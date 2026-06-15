В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном - 15.06.2026 Украина.ру
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В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном
В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном - 15.06.2026 Украина.ру
В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном
На встрече с Мерцем и Макроном Зеленскому указали на его место и потребовали выполнять указания Запада. Было выработано пять условий для переговоров, которые касаются только интересов Украины и Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
2026-06-15T17:44
2026-06-15T17:44
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Завершая анализ стратегии Киева, эксперт прокомментировал результаты встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Лондоне."И очевидно, что на этой встрече Зеленскому сделали выволочку: "Не зарывайся. Если тебе что-то говорят, то выполняй. Говорит же МВФ, что Украина должна принять закон об увеличении налогов, чтобы рассчитаться с долгами МВФ. Вот и делай". Зеленского осадили", — заявил Богачёв.По словам эксперта, лондонская встреча завершилась выработкой пяти условий, на которых можно вести обсуждения с Россией. "Эти условия касаются только интересов Украины и Запада, а гарантий безопасности для России они не дают", — пояснил он."И тут же в Раду прошел законопроект, по которому нужно ввести налоги на посылки и маркетплейсы. На корпорации и на игорный бизнес налоги не увеличили. Вся тяжесть налоговой нагрузки ложится на рядовых граждан", — добавил Богачев.Продолжающаяся эскалация, по словам собеседника Украина.ру, говорит о том, что в ближайшее время мирный процесс будет заморожен. Эту же версию подтверждает и лондонская встреча Зеленского.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.О том, зачем Зеленский приезжал в Лондон, и почему перед этим написал письмо Путину — в материале "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, лондон, владимир зеленский, фридрих мерц, украина.ру, эммануэль макрон, великобритания, новости украины, новости украина ру, интересы, новости переговоров, переговоры, мвф, заморозка, гарантии безопасности, главные новости, главное, сво, мир без границ
Новости, Украина, Россия, Лондон, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Украина.ру, Эммануэль Макрон, Великобритания, Новости Украины, новости Украина ру, интересы, новости переговоров, переговоры, МВФ, заморозка, гарантии безопасности, Главные новости, главное, СВО, Мир без границ

В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном

17:44 15.06.2026
 
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
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На встрече с Мерцем и Макроном Зеленскому указали на его место и потребовали выполнять указания Запада. Было выработано пять условий для переговоров, которые касаются только интересов Украины и Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв
Завершая анализ стратегии Киева, эксперт прокомментировал результаты встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Лондоне.
"И очевидно, что на этой встрече Зеленскому сделали выволочку: "Не зарывайся. Если тебе что-то говорят, то выполняй. Говорит же МВФ, что Украина должна принять закон об увеличении налогов, чтобы рассчитаться с долгами МВФ. Вот и делай". Зеленского осадили", — заявил Богачёв.
По словам эксперта, лондонская встреча завершилась выработкой пяти условий, на которых можно вести обсуждения с Россией. "Эти условия касаются только интересов Украины и Запада, а гарантий безопасности для России они не дают", — пояснил он.
"И тут же в Раду прошел законопроект, по которому нужно ввести налоги на посылки и маркетплейсы. На корпорации и на игорный бизнес налоги не увеличили. Вся тяжесть налоговой нагрузки ложится на рядовых граждан", — добавил Богачев.
Продолжающаяся эскалация, по словам собеседника Украина.ру, говорит о том, что в ближайшее время мирный процесс будет заморожен. Эту же версию подтверждает и лондонская встреча Зеленского.
Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.
О том, зачем Зеленский приезжал в Лондон, и почему перед этим написал письмо Путину — в материале "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.
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