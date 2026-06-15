https://ukraina.ru/20260615/v-londone-sdelali-vyvolochku-ekspert-o-rezultatakh-vstrechi-zelenskogo-s-mertsem-i-makronom-1080236214.html

В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном

В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном - 15.06.2026 Украина.ру

В Лондоне "сделали выволочку": эксперт о результатах встречи Зеленского с Мерцем и Макроном

На встрече с Мерцем и Макроном Зеленскому указали на его место и потребовали выполнять указания Запада. Было выработано пять условий для переговоров, которые касаются только интересов Украины и Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачёв

2026-06-15T17:44

2026-06-15T17:44

2026-06-15T17:44

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Завершая анализ стратегии Киева, эксперт прокомментировал результаты встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Лондоне."И очевидно, что на этой встрече Зеленскому сделали выволочку: "Не зарывайся. Если тебе что-то говорят, то выполняй. Говорит же МВФ, что Украина должна принять закон об увеличении налогов, чтобы рассчитаться с долгами МВФ. Вот и делай". Зеленского осадили", — заявил Богачёв.По словам эксперта, лондонская встреча завершилась выработкой пяти условий, на которых можно вести обсуждения с Россией. "Эти условия касаются только интересов Украины и Запада, а гарантий безопасности для России они не дают", — пояснил он."И тут же в Раду прошел законопроект, по которому нужно ввести налоги на посылки и маркетплейсы. На корпорации и на игорный бизнес налоги не увеличили. Вся тяжесть налоговой нагрузки ложится на рядовых граждан", — добавил Богачев.Продолжающаяся эскалация, по словам собеседника Украина.ру, говорит о том, что в ближайшее время мирный процесс будет заморожен. Эту же версию подтверждает и лондонская встреча Зеленского.Полный текст интервью "Сергей Богачев: Война на Украине может завершиться в конце года, пройдя перед этим через этап эскалации" на сайте Украина.ру.О том, зачем Зеленский приезжал в Лондон, и почему перед этим написал письмо Путину — в материале "Ростислав Ищенко: Россия начала операцию, которая помешает ВСУ закрепиться на линии "Запорожье-Харьков" на сайте Украина.ру.

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