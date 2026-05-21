Услышат ли в Европе? Захарова, отвечая на вопрос "Украине.ру", объяснила указ по гражданству ПМР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналиста издания Украина.ру Анны Черкасовой на брифинге 21 мая, прокомментировала возникшую напряженность между Молдавией и Приднестровьем, детально разъяснила позицию Кремля, а также дала жесткую оценку реакции Брюсселя и Кишинева

2026-05-21T20:10

Недавний указ президента России Владимира Путина, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей Приднестровья, продолжает вызывать резонанс в международном сообществе. В то время как в Киеве и столицах европейских стран данное решение встретили с явным негодованием и даже страхом, опасаясь эскалации в регионе, в Москве настаивают на гуманитарной природе этого шага и вновь призывают к дипломатии. Российская сторона подчеркивает, что все проблемы между Молдавией и Приднестровьем должны решаться исключительно мирным путём — за столом переговоров.Отвечая на вопрос о том, способны ли западные партнеры и руководство Молдавии услышать голос российской дипломатии (или же диалог превратился в "игру в одни ворота"), Мария Захарова заявила, что сомневаться в обратной связи не приходится. По ее словам, в Кишиневе и Тирасполе прекрасно осознают российские сигналы. Более того, именно острая потребность жителей региона в защите своих прав и стала причиной для принятия указа, который представитель МИД назвала "шагом навстречу чаяниям, потребностям и желаниям" населения Приднестровья.Захарова подчеркнула, что этот шаг не был спонтанной инициативой или попыткой Москвы "сделать назло" кому-то на международной арене. Напротив, указ стал прямым следствием многолетних обращений и просьб жителей региона."Это не то, что было придумано Москвой в пику кому-то, просто по собственному усмотрению, это то, что… Причем, кстати говоря, еще и многолетние просьбы жителей этой страны, этого региона, безусловно", — отметила дипломат. Таким образом, официальный представитель МИД дала понять, что указ не является геополитической провокацией, а представляет собой реакцию на реальные запросы людей, которые годами апеллировали к российскому руководству.Особую озабоченность в Москве вызывает позиция Европейского Союза. Мария Захарова отвергла предположения о том, что европейские чиновники могут не понимать сути происходящего из-за недостатка информации или образования. По ее мнению, причина критики и страха в Европе кроется в намеренной ангажированности бюрократического аппарата ЕС.Как она также отметила, даже если у европейских управленцев отсутствуют профессионализм, опыт или должное образование, их ключевая проблема кроется в ином: их функции выстроены таким образом, чтобы любое проявление совести или здравомыслия было блокировано на корню.Отвечая на вопрос о том, какие действия может предпринять Россия, чтобы её услышали в Европе и Молдавии, Захарова указала на раскол внутри самого ЕС. Она выразила уверенность, что простые граждане западноевропейских стран, в отличие от своих бюрократов, не только слышат Россию, но и разделяют её опасения по поводу повторения трагических сценариев прошлого. "Население Европы слышит нас, надеется на то, что история с Западной Европой 30-х годов XX века не повторится в веке XXI, и борется за это", — резюмировала дипломат.Стоит отметить, что официальная позиция Москвы сводится к тому, что вопрос сейчас не в способности оппонентов к слуху или диалогу. Решение проблем Приднестровья и снижение напряженности упирается в политическую волю Кишинева и Брюсселя, которых, как считают в российском МИДе, сознательно ведут по пути эскалации. Россия же, со своей стороны, продолжит реагировать на обращения граждан и настаивать на мирных переговорах, вне зависимости от риторики европейских столиц.Кроме того, во время брифинга Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг участия России в Венецианской биеннале достойна описания в учебнике. Она подчеркнула, что эта история — яркий пример того, как одни специально подобраны так, чтобы не слышать, отворачиваться и не видеть, а вторые, наоборот, слышат, видят и влияют на ситуацию. Дипломат сообщила, что ведомство готовит к публикации подробный материал, чтобы аудитория могла сама ознакомиться с экспозицией России.Подробности в публикации "Подогрели интерес": Захарова рассказала "Украине.ру", как русофобы хотели отменить Россию в Венеции.

Анна Черкасова

