https://ukraina.ru/20260615/kogda-zhdat-ukrainskogo-desanta-v-krymu-eksperty-zhurnalisty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-v-1080198770.html

Когда ждать украинский десант в Крыму? Эксперты, журналисты и политики о ситуации на Украине и в России

Когда ждать украинский десант в Крыму? Эксперты, журналисты и политики о ситуации на Украине и в России - 15.06.2026 Украина.ру

Когда ждать украинский десант в Крыму? Эксперты, журналисты и политики о ситуации на Украине и в России

В экспертном сообществе обсуждают, будут ли восстанавливать Украину после войны, или же у западных кураторов Киева совсем другие планы. Думают и о том, когда же, наконец, наступит этот период "после войны" - и наступит ли.

2026-06-15T06:50

2026-06-15T06:50

2026-06-15T07:18

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Комментируя события вокруг затянувшейся спецоперации, покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что, по его мнению, и на Украине, и в России нарастает недовольство в связи с неопределённостью, а "тупиковая ситуация всегда приводит к определённой демобилизации"."Всем хочется побед, всем хочется ярких каких-то достижений. А их нет ни с одной, ни с другой стороны. С украинской стороны демонстрируются только колоссальные потери, но при этом не демонстрируется никаких успехов. Поэтому я не знаю, как будут выходить стороны из данной ситуации", - сказал политолог, отвечая на вопросы зрителей в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Зритель не спрашивал, а утверждал, что Украина стала просто орудием в руках Запада, "орудием по уничтожению России", и восстанавливать Украину после войны никто не будет. Бондаренко с этим согласился: "Европе абсолютно всё равно, что будет с Украиной".По словам политолога, с точки зрения Запада, Украина должна просто выполнить задачи, которые были перед ней поставлены ещё на Евромайдане, а дальше… Дальше - по Шиллеру: "Мавр сделал своё дело, мавр может уходить". Вот и Украине предстоит что-то "сделать - и уйти, и не особо на что-то претендовать в Европе"."К сожалению… судьба Украины и украинцев Европу мало интересует. Украина должна выполнить определённую функцию", - констатировал Бондаренко.Как же так вышло, ведь ещё совсем не так давно у Украины были крепкие связи с Россией, всегда выгодные для украинцев? Это так, но жить прошлым долго не получается, нужно думать о будущем, а Россия не вела себя как гегемон на постсоветском пространстве и ясных контуров будущего не предлагала, считает украинский политолог.Что с Крымом. ВСУ пытаются изолировать полуостров, бьют по логистике, бьют по мостам, бьют по жилым домам, в местных пабликах пишут, что на полуострове начинается топливный кризис. Нанесён удар по химпредприятию "Титан" в Армянске (городские власти подтверждают, что на предприятии "аварийная ситуация").Не исключено, что ВСУ предпримут попытки высадки десанта, считает Бондаренко. По его словам, многие страны не признают Крым российским, потому Киеву легко будет это мотивировать - "пришли за своим". А мнение самих крымчан никого в Киеве не волнует.Другое дело, чем эта предполагаемая пока акция закончится для самих ВСУ. Политолог напомнил, что такие попытки уже были, но их отбивали российские войска.О возможной высадке украинского десанта в Крыму говорит и российский обозреватель Владимир Соловьёв. По его предположению, именно для этого ВСУ и бьют по логистике, идёт "изоляция театра военных действий", чтобы затем попытаться повторить то, что когда-то сделали в Курской области. По данным обозревателя, для проведения такой операции выделены части украинской морской пехоты - "при этом им будут помогать страны НАТО, которые им дадут всё, что для этого необходимо, включая дальнобой".Пока с блокадой полуострова не всё у ВСУ хорошо получается. Однако успокаиваться рано, считает российский военный эксперт, отставной офицер ВМФ Максим Климов. Он в беседе с журналистом Павлом Ивановым отметил, что вообще в западных аналитических центрах "роль Украины и населения — это роль мяса". Украинских солдат Западу совсем не жалко.У ВСУ пока не всё идёт гладко, но надо понимать одно - "а что, если этими же инструментами сыграет гораздо более сильно подготовленный шахматист?..".В таком случае "ситуация может сложиться кардинально хуже для нас", сказал эксперт.Какими могут быть ответные действия России? Заговорили о том, что пора бы напомнить противнику о том, что РФ — ядерная держава. Но не всё так просто. Климов подверг резкой критике тех, кто предлагает применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Украины, предположив, что делают они это не просто так, а заполучив "толстый конверт в карман".Военный эксперт предложил всем призывающим нанести такой удар почитать что-либо о последствиях применения ТЯО. По его словам, с военной точки зрения никакого особого эффекта такой удар не даст, зато надолго сделает РФ страной-изгоем - поэтому призывать ударить ядеркой по Украине "могут только враги".Ядерный фактор нужно обозначить по-другому, например, надо бы возобновить испытания на Новой Земле, чтобы проверить боеспособность оружия и показать, что оно работает. На Западе это увидят и учтут, считает Климов.А пока ВСУ при помощи западных партнёров продолжают наносить удары и по объектам в глубине российской территории. Более того, интенсивность таких атак ВСУ скоро усилится, ведь уже через несколько месяцев Киев будет получать от ряда европейских стран (где строят или уже построили совместные с Украиной предприятия — ред.) сотни тысяч дальнобойных ударных дронов самолётного типа, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда" военный эксперт Игорь Коротченко.По его словам, "в этих условиях ни одна ПВО не сможет выполнить свои задачи в полном объёме". В общем, навязываемый России сценарий развития боевых действий "мягко говоря, нам не нужен" - это война на истощение, которую против РФ ведёт объединённый Запад, сказал эксперт.Но события пока развиваются именно по такому сценарию, и это вызывает всё больше вопросов.Бывший пресс-секретарь министра обороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире интернет-канала "Красная Линия" обратил внимание на то, что происходит в последние месяцы в информационном пространстве России."Если раньше нас с вами упрекали в победобесии, то у нас сейчас панические настроения… какое-то всероссийское настроение рыдальщиков — вот всё плохо! Нас бьют с воздуха, нас бьют слева, справа, нас подрывают и так далее. Люди, у меня такое предчувствие, что когда наступает какой-то коллапс, мы начинаем все грызться между собой… куда-то на второй план ушли наши успехи. А что — их нет, что ли? Нет, нет, нет (отвечают "рыдальщики" — авт.) — сегодня только нас бьют, у нас всё хреново", - сказал эксперт, подчеркнув, что такие настроения в обществе очень опасны.По его словам, на самом деле пока не всё так плохо, но надо честно говорить, что в результате ударов ВСУ уже возник дефицит топлива на юге РФ. У российской армии есть стратегические запасы, однако они не бесконечны. И ситуация может развиваться так, что "это может нам сорвать задачи… сорвать темпы наступления и в конце концов — провалить СВО сначала на отдельных участках, а потом, может быть, и в целом", сказал Баранец.Постоянные удары ВСУ по логистике, по российским НПЗ имеют цель расшатать ситуацию внутри РФ, ведь в конце концов люди начнут задавать себе вопрос — доколе всё это терпеть? А это может привести к ситуации, какая сложилась в России в феврале 1917 года, считает военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.По его мнению, пример Ирана, воюющего против двух ядерных держав, всем нам показал, как надо воевать по-настоящему.Почему? Да потому, что "иранские элиты не ставят перед собой цель "войти в Европу", пояснил военный аналитик. Он добавил, что в РФ крупному бизнесу, который как раз "стремится в Европу", теперь собираются дать ещё и тяжёлое вооружение для защиты предприятий.Из этого Сивков сделал неожиданный вывод: "Принимая такой закон, мы готовим в стране ситуацию с гражданской войной".С этим согласился военный эксперт и политолог Василий Фатигаров. Он обратил внимание ещё и на то, что в российских регионах "стали появляться свои министерства защиты". Сегодня это сделано в одном регионе, завтра повторят в другом, потом ещё и ещё… По мнению эксперта, "это предтеча гражданской войны — разделение страны на регионы со своими вооружёнными отрядами".Как мы уже отмечали в предыдущих обзорах, многие эксперты считают вполне вероятным вариант гражданской войны и на Украине. Одним из таких признаков можно считать стихийное, но явно нарастающее сопротивление людей беспределу, творимому ТЦКашниками. А ведь когда-то вернутся с фронта те, кого они туда таким образом отправили — не все, но вернутся. И отблагодарят от души...Но воевать украинцы будут, по всей видимости, не только между собой. Вот западноукраинские паблики сообщают, что в Дрогобыче Львовской области произошла драка между мигрантами из Индии и местными жителями. Причиной стало замечание украинцев мигрантам из-за громкой нецензурной брани. Словесная перепалка переросла в драку.Учитывая, сколько таких мигрантов в ближайшее время завезут на Украину, чтобы заместить выбывающих украинцев, можно только представить себе, к каким последствиям это приведёт.Украинские экономисты пока называют цифру в 1,5 миллиона мигрантов, будто бы необходимых для исправления ситуации на рынке труда. Но есть ещё и демографическая катастрофа — украинская молодёжь не создаёт семьи, а бежит из страны либо гибнет на фронте.Как отмечает популярный на Украине Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на свои источники в ОП, для решения демографической проблемы через десять лет на Украину "необходимо будет завозить каждый год до миллиона мигрантов, а план Офиса Президента по привлечению мигрантов до 2030 года нужно будет увеличить с 5 миллионов до 10".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Получим биомассу вместо украинского народа". Эксперты и политики о будущем"

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Сергей Зуев

украина, россия, запад, кость бондаренко, андрей климов, виктор баранец, вооруженные силы украины, нато, мвф, эксклюзив