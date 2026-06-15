Итоги 15.06.26: Киево-Печерская лавра в огне, бунт Израиля против Трампа
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: пока в украинской столице сообщали о последствиях атак на объекты ВПК и железнодорожную инфраструктуру, вокруг Лавры развернулась настоящая информационная война. Одни обвиняют Россию, другие говорят о работе украинской ПВО.
США и Иран неожиданно объявили о новой сделке и переговорах, которые могут изменить ситуацию на всем Ближнем Востоке. Однако Израиль фактически взбунтовался против договоренностей Трампа и заявил, что не намерен выполнять условия, которые считает угрозой своей безопасности.
Тем временем из Европы для Киева пришли неприятные сигналы. Польша и Венгрия открыто заговорили о многолетней задержке вступления Украины в ЕС, а в Брюсселе уже обсуждают ограничения прав будущих членов союза на годы вперед.
США и Иран неожиданно объявили о новой сделке и переговорах, которые могут изменить ситуацию на всем Ближнем Востоке. Однако Израиль фактически взбунтовался против договоренностей Трампа и заявил, что не намерен выполнять условия, которые считает угрозой своей безопасности.
Тем временем из Европы для Киева пришли неприятные сигналы. Польша и Венгрия открыто заговорили о многолетней задержке вступления Украины в ЕС, а в Брюсселе уже обсуждают ограничения прав будущих членов союза на годы вперед.
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