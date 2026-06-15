https://ukraina.ru/20260615/itogi-150626--kievo-pecherskaya-lavra-v-ogne-bunt-izrailya-protiv-trampa-1080231956.html

Итоги 15.06.26: Киево-Печерская лавра в огне, бунт Израиля против Трампа

Итоги 15.06.26: Киево-Печерская лавра в огне, бунт Израиля против Трампа - 15.06.2026 Украина.ру

Итоги 15.06.26: Киево-Печерская лавра в огне, бунт Израиля против Трампа

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока в украинской столице сообщали о последствиях атак на объекты ВПК и железнодорожную инфраструктуру, вокруг Лавры... Украина.ру, 15.06.2026

2026-06-15T16:43

2026-06-15T16:43

2026-06-15T16:43

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пво

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока в украинской столице сообщали о последствиях атак на объекты ВПК и железнодорожную инфраструктуру, вокруг Лавры развернулась настоящая информационная война. Одни обвиняют Россию, другие говорят о работе украинской ПВО.США и Иран неожиданно объявили о новой сделке и переговорах, которые могут изменить ситуацию на всем Ближнем Востоке. Однако Израиль фактически взбунтовался против договоренностей Трампа и заявил, что не намерен выполнять условия, которые считает угрозой своей безопасности.Тем временем из Европы для Киева пришли неприятные сигналы. Польша и Венгрия открыто заговорили о многолетней задержке вступления Украины в ЕС, а в Брюсселе уже обсуждают ограничения прав будущих членов союза на годы вперед.

израиль

ближний восток

польша

венгрия

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