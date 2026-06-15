"Блуждающие звёзды": фильм про евреев, снятый русскими и грузином - 15.06.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20260615/bluzhdayuschie-zvzdy-film-pro-evreev-snyatyy-russkimi-i-gruzinom-1079917605.html
"Блуждающие звёзды": фильм про евреев, снятый русскими и грузином
"Блуждающие звёзды": фильм про евреев, снятый русскими и грузином - 15.06.2026 Украина.ру
"Блуждающие звёзды": фильм про евреев, снятый русскими и грузином
Накануне распада СССР, 6 июня 1991 года, практически ровно 35 лет назад, на советские киноэкраны вышел фильм, который в истории советской кинематографии стоит особняком. Его, помимо Советского Союза, снимали сразу в США, Англии и Австрии, и евреев в нём играли в основном русские и… грузинские актёры
2026-06-15T16:00
2026-06-15T16:00
история
история
история новороссии
история ссср
ссср
сша
одесса
садальский
олег табаков
мхат
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В 1987 году известный советский режиссёр, киноактёр и артист культового в СССР театра МХАТ Всеволод Шиловский закончил в Одессе съёмки своего очередного фильма – музыкальной комедии "Избранник судьбы". Это была его вторая режиссёрская работа в кино и на Одесской киностудии. Первая, "Миллион в брачной корзинке", обошлась ей в сущие копейки, была снята всего за 17 дней и принесла более 14,1 млн. зрителей после первого года проката, поэтому студия жаждала продолжения сотрудничества с удачливым режиссёром.Шиловскому предложили экранизировать роман Шолом-Алейхема "Блуждающие звёзды" – он уже стоял в плане на 1988 год. Всеволод Николаевич согласился, не задумываясь – ему было комфортно сотрудничать с киностудией. Однако затем новое руководство вычеркнуло эту экранизацию из плана.Но Шиловский договорился с новым директором киностудии Юрием Коваленко, брат которого, Владимир организовал в Москве одну из первых частных продюсерских компаний "АКВА", что половину необходимых средств на кинокартину дадут они. Вторую половину обещал уехавший в Киев бывший директор студии Иван Лымарь. Начинать съёмки в таких условиях было авантюрой, но Шиловский решился – начал подыскивать натуру и подбирать актёров.В первую очередь надо было найти основное место съёмок первой половины фильма, действия которой в романе разворачивались в бессарабском местечке Голенешти. По совету главного одесского раввина Шиловский поехал в живописный старый городок Шаргород. Здесь сохранились самые настоящие дом кантора, полуторавековая мельница, и даже сарай-театр, из которого потом художникам-постановщикам пришлось выгрести семь самосвалов грязи.На роль главной героини Рейзл (Розы Спивак) Шиловский присмотрел молодую актрису Ирину Апексимову из Театра-студии Олега Табакова. Однако Табаков заявил, что Апексимова слишком занята в репертуаре театра. На самом деле спектаклей с её участием было всего два, но продюсерам выкатили намного больший список постановок, за которые театр жаждал компенсации, и от кандидатуры Апексимовой пришлось отказаться.Шиловский поехал в Молдавию в гости к Светлане Тома, звезде фильма "Табор уходит в небо" (1976), которую хотел пригласить на эпизодическую роль. Её красавица-дочь Ирина Лачина заканчивала школу, и Тома в шутку сказала: "Сев, может снимешь её?" Шиловский принял предложение всерьёз.Ей устроили кинопробы. Задача была сыграть девочку не от мира сего – немного сумасшедшую. Девушка успешно справилась и с первым, и вторым, и третьим заданиями, и в тот же день Шиловский утвердил её на главную роль.На роль главного героя Лейбки (Лео Рафалеску) был выбран выпускник Щепкинского училища, актёр Московского театра-студии киноактера Валерий Смецкой. Эта роль стала для него в отечественном кинематографе самой заметной.Друга и импресарио главного героя, чахоточного Бернарда Гоцмаха, пригласили играть грузинского актёра Мамуку Кикалейшвили. По книге Гоцмах – это высокий сутулый человек с впалой грудью, а грузин отличался солидным избыточным весом и великолепной пластикой. Шиловский исходил из того, что, когда герой Кикалейшвили, из которого просто пёрла мощная сила жизни, будет умирать, всем его будет очень жалко.Из-за характерного грузинского акцента озвучил актёра Игорь Константинович Ефимов. Многие помнят его фактурный голос, которым в отечественном цикле о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне говорит сыгранный Бориславом Брондуковым инспектор Лестрейд.Вообще актёрский ансамбль Шиловский подобрал просто выдающийся – даже эпизодические, можно сказать, микроскопические роли у него играли советские кинозвёзды первой величины: Татьяна Васильева, Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, Софико Чиаурели, Ольга Кабо, Валентин Никулин, Светлана Тома, Анатолий Равикович, Арнис Литицис. Во многом их удалось "заманить" обещаниями съёмок в США, Великобритании и Австрии.Отца главного героя, прижимистого семейного деспота и тирана, не задумываясь, поднимающего на сына руку, сыграл замечательный артист Одесского театра драмы Олег Школьник. Впоследствии он снимался в популярной в 90-е телепередаче "Джентльмен-шоу".События первой серии по сюжету происходили в Голенешти, поэтому съёмочная группа, 60 человек, летом 1989 года поехала в Шаргород. Людей надо было кормить, где-то селить, требовалось обеспечивать 16 единиц техники, а денег всё не было. Местная администрация, исключительно из уважения к Шиловскому и любимым актёрам, дала разрешение на пользование в долг бензином, предоставило скромное, но бесплатное питание. Наконец, где-то половину нужных денег группа получила. Она отсняла в Шаргороде и Львове 3/4 фильма… и всё – деньги кончились. Ехать за рубеж было просто не на что. Шиловскому предлагали снять нужные кадры в Прибалтике, но он отказался.Пришлось делать в кинопроизводстве паузу. Он вернулся в Москву, снял там кинокомедию "Аферисты" (1990). В главных ролях он задействовал всё тех же Станислава Садальского и Мамуку Кикалейшвили. Затем была криминальная драма "Линия смерти" (1991) – в ней из предыдущей группы снялись Светлана Тома, Лариса Удовиченко и Вероника Изотова. Всё это время шли упорные поиски денег на завершение "Блуждающих звёзд".Наконец в 1990 году Садальский познакомил Шиловского с супружеской парой из Америки, выходцами из Харькова. Их удалось заинтересовать, и они профинансировали группе авиабилеты и проживание. Непосредственно на съёмки удалось наскрести всего полторы тысячи долларов. Лететь за рубеж с такой суммой было откровенной авантюрой, но группа полетела. При содействии еврейской общины Нью-Йорка её поселили в гостиницу с 50-процентной скидкой, что уже оказалось огромным подспорьем.Первый день работали в порту. Чтобы снять прибытие глазами пассажиров парохода, группа переместилась на небольшое судёнышко. При покупке билета в нагрузку шли сэндвич и баночка сока или пива. Оператор отлучился за ними, оставив камеру без присмотра, и тут чуть не случилось непоправимое – мощный порыв ветра опрокинул стойку. Камера отлетела в сторону, и кассета ценой в $ 7 тыс. оторвалась и улетела в море. Запасные кассеты ещё были, а вот камеры – нет.Вечером камеру отвезли в специальную мастерскую. Там сказали, что с 90-процентной вероятностью с ней всё нормально, но есть 10%, что она будет давать брак. Съёмки, проходили вслепую, так как проявить плёнку было негде, так что всю последующую командировку режиссёр теперь работал под угрозой, что по возвращении в Одессу все усилия и затраты окажутся напрасными.Работа двигалась сложно, но безумно интересно. Иногда Шиловский поднимал группу в два часа ночи. Актёров гримировали, и все отправлялись на очередную локацию.Финальную любовную сцену снимали на причале прямо нужного исторического периода 1904-10 годов. Он даже был дощатым, как в то время, а рядом швартовались такие же старые суда. Хозяйка причала, пожилая женщина, любившая гулять по утрам с собачкой, никак не давала на съёмки согласия – она почему-то категорически не любила русских. Тогда рано утром группа приехала и отсняла сцену без её разрешения. Когда бабуля, как обычно, выбралась на улицу, группа уже усаживалась в автобус. До неё только долетели слова: "Рашен ковбой".Ночью нужно было там же снять ещё одну сцену, но на причале дежурил полицейский. Тогда Шиловский попросил своих незадействованных в сцене актрис его отвлечь. В результате полицейский подвергся высокопрофессиональному домогательству трёх звёзд советского экрана, а группа всё это время снимала. Когда американский блюститель порядка уже прикидывал, потянет он ночь с тремя "богинями" любви, или нет, Шиловский крикнул: "Всё! Закончили!" Актрисы юркнули в автобус, и группа растворилась в ночи.Сцену, где главный герой получает письмо от Рейзл, снимали у дорогого отеля. Разрешения на то, чтобы перекрыть улицу у Шиловского не было. Администраторы просто уговорили прохожих обходить место съёмки стороной. Но тут возмутился хозяин отеля – он нёс ответственность за то, что происходит рядом с его собственностью. Тогда Шиловский пригласил его посмотреть на съёмочный процесс. Американца поразило, что режиссёр вместе с художниками-постановщиками сам лично толкал сзади машину, чтобы она двигалась в кадре с нужной скоростью. После съёмок он пригласил всех киношников к себе в отель выпить кофе.Когда группа вернулась из США в Одессу, Шиловский, затаив дыхание, ждал результаты проявки плёнки. Выяснилось, что всё получилось, причём получилось именно так, как он хотел.Затем последовала командировка в Вену. Нужная улица была запружена двусторонним потоком современных машин, на раскалённой под летним солнцем тротуаре шныряли прохожие в шортах. А нужно было снимать начало ХХ века.Тогда один помощник перекрыл улицу с одного конца, а другой – с другого. Шиловский потом вспоминал:"Вся группа уговаривает прохожих не двигаться. И вся улица смотрит на меня, как на сумасшедшего. Мы перекрываем движение в обе стороны – скапливаются дикие пробки, толпы зрителей. А я смотрю не на артистов, за них я спокоен. Я смотрю на хронометр. Двадцать шесть секунд, стоп. И вся улица понимает, что участвовала в съёмке. Нам аплодируют. И каждый шофёр, который ехал мимо, считал своим долгом крикнуть:- Рашн, ура!Такими уловками я опять за неделю снял месячную норму".Точно также Шиловский действовал и в Лондоне. Сопровождавшая съёмки англичанка говорила, что здесь, например, снимать нельзя, иначе будут серьёзные неприятности. Но группа каждый раз внаглую снимала, и тут же пускалась наутёк. И ей каждый раз всё сходило с рук.Наконец, фильм был готов, и 6 июня состоялась его премьера в СССР. Точная его аудитория неизвестна, но известно, что в Израиле он с большим успехом прошёл более 70-ти раз. На него учителя даже отпускали с уроков своих школьников. На сегодня "Блуждающие звёзды" являются одной из самых известных мировых экранизаций Шолом Алейхема, и вряд ли в ближайшее время в России возможно будет сделать что-то лучше.
https://ukraina.ru/20250606/17-mgnoveniy-vsevoloda-shilovskogo--rekordnye-semki-milliona-v-brachnoy-korzinke-1063712338.html
https://ukraina.ru/20260326/kriminalnyy-talant-kino-odesskikh-kvnschikov-1077149897.html
https://ukraina.ru/20260302/gorodskoy-romans-kak-rezhissr-todorovskiy-i-aktr-solomin-aktrisu-ne-podelili-1076223307.html
https://ukraina.ru/20251226/kvartet-gvarneri-grazhdanskaya-voyna-chekisty-i-skripki-1073611309.html
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Алексей Стаценко
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история, история новороссии, история ссср, ссср, сша, одесса, садальский, олег табаков, мхат, одесская киностудия, кино, фильм, кинематограф, режиссер, актер
История, История, история Новороссии, история СССР, СССР, США, Одесса, Садальский, Олег Табаков, МХАТ, Одесская киностудия, кино, фильм, кинематограф, режиссер, актер

"Блуждающие звёзды": фильм про евреев, снятый русскими и грузином

16:00 15.06.2026
 
© Фото"Блуждающие звёзды". Кадр из фильма
Блуждающие звёзды. Кадр из фильма - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
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Алексей Стаценко авторы
Алексей Стаценко
публицист
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Накануне распада СССР, 6 июня 1991 года, практически ровно 35 лет назад, на советские киноэкраны вышел фильм, который в истории советской кинематографии стоит особняком. Его, помимо Советского Союза, снимали сразу в США, Англии и Австрии, и евреев в нём играли в основном русские и… грузинские актёры
В 1987 году известный советский режиссёр, киноактёр и артист культового в СССР театра МХАТ Всеволод Шиловский закончил в Одессе съёмки своего очередного фильма – музыкальной комедии "Избранник судьбы". Это была его вторая режиссёрская работа в кино и на Одесской киностудии. Первая, "Миллион в брачной корзинке", обошлась ей в сущие копейки, была снята всего за 17 дней и принесла более 14,1 млн. зрителей после первого года проката, поэтому студия жаждала продолжения сотрудничества с удачливым режиссёром.
Шиловскому предложили экранизировать роман Шолом-Алейхема "Блуждающие звёзды" – он уже стоял в плане на 1988 год. Всеволод Николаевич согласился, не задумываясь – ему было комфортно сотрудничать с киностудией. Однако затем новое руководство вычеркнуло эту экранизацию из плана.
Но Шиловский договорился с новым директором киностудии Юрием Коваленко, брат которого, Владимир организовал в Москве одну из первых частных продюсерских компаний "АКВА", что половину необходимых средств на кинокартину дадут они. Вторую половину обещал уехавший в Киев бывший директор студии Иван Лымарь. Начинать съёмки в таких условиях было авантюрой, но Шиловский решился – начал подыскивать натуру и подбирать актёров.
В первую очередь надо было найти основное место съёмок первой половины фильма, действия которой в романе разворачивались в бессарабском местечке Голенешти. По совету главного одесского раввина Шиловский поехал в живописный старый городок Шаргород. Здесь сохранились самые настоящие дом кантора, полуторавековая мельница, и даже сарай-театр, из которого потом художникам-постановщикам пришлось выгрести семь самосвалов грязи.
На роль главной героини Рейзл (Розы Спивак) Шиловский присмотрел молодую актрису Ирину Апексимову из Театра-студии Олега Табакова. Однако Табаков заявил, что Апексимова слишком занята в репертуаре театра. На самом деле спектаклей с её участием было всего два, но продюсерам выкатили намного больший список постановок, за которые театр жаждал компенсации, и от кандидатуры Апексимовой пришлось отказаться.
Миллион в брачной корзине. Кадр из фильма
6 июня 2025, 16:00История
17 мгновений Всеволода Шиловского – рекордные съемки "Миллиона в брачной корзинке"В 1985 году, находясь в Одессе в плановом отпуске, театральный режиссёр и актёр МХАТа Всеволод Шиловский решил в кратчайшие сроки снять… фильм. Многие посчитали эту идею авантюрой, дескать на декорации уйдут месяцы. Но Всеволод Николаевич даже не думал отступать и приступил к работе, сам усевшись в режиссёрское кресло
Шиловский поехал в Молдавию в гости к Светлане Тома, звезде фильма "Табор уходит в небо" (1976), которую хотел пригласить на эпизодическую роль. Её красавица-дочь Ирина Лачина заканчивала школу, и Тома в шутку сказала: "Сев, может снимешь её?" Шиловский принял предложение всерьёз.
Ей устроили кинопробы. Задача была сыграть девочку не от мира сего – немного сумасшедшую. Девушка успешно справилась и с первым, и вторым, и третьим заданиями, и в тот же день Шиловский утвердил её на главную роль.
На роль главного героя Лейбки (Лео Рафалеску) был выбран выпускник Щепкинского училища, актёр Московского театра-студии киноактера Валерий Смецкой. Эта роль стала для него в отечественном кинематографе самой заметной.
Друга и импресарио главного героя, чахоточного Бернарда Гоцмаха, пригласили играть грузинского актёра Мамуку Кикалейшвили. По книге Гоцмах – это высокий сутулый человек с впалой грудью, а грузин отличался солидным избыточным весом и великолепной пластикой. Шиловский исходил из того, что, когда герой Кикалейшвили, из которого просто пёрла мощная сила жизни, будет умирать, всем его будет очень жалко.
© Фото : Дом киноВсеволод Шиловский
Всеволод Шиловский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Дом кино
Всеволод Шиловский
Из-за характерного грузинского акцента озвучил актёра Игорь Константинович Ефимов. Многие помнят его фактурный голос, которым в отечественном цикле о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне говорит сыгранный Бориславом Брондуковым инспектор Лестрейд.
Вообще актёрский ансамбль Шиловский подобрал просто выдающийся – даже эпизодические, можно сказать, микроскопические роли у него играли советские кинозвёзды первой величины: Татьяна Васильева, Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, Софико Чиаурели, Ольга Кабо, Валентин Никулин, Светлана Тома, Анатолий Равикович, Арнис Литицис. Во многом их удалось "заманить" обещаниями съёмок в США, Великобритании и Австрии.
Криминальный талант. Кадр из фильма - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
26 марта, 08:00История
"Криминальный талант": кино одесских КВНщиковВ 1988 году советское кино стояло на пороге больших перемен, причём далеко не в лучшую сторону. На экраны одновременно выходили картины старой школы и первые фильмы новой, постсоветской реальности. Режиссёры впервые за десятилетия получили возможность говорить о человеческих слабостях без обязательных идеологических комментариев
Отца главного героя, прижимистого семейного деспота и тирана, не задумываясь, поднимающего на сына руку, сыграл замечательный артист Одесского театра драмы Олег Школьник. Впоследствии он снимался в популярной в 90-е телепередаче "Джентльмен-шоу".
События первой серии по сюжету происходили в Голенешти, поэтому съёмочная группа, 60 человек, летом 1989 года поехала в Шаргород. Людей надо было кормить, где-то селить, требовалось обеспечивать 16 единиц техники, а денег всё не было. Местная администрация, исключительно из уважения к Шиловскому и любимым актёрам, дала разрешение на пользование в долг бензином, предоставило скромное, но бесплатное питание. Наконец, где-то половину нужных денег группа получила. Она отсняла в Шаргороде и Львове 3/4 фильма… и всё – деньги кончились. Ехать за рубеж было просто не на что. Шиловскому предлагали снять нужные кадры в Прибалтике, но он отказался.
Пришлось делать в кинопроизводстве паузу. Он вернулся в Москву, снял там кинокомедию "Аферисты" (1990). В главных ролях он задействовал всё тех же Станислава Садальского и Мамуку Кикалейшвили. Затем была криминальная драма "Линия смерти" (1991) – в ней из предыдущей группы снялись Светлана Тома, Лариса Удовиченко и Вероника Изотова. Всё это время шли упорные поиски денег на завершение "Блуждающих звёзд".
© ФотоМамука Кикалейшвили. Кадр из фильма "Блуждающие звёзды"
Мамука Кикалейшвили. Кадр из фильма Блуждающие звёзды - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото
Мамука Кикалейшвили. Кадр из фильма "Блуждающие звёзды"
Наконец в 1990 году Садальский познакомил Шиловского с супружеской парой из Америки, выходцами из Харькова. Их удалось заинтересовать, и они профинансировали группе авиабилеты и проживание. Непосредственно на съёмки удалось наскрести всего полторы тысячи долларов. Лететь за рубеж с такой суммой было откровенной авантюрой, но группа полетела. При содействии еврейской общины Нью-Йорка её поселили в гостиницу с 50-процентной скидкой, что уже оказалось огромным подспорьем.
Первый день работали в порту. Чтобы снять прибытие глазами пассажиров парохода, группа переместилась на небольшое судёнышко. При покупке билета в нагрузку шли сэндвич и баночка сока или пива. Оператор отлучился за ними, оставив камеру без присмотра, и тут чуть не случилось непоправимое – мощный порыв ветра опрокинул стойку. Камера отлетела в сторону, и кассета ценой в $ 7 тыс. оторвалась и улетела в море. Запасные кассеты ещё были, а вот камеры – нет.
Вечером камеру отвезли в специальную мастерскую. Там сказали, что с 90-процентной вероятностью с ней всё нормально, но есть 10%, что она будет давать брак. Съёмки, проходили вслепую, так как проявить плёнку было негде, так что всю последующую командировку режиссёр теперь работал под угрозой, что по возвращении в Одессу все усилия и затраты окажутся напрасными.
Городской романс. Кадр из фильма - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
2 марта, 16:00История
"Городской романс": как режиссёр Тодоровский и актёр Соломин актрису не поделили2 марта 1971 года, ровно 55 лет назад, на советские киноэкраны вышла знаковая для страны мелодрама Одесской киностудии "Городской романс". Она запомнилась зрителям, пользовалась огромной популярностью и стала яркой вехой в судьбе сразу нескольких отечественных кинозвёзд
Работа двигалась сложно, но безумно интересно. Иногда Шиловский поднимал группу в два часа ночи. Актёров гримировали, и все отправлялись на очередную локацию.
Финальную любовную сцену снимали на причале прямо нужного исторического периода 1904-10 годов. Он даже был дощатым, как в то время, а рядом швартовались такие же старые суда. Хозяйка причала, пожилая женщина, любившая гулять по утрам с собачкой, никак не давала на съёмки согласия – она почему-то категорически не любила русских. Тогда рано утром группа приехала и отсняла сцену без её разрешения. Когда бабуля, как обычно, выбралась на улицу, группа уже усаживалась в автобус. До неё только долетели слова: "Рашен ковбой".
Ночью нужно было там же снять ещё одну сцену, но на причале дежурил полицейский. Тогда Шиловский попросил своих незадействованных в сцене актрис его отвлечь. В результате полицейский подвергся высокопрофессиональному домогательству трёх звёзд советского экрана, а группа всё это время снимала. Когда американский блюститель порядка уже прикидывал, потянет он ночь с тремя "богинями" любви, или нет, Шиловский крикнул: "Всё! Закончили!" Актрисы юркнули в автобус, и группа растворилась в ночи.
© ФотоИрина Лачина. Кадр из фильма "Блуждающие звёзды"
Ирина Лачина. Кадр из фильма Блуждающие звёзды - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото
Ирина Лачина. Кадр из фильма "Блуждающие звёзды"
Сцену, где главный герой получает письмо от Рейзл, снимали у дорогого отеля. Разрешения на то, чтобы перекрыть улицу у Шиловского не было. Администраторы просто уговорили прохожих обходить место съёмки стороной. Но тут возмутился хозяин отеля – он нёс ответственность за то, что происходит рядом с его собственностью. Тогда Шиловский пригласил его посмотреть на съёмочный процесс. Американца поразило, что режиссёр вместе с художниками-постановщиками сам лично толкал сзади машину, чтобы она двигалась в кадре с нужной скоростью. После съёмок он пригласил всех киношников к себе в отель выпить кофе.
Когда группа вернулась из США в Одессу, Шиловский, затаив дыхание, ждал результаты проявки плёнки. Выяснилось, что всё получилось, причём получилось именно так, как он хотел.
Затем последовала командировка в Вену. Нужная улица была запружена двусторонним потоком современных машин, на раскалённой под летним солнцем тротуаре шныряли прохожие в шортах. А нужно было снимать начало ХХ века.
Квартет Гварнери. Кадр из фильма - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
26 декабря 2025, 16:00История
"Квартет Гварнери": Гражданская война, чекисты и скрипки26 декабря 1978 на советские телеэкраны вышел 2-серийный фильм "Квартет Гварнери". Советские телезрители впервые познакомились с именами знаменитых итальянских скрипичных дел мастеров: Гварнери, Страдивари, Амати. Но внимание к ленте привлекли в первую очередь не это, а замечательный актёрский ансамбль, добротная режиссура и необычный сюжет
Тогда один помощник перекрыл улицу с одного конца, а другой – с другого. Шиловский потом вспоминал:
"Вся группа уговаривает прохожих не двигаться. И вся улица смотрит на меня, как на сумасшедшего. Мы перекрываем движение в обе стороны – скапливаются дикие пробки, толпы зрителей. А я смотрю не на артистов, за них я спокоен. Я смотрю на хронометр. Двадцать шесть секунд, стоп. И вся улица понимает, что участвовала в съёмке. Нам аплодируют. И каждый шофёр, который ехал мимо, считал своим долгом крикнуть:
- Рашн, ура!
© ФотоВалерий Смецкой и Ирина Лачина. Кадр из фильма "Блуждающие звёзды"
Валерий Смецкой и Ирина Лачина. Кадр из фильма Блуждающие звёзды - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото
Валерий Смецкой и Ирина Лачина. Кадр из фильма "Блуждающие звёзды"
Такими уловками я опять за неделю снял месячную норму".
Точно также Шиловский действовал и в Лондоне. Сопровождавшая съёмки англичанка говорила, что здесь, например, снимать нельзя, иначе будут серьёзные неприятности. Но группа каждый раз внаглую снимала, и тут же пускалась наутёк. И ей каждый раз всё сходило с рук.
Наконец, фильм был готов, и 6 июня состоялась его премьера в СССР. Точная его аудитория неизвестна, но известно, что в Израиле он с большим успехом прошёл более 70-ти раз. На него учителя даже отпускали с уроков своих школьников. На сегодня "Блуждающие звёзды" являются одной из самых известных мировых экранизаций Шолом Алейхема, и вряд ли в ближайшее время в России возможно будет сделать что-то лучше.
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