуги" ей вручили награду? За то, что ВВП на душу населения в Молдове находится в зоне $19 000? За то, что Молдова стала гибридным режимом, согласно The Economist? Или за то, что в Молдове уже несвободная экономика, согласно американскому Фонду наследия (Heritage Foundation)? Безусловно, сам контекст вызывает недоумение. Понятно одно: как только в Молдове возникает очередной скандал, всплывает коррупционная схема или падают рейтинги Майи Григорьевны, ей сразу же вручают очередную медаль или награду", - недоумевает депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя.Президент предпочла отправиться за границу в разгар нескольких громких историй внутри страны, в частности скандала вокруг голосования на "Евровидении". Из-за низкой оценки (3 балла) от национального жюри Молдавии исполнительнице от Румынии – при том, что зрители отдали ей наивысшие 12 баллов - глава государственной компании Teleradio-Moldova Влад Цуркану под давлением общественности был вынужден подать в отставку. А всего-то жюри, абстрагируясь от политического подтекста и фактора добрососедства, оценило песню как таковую, как музыкальную композицию, и она, как говорится, им не зашла. Но так делать в "демократической" республике, оказывается, нельзя!У молдавских политиков с происходящим прямо сейчас возникла одна историческая ассоциация - период правления Михаила Горбачёва, которого так же часто награждали за пределами СССР, в то время как положение в стране резко ухудшалось.Подобные награды не способны решить насущные проблемы граждан и не приносят реальной пользы молдавскому государству, они служат исключительно политическим и имиджевым целям одного конкретного человека, уверен Цырдя.В свою очередь бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что результатом правления Санду стали самая большая депопуляция, рецессия в экономике и социальной сфере. Вместо решения реальных проблем власть занимается жонглированием данными статистики, пытаясь представить ситуацию в стране как благоприятную, подчеркнул он.Если Санду готова принести в жертву ради евроинтеграции целую Молдавию, то что говорить про Приднестровье, которое отказывается жить по указке Кишинёва. В интервью французской газете Le Monde от 28 апреля президент заявила, что объединение с Румынией могло бы ускорить вступление Молдавии в Евросоюз, а также молдавское руководство допускает присоединение страны к ЕС без Приднестровья.На этом фоне руку помощи непризнанной республике протянула Россия. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям Приднестровья, что, естественно, вызвало бурю негодования в Кишинёве да и на Украине.В комментарии изданию Украина.ру официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что этот шаг не был спонтанной инициативой или попыткой Москвы сделать назло кому-то на международной арене."Это не то, что было придумано Москвой в пику кому-то, просто по собственному усмотрению", - сказала она.Именно острая потребность жителей региона в защите своих прав и стала причиной для принятия указа, отметила Захарова, назвав это "шагом навстречу чаяниям, потребностям и желаниям" населения Приднестровья.В общем всё происходящее с Молдавией напоминает ситуацию, когда предприятие намеренно разваливают, чтобы потом купить его за бесценок с расчётом на дальнейшую прибыль. И это делает с Молдавией именно Майя Санду, но не как президент той самой Молдавии, а как гражданка одной из стран Евросоюза.

