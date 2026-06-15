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"Блуждающие звёзды": фильм про евреев, снятый русскими и грузином

"Блуждающие звёзды": фильм про евреев, снятый русскими и грузином - 15.06.2026 Украина.ру

"Блуждающие звёзды": фильм про евреев, снятый русскими и грузином

Накануне распада СССР, 6 июня 1991 года, практически ровно 35 лет назад, на советские киноэкраны вышел фильм, который в истории советской кинематографии стоит особняком. Его, помимо Советского Союза, снимали сразу в США, Англии и Австрии, и евреев в нём играли в основном русские и… грузинские актёры

2026-06-15T16:00

2026-06-15T16:00

2026-06-15T16:00

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В 1987 году известный советский режиссёр, киноактёр и артист культового в СССР театра МХАТ Всеволод Шиловский закончил в Одессе съёмки своего очередного фильма – музыкальной комедии "Избранник судьбы". Это была его вторая режиссёрская работа в кино и на Одесской киностудии. Первая, "Миллион в брачной корзинке", обошлась ей в сущие копейки, была снята всего за 17 дней и принесла более 14,1 млн. зрителей после первого года проката, поэтому студия жаждала продолжения сотрудничества с удачливым режиссёром.Шиловскому предложили экранизировать роман Шолом-Алейхема "Блуждающие звёзды" – он уже стоял в плане на 1988 год. Всеволод Николаевич согласился, не задумываясь – ему было комфортно сотрудничать с киностудией. Однако затем новое руководство вычеркнуло эту экранизацию из плана.Но Шиловский договорился с новым директором киностудии Юрием Коваленко, брат которого, Владимир организовал в Москве одну из первых частных продюсерских компаний "АКВА", что половину необходимых средств на кинокартину дадут они. Вторую половину обещал уехавший в Киев бывший директор студии Иван Лымарь. Начинать съёмки в таких условиях было авантюрой, но Шиловский решился – начал подыскивать натуру и подбирать актёров.В первую очередь надо было найти основное место съёмок первой половины фильма, действия которой в романе разворачивались в бессарабском местечке Голенешти. По совету главного одесского раввина Шиловский поехал в живописный старый городок Шаргород. Здесь сохранились самые настоящие дом кантора, полуторавековая мельница, и даже сарай-театр, из которого потом художникам-постановщикам пришлось выгрести семь самосвалов грязи.На роль главной героини Рейзл (Розы Спивак) Шиловский присмотрел молодую актрису Ирину Апексимову из Театра-студии Олега Табакова. Однако Табаков заявил, что Апексимова слишком занята в репертуаре театра. На самом деле спектаклей с её участием было всего два, но продюсерам выкатили намного больший список постановок, за которые театр жаждал компенсации, и от кандидатуры Апексимовой пришлось отказаться.Шиловский поехал в Молдавию в гости к Светлане Тома, звезде фильма "Табор уходит в небо" (1976), которую хотел пригласить на эпизодическую роль. Её красавица-дочь Ирина Лачина заканчивала школу, и Тома в шутку сказала: "Сев, может снимешь её?" Шиловский принял предложение всерьёз.Ей устроили кинопробы. Задача была сыграть девочку не от мира сего – немного сумасшедшую. Девушка успешно справилась и с первым, и вторым, и третьим заданиями, и в тот же день Шиловский утвердил её на главную роль.На роль главного героя Лейбки (Лео Рафалеску) был выбран выпускник Щепкинского училища, актёр Московского театра-студии киноактера Валерий Смецкой. Эта роль стала для него в отечественном кинематографе самой заметной.Друга и импресарио главного героя, чахоточного Бернарда Гоцмаха, пригласили играть грузинского актёра Мамуку Кикалейшвили. По книге Гоцмах – это высокий сутулый человек с впалой грудью, а грузин отличался солидным избыточным весом и великолепной пластикой. Шиловский исходил из того, что, когда герой Кикалейшвили, из которого просто пёрла мощная сила жизни, будет умирать, всем его будет очень жалко.Из-за характерного грузинского акцента озвучил актёра Игорь Константинович Ефимов. Многие помнят его фактурный голос, которым в отечественном цикле о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне говорит сыгранный Бориславом Брондуковым инспектор Лестрейд.Вообще актёрский ансамбль Шиловский подобрал просто выдающийся – даже эпизодические, можно сказать, микроскопические роли у него играли советские кинозвёзды первой величины: Татьяна Васильева, Лариса Удовиченко, Станислав Садальский, Софико Чиаурели, Ольга Кабо, Валентин Никулин, Светлана Тома, Анатолий Равикович, Арнис Литицис. Во многом их удалось "заманить" обещаниями съёмок в США, Великобритании и Австрии.Отца главного героя, прижимистого семейного деспота и тирана, не задумываясь, поднимающего на сына руку, сыграл замечательный артист Одесского театра драмы Олег Школьник. Впоследствии он снимался в популярной в 90-е телепередаче "Джентльмен-шоу".События первой серии по сюжету происходили в Голенешти, поэтому съёмочная группа, 60 человек, летом 1989 года поехала в Шаргород. Людей надо было кормить, где-то селить, требовалось обеспечивать 16 единиц техники, а денег всё не было. Местная администрация, исключительно из уважения к Шиловскому и любимым актёрам, дала разрешение на пользование в долг бензином, предоставило скромное, но бесплатное питание. Наконец, где-то половину нужных денег группа получила. Она отсняла в Шаргороде и Львове 3/4 фильма… и всё – деньги кончились. Ехать за рубеж было просто не на что. Шиловскому предлагали снять нужные кадры в Прибалтике, но он отказался.Пришлось делать в кинопроизводстве паузу. Он вернулся в Москву, снял там кинокомедию "Аферисты" (1990). В главных ролях он задействовал всё тех же Станислава Садальского и Мамуку Кикалейшвили. Затем была криминальная драма "Линия смерти" (1991) – в ней из предыдущей группы снялись Светлана Тома, Лариса Удовиченко и Вероника Изотова. Всё это время шли упорные поиски денег на завершение "Блуждающих звёзд".Наконец в 1990 году Садальский познакомил Шиловского с супружеской парой из Америки, выходцами из Харькова. Их удалось заинтересовать, и они профинансировали группе авиабилеты и проживание. Непосредственно на съёмки удалось наскрести всего полторы тысячи долларов. Лететь за рубеж с такой суммой было откровенной авантюрой, но группа полетела. При содействии еврейской общины Нью-Йорка её поселили в гостиницу с 50-процентной скидкой, что уже оказалось огромным подспорьем.Первый день работали в порту. Чтобы снять прибытие глазами пассажиров парохода, группа переместилась на небольшое судёнышко. При покупке билета в нагрузку шли сэндвич и баночка сока или пива. Оператор отлучился за ними, оставив камеру без присмотра, и тут чуть не случилось непоправимое – мощный порыв ветра опрокинул стойку. Камера отлетела в сторону, и кассета ценой в $ 7 тыс. оторвалась и улетела в море. Запасные кассеты ещё были, а вот камеры – нет.Вечером камеру отвезли в специальную мастерскую. Там сказали, что с 90-процентной вероятностью с ней всё нормально, но есть 10%, что она будет давать брак. Съёмки, проходили вслепую, так как проявить плёнку было негде, так что всю последующую командировку режиссёр теперь работал под угрозой, что по возвращении в Одессу все усилия и затраты окажутся напрасными.Работа двигалась сложно, но безумно интересно. Иногда Шиловский поднимал группу в два часа ночи. Актёров гримировали, и все отправлялись на очередную локацию.Финальную любовную сцену снимали на причале прямо нужного исторического периода 1904-10 годов. Он даже был дощатым, как в то время, а рядом швартовались такие же старые суда. Хозяйка причала, пожилая женщина, любившая гулять по утрам с собачкой, никак не давала на съёмки согласия – она почему-то категорически не любила русских. Тогда рано утром группа приехала и отсняла сцену без её разрешения. Когда бабуля, как обычно, выбралась на улицу, группа уже усаживалась в автобус. До неё только долетели слова: "Рашен ковбой".Ночью нужно было там же снять ещё одну сцену, но на причале дежурил полицейский. Тогда Шиловский попросил своих незадействованных в сцене актрис его отвлечь. В результате полицейский подвергся высокопрофессиональному домогательству трёх звёзд советского экрана, а группа всё это время снимала. Когда американский блюститель порядка уже прикидывал, потянет он ночь с тремя "богинями" любви, или нет, Шиловский крикнул: "Всё! Закончили!" Актрисы юркнули в автобус, и группа растворилась в ночи.Сцену, где главный герой получает письмо от Рейзл, снимали у дорогого отеля. Разрешения на то, чтобы перекрыть улицу у Шиловского не было. Администраторы просто уговорили прохожих обходить место съёмки стороной. Но тут возмутился хозяин отеля – он нёс ответственность за то, что происходит рядом с его собственностью. Тогда Шиловский пригласил его посмотреть на съёмочный процесс. Американца поразило, что режиссёр вместе с художниками-постановщиками сам лично толкал сзади машину, чтобы она двигалась в кадре с нужной скоростью. После съёмок он пригласил всех киношников к себе в отель выпить кофе.Когда группа вернулась из США в Одессу, Шиловский, затаив дыхание, ждал результаты проявки плёнки. Выяснилось, что всё получилось, причём получилось именно так, как он хотел.Затем последовала командировка в Вену. Нужная улица была запружена двусторонним потоком современных машин, на раскалённой под летним солнцем тротуаре шныряли прохожие в шортах. А нужно было снимать начало ХХ века.Тогда один помощник перекрыл улицу с одного конца, а другой – с другого. Шиловский потом вспоминал:"Вся группа уговаривает прохожих не двигаться. И вся улица смотрит на меня, как на сумасшедшего. Мы перекрываем движение в обе стороны – скапливаются дикие пробки, толпы зрителей. А я смотрю не на артистов, за них я спокоен. Я смотрю на хронометр. Двадцать шесть секунд, стоп. И вся улица понимает, что участвовала в съёмке. Нам аплодируют. И каждый шофёр, который ехал мимо, считал своим долгом крикнуть:- Рашн, ура!Такими уловками я опять за неделю снял месячную норму".Точно также Шиловский действовал и в Лондоне. Сопровождавшая съёмки англичанка говорила, что здесь, например, снимать нельзя, иначе будут серьёзные неприятности. Но группа каждый раз внаглую снимала, и тут же пускалась наутёк. И ей каждый раз всё сходило с рук.Наконец, фильм был готов, и 6 июня состоялась его премьера в СССР. Точная его аудитория неизвестна, но известно, что в Израиле он с большим успехом прошёл более 70-ти раз. На него учителя даже отпускали с уроков своих школьников. На сегодня "Блуждающие звёзды" являются одной из самых известных мировых экранизаций Шолом Алейхема, и вряд ли в ближайшее время в России возможно будет сделать что-то лучше.

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Алексей Стаценко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1a/1072209130_360:0:896:536_100x100_80_0_0_87409bb7d000a642ac8e482c4e57d6ce.jpg

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