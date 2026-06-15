https://ukraina.ru/20260615/poroshenko-gotovit-revansh-zelenskiy-vedet-svoyu-igru-bogachv-o-vyborakh-i-borbe-elit-na-ukraine-1080233780.html

Порошенко* готовит реванш, Зеленский ведет "свою игру": Богачёв о выборах и борьбе элит на Украине

Порошенко* готовит реванш, Зеленский ведет "свою игру": Богачёв о выборах и борьбе элит на Украине - 15.06.2026 Украина.ру

Порошенко* готовит реванш, Зеленский ведет "свою игру": Богачёв о выборах и борьбе элит на Украине

В преддверии выборов на Украине Петр Порошенко заручился поддержкой Рината Ахметова* для финансирования своей избирательной кампании, при этом Юлии Тимошенко помогли отбиться от обвинений НАБУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв

2026-06-15T17:04

2026-06-15T17:04

2026-06-15T17:26

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the guardian

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Продолжая анализ внутренней ситуации на Украине, эксперт рассказал про расклад сил перед возможными выборами.По словам Богачёва, во время подготовки к выборам может активизироваться экс-президент Украины Петр Порошенко: с ним встречался Владимир Зеленский, но понимания не нашел. При этом Порошенко, как отметил эксперт, помог Юлии Тимошенко отбиться от обвинений НАБУ. Кроме того, Порошенко заручился поддержкой Ахметова, чтобы тот финансировал его избирательную кампанию."А сам Ахметов, чтобы показать свою лояльность тому кандидату, которого поддерживает Великобритания (а это [Валерий] Залужный), публикует свое интервью в The Guardian, где выражает свою позицию: "Война до границ 1991 года", — добавил эксперт.По словам Богачёва, если во время избирательной кампании начнут поднимать все внутренние проблемы Украины, у Зеленского не будет возможности переизбраться. "Поэтому он попытался сыграть в свою игру и выступил с предложением, которое Абрамович должен был передать [президенту России Владимиру] Путину", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.Про разные аспекты специальной военной операции — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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