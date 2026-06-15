https://ukraina.ru/20260615/voennyy-ekspert-mikhail-onufrienko-vsu-brosayut-v-boy-malye-gruppy-chtoby-ostanovit-nastuplenie-na-1080233632.html

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: ВСУ бросают в бой малые группы, чтобы остановить наступление на Орехов

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: ВСУ бросают в бой малые группы, чтобы остановить наступление на Орехов - 15.06.2026 Украина.ру

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: ВСУ бросают в бой малые группы, чтобы остановить наступление на Орехов

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру.

2026-06-15T17:02

2026-06-15T17:02

2026-06-15T17:03

краматорск

славянск

дружковка

михаил онуфриенко

украина.ру

вооруженные силы украины

орехов

эксклюзив

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Освобождения Краматорска и Славянска ожидать в ближайшие месяцы не стоит, потому что мы еще не вышли даже на окраины этих населенных пунктов, равно как и Дружковки.Если брать в качестве примера находящуюся чуть южнее Константиновку, то ее штурм начался еще в прошлом году и пока еще не завершён. Мы вышли к северо-восточным окраинам Константиновки и сейчас добиваем, сейчас добиваем окруженных южнее вояк хунты из гарнизона города. Их осталось около батальона. Вероятно, в этом месяце можно ожидать полного освобождения первого из четырех городов-крепостей, связанных воедино. Но я бы не стал предполагать, что этим летом начнется успешный штурм и бои в Славянске и Краматорске.Чтобы приступить к штурму Дружковки, нам придется взять мощную линию укрепрайонов, которые находятся сразу за Часов Яром. В Николаевке до сих пор на окраинах идут бои. Здесь приблизительно пять сел, которые нужны нам для полного контроля Константиновского укрепрайона. После освобождения Часов Яра там не смогли продвинуться ни на один метр. Это большая проблема, после решения которой можно будет приступать к боям за Дружковку.В Купянске в последние дни произошло очень существенное продвижение наших войск. Удалось полностью ликвидировать "карман" к северу от города. Впервые наши вошли на окраины укрепрайона Купянск-Узловой. Это мощнейший укрепрайон на восточном берегу Оскола, который служит сердцем обороны ВСУ на этом участке.После его падения можно будет говорить, что часы группировки врага на левом берегу Оскола сочтены. Бои за Купянск на западном берегу будут еще продолжаться. Это будет важнейшая задача группировке войск "Запад" в летней кампании.На Гуляйпольском направлении противник пытается применять тактику просачивания, так как сплошной линии фронта не существует. Противник, бросая в прорыв мелкие группы, заходит в тыл, иногда на глубину до 10 километров. Тем самым он вынуждает наших перераспределять силы и гоняться за этими группами или одиночными бойцами. Естественно, это замедляет темпы нашего наступления. То есть бросая в топку такие мелкие группы, они добиваются того, что темпы наступления на Орехов падают. Но к контролю какой-либо территории или мощным контратакам, имеющим целью отодвинуть линию фронта на восток это не приводит. Такая задача даже не ставится.

https://ukraina.ru/20260611/polkovnik-gennadiy-alekhin-vs-rf-byut-po-logistike-vsu-v-chugueve-i-blokiruyut-protivnika-v-kupyanske-1080112715.html

краматорск

славянск

дружковка

орехов

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

краматорск, славянск, дружковка, михаил онуфриенко, украина.ру, вооруженные силы украины, орехов, эксклюзив