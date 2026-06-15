Наступление на Восток: назад к старой идее. Но ситуация у Гитлера была лучше, чем у Мерца и Штайнмайера - 15.06.2026 Украина.ру
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Наступление на Восток: назад к старой идее. Но ситуация у Гитлера была лучше, чем у Мерца и Штайнмайера
Наступление на Восток: назад к старой идее. Но ситуация у Гитлера была лучше, чем у Мерца и Штайнмайера - 15.06.2026 Украина.ру
Наступление на Восток: назад к старой идее. Но ситуация у Гитлера была лучше, чем у Мерца и Штайнмайера
Президент Германии Вальтер-Франк Штайнмайер дал добро на проведение Олимпиады 2036 года в своей стране, несмотря на неудобные исторические параллели, из-за которых он ранее занимал противоположную позицию.
2026-06-15T06:40
2026-06-15T06:40
россия
германия
европа
адольф гитлер
штайнмайер
фридрих мерц
впк
бундестаг
вермахт
эксклюзив
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Ровно за 100 лет до этого Олимпиаду в Берлине принимали нацисты. Тогда Олимпиада по праву считалась важнейшим событием года для широкой публики. Адольф Гитлер использовал её как возможность вернуть Германии престиж и международное уважение после поражения в Первой Мировой войне, а также в качестве рупора для пропаганды идеологии нацизма.Несмотря на то, что в последние годы медийная роль Олимпийских Игр стала менее значительной, они всё ещё привлекают огромное внимание СМИ к стране-хозяйке. Поэтому последнее заявление Штайнмайера не осталось незамеченным. И если его страх по поводу символических параллелей с Третьим Рейхом оказался по большей части надуманным, то схожестей политических у современной Германии вполне достаточно.В глаза бросаются изменения в оборонной политике страны. Если до 2022 года немецкий ВПК преимущественно ориентировался на экспорт, то после начала гибридной войны с Россией немцы задумались о восстановлении былой военной мощи. За прошедшие четыре года правительство ФРГ заключило десятки тысяч оборонных контрактов на сумму в более чем 100 млрд евро и не планирует останавливаться. Предприятия ВПК этому только рады и значительно увеличивают штаты своих сотрудников. Акции того же Rheinmetall выросли более чем на 500%, а сам концерн собирается расширять военное производство за счёт перевода автомобильной промышленности на военные рельсы. Переговоры с Volkswagen уже идут. Mersedes-Benz наращивает производство внедорожников для военных целей. Производитель подводных лодок TKMS отчитался, что обеспечен заказами до начала 40-х годов. Немецкие сталелитейные предприятия на этом фоне начали создавать специальные подразделения для обеспечения нужд ВПК (и это несмотря на то, что отрасль находится в кризисе из-за высоких цен на энергоносители). Денег Германия не жалеет.При этом в долгосрочной перспективе военные вливания не спасут немецкую промышленность. Германия не способна финансировать свой ВПК, опираясь на реальные доходы страны. Ещё в 2025 году федеральное правительство согласовало отмену потолка госдолга в 60% от ВВП в случае, если заемные средства пойдут на оборонные расходы. В том же году старый лимит был превышен. Формально наращивание госдолга и расширение оборонного производства ведут к росту ВВП. На практике этот экономический рост оказывается фиктивным: за него немецкие граждане заплатят инфляцией и снижением уровня жизни. Кроме этого, ВПК не приносит прибыли (вооружение, конечно, можно отправить на экспорт, но Германия планирует наращивать собственные запасы), а значит заёмные деньги будут просто проедаться. Платить же по долгам придется не Таурусами с Леопардами, а звонкой монетой. Соответственно милитаризация – это не немецкое ноу-хау по спасению собственной промышленности, а подготовка к очередному повышению ставок в конфликте с Россией. Победа над ней и должна, по плану канцлера Мерца, с лихвой покрыть все издержки.Размышляя в этой же парадигме федеральное правительство пришло к идее увеличения немецкой армии. Бундестаг утвердил законопроект о возобновлении добровольной воинской службы (она была отменена в 2011 году). Причем в минобороны страны тут же заявили, что если план по набору сотен тысяч добровольцев не будет выполнен, то речь зайдет о мерах по принудительному набору. На этом фоне немцам призывного возраста запретили выезд из страны более чем на три месяца без согласования с Центром карьеры Бундесвера. Таким образом в Германии планируют сформировать актуальный военный реестр. Причем, меры были приняты в полном объеме несмотря на критику со стороны оппозиции, которая считает их неэффективными для защиты страны и выражает опасения, что простые немцы отправятся защищать интересы Украины с оружием в руках, проливая свою кровь и, одновременно, провоцируя Россию.Германия вспоминает “лучшие” практики Рейха. Вот только возможности уже не те. Основой Рейха была сильнейшая в Европе на момент начала Второй Мировой войны армия. Нынешние вооруженные силы страны ни в какое сравнение с Вермахтом идти не могут. Однако, со времен Гитлера изменилось и идеологическое основание. Пропаганда с тех пор стала намного изворотливее и опаснее, а идеология достигла общеевропейского масштаба. Поэтому действия правительства Мерца нельзя рассматривать в отрыве от общеевропейской парадигмы.Если Гитлер на пару с Геббельсом вещали под радостные крики бюргеров об исключительности немецкого народа и расовом превосходстве арийцев, то нынешний немецкий истеблишмент рассказывает своему народу про справедливость, международное право и сопротивление агрессии. Риторика о превосходстве германской нации времен Рейха вселяла ужас и отвращение, она не позволяла объединить Европу под знамёнами одной идеологии, а предполагала её силовое покорение, которое в полной мере реализовать так и не удалось (Британия продолжила сопротивляться). Леволиберальные же идеи позволяют смотреть на себя, как на защитников справедливого, демократического мира. Внешне высокоморальные, эти идеи не вызывают отторжения у большинства европейцев и скрепляют Европу на базе общей идеологии, что значительно эффективнее силового подавления. Германия в новой итерации “европейского Рейха” соревнуется за роль первой среди равных, отбросив в сторону нацистскую идею тотальной германизации Европы.Только идея наступления на Восток осталась в силе. При Гитлере её проповедовали во всеуслышание с трибун. Теперь шепчут на ухо в кулуарах правительственных знаний, публично заявляя о “сопротивлении российской агрессии”. Но превращение России в колонию ради собственного процветания остается главным проектом действующего европейского истеблишмента. Немецкий исключением не стал.85 лет назад эта идея привела Европу к тотальной войне, неимоверной жестокости и катастрофическим разрушениям. Сейчас времена изменились. Демографическая ситуация стала куда хуже, человеческий ресурс на войне начали заменять высокотехнологичным вооружением. От массовых армий и блицкрига Россию теперь прикрывает ядерное оружие. Оно же предостерегает европейские державы от стремительной эскалации. Формат войны адаптировался, теперь приходится постепенно повышать ставки, внимательно наблюдая за реакцией соперника, а вместо прямого столкновения с ним отдавать предпочтение прокси-силам. Блицкриг уступил место войне на истощение.Спустя четыре года горячего столкновения стало очевидным, что в войне на истощение Россия победит. У Украины заканчивается демографический ресурс, а Европа столкнулась с экономическим кризисом и спадом промышленного производства. Но действующие европейские элиты не желают мириться с поражением. Более привлекательным они считают сценарий дальнейшей эскалации и балансирования на грани ядерной войны с Россией. В качестве следующего региона, который должен сдерживать Россию на поле боя, выбрана Прибалтика. Неслучайно с начала года мы наблюдаем увеличение числа провокаций со стороны трёх “балтийских тигров”. Таким образом в Европе надеются открыть против России второй фронт. Это увеличит давление на нашу экономику и существенно оттянет срок урегулирования конфликта.Естественно, Россия старается избежать такого сценария. Пока в ход идут дипломатические методы. С переменным успехом до европейских элит удается доносить мысль, что Россия не отступит, а дальнейшая эскалация с их стороны может быстро довести ситуацию до обмена ядерными ударами. Однако, с усугублением положения европейских экономик вопрос “что делать: признавать поражение или эскалировать конфликт” начинает все больше требовать четкого и однозначного ответа. И нынешний истеблишмент стран ЕС выражает готовность поставить мир на грань катастрофы.При этом у России есть альтернативное предложение. Мы не стремимся поставить Европу в подчиненное положение, а значит признание европейцами поражения откроет дорогу для равноправного сотрудничества. Нынешние европейские элиты не готовы принять это предложение. Их политические проекты связаны с войной против России, на них ориентируются соответствующие бизнес-группы, которые, продвигая идеи милитаризации экономики, получают сверхприбыли. Их идеи обслуживаются крупными информационными холдингами, которые потеряют влияние в случае смены повестки дня, а их электорат напуган перспективой европейского поражения, потому что слишком долго подвергался пропаганде, изображавшей Россию в качестве страны агрессора и вероломного захватчика. Но Европа неоднородна. Война приносит прибыль не всем. Экономический кризис сформировал такую же по структуре связку элит, бизнеса, медиа и электората, но продвигающую идеи конструктивного взаимодействия с Россией. С ними нам и предстоит выстраивать постконфликтную архитектуру взаимоотношений.Одним из главных интересантов возобновления сотрудничества является, как ни парадоксально, Германия. Выше уже отмечалось, что милитаризация имени Мерца не способна обеспечить промышленности долговременное выживание. В то же время сложное, высокотехнологичное производство, которым славилась Германия, при запуске новых проектов опирается на долгосрочное и сверхдолгосрочное планирование. Ему необходимы стабильные цены на сырьё и электроэнергию, предсказуемые связи с иностранными партнерами и понятный выход на рынки сбыта. Политика гибридной войны бьёт по всем трем столпам сразу, постоянно меняя реалии рынка, что толкает прагматиков из мира бизнеса в оппозицию к нынешнему правительству.Негодует и та часть электората, которая столкнулась с резким удорожанием жилья, продуктов и коммуналки. Недовольные избиратели постепенно перетекают от ястребов к умеренным и голосуют за партии, делающие ставку на мир с Россией. С каждым годом таких становится всё больше. Рейтинги АдГ не дадут соврать. Аналогичные электоральные процессы мы видим и в Британии с Францией, где политические партии, продвигающие идею сотрудничества с Россией, набирают вес. Но именно в Германии эти процессы имеют наибольшие шансы выйти за рамки политической риторики оппозиции и стать основанием для обновления внешней политики страны, поскольку из всех европейских стран главные бонусы от восстановления нормальных взаимоотношений с Россией получит немецкая экономика, ранее обладавшая конкурентным преимуществом за счёт партнерства с ней.Какой выбор сделают европейцы и их элиты: будут ли дальше вкладываться в войну, надеясь победить Россию, или отступят ради долгосрочных экономических интересов – неизвестно. Но с каждым новым процентом инфляции, сокращением рабочих мест и закрывшимся предприятием будет расти разочарование антироссийским проектом, подталкивая Европу к правильному выбору.
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Арсений Ищенко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, германия, европа, адольф гитлер, штайнмайер, фридрих мерц, впк, бундестаг, вермахт, эксклюзив
Россия, Германия, Европа, Адольф Гитлер, Штайнмайер, Фридрих Мерц, ВПК, Бундестаг, вермахт, Эксклюзив

Наступление на Восток: назад к старой идее. Но ситуация у Гитлера была лучше, чем у Мерца и Штайнмайера

06:40 15.06.2026
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Арсений Ищенко
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Президент Германии Вальтер-Франк Штайнмайер дал добро на проведение Олимпиады 2036 года в своей стране, несмотря на неудобные исторические параллели, из-за которых он ранее занимал противоположную позицию.
Ровно за 100 лет до этого Олимпиаду в Берлине принимали нацисты. Тогда Олимпиада по праву считалась важнейшим событием года для широкой публики. Адольф Гитлер использовал её как возможность вернуть Германии престиж и международное уважение после поражения в Первой Мировой войне, а также в качестве рупора для пропаганды идеологии нацизма.
Несмотря на то, что в последние годы медийная роль Олимпийских Игр стала менее значительной, они всё ещё привлекают огромное внимание СМИ к стране-хозяйке. Поэтому последнее заявление Штайнмайера не осталось незамеченным. И если его страх по поводу символических параллелей с Третьим Рейхом оказался по большей части надуманным, то схожестей политических у современной Германии вполне достаточно.
В глаза бросаются изменения в оборонной политике страны. Если до 2022 года немецкий ВПК преимущественно ориентировался на экспорт, то после начала гибридной войны с Россией немцы задумались о восстановлении былой военной мощи. За прошедшие четыре года правительство ФРГ заключило десятки тысяч оборонных контрактов на сумму в более чем 100 млрд евро и не планирует останавливаться. Предприятия ВПК этому только рады и значительно увеличивают штаты своих сотрудников. Акции того же Rheinmetall выросли более чем на 500%, а сам концерн собирается расширять военное производство за счёт перевода автомобильной промышленности на военные рельсы. Переговоры с Volkswagen уже идут. Mersedes-Benz наращивает производство внедорожников для военных целей. Производитель подводных лодок TKMS отчитался, что обеспечен заказами до начала 40-х годов. Немецкие сталелитейные предприятия на этом фоне начали создавать специальные подразделения для обеспечения нужд ВПК (и это несмотря на то, что отрасль находится в кризисе из-за высоких цен на энергоносители). Денег Германия не жалеет.
При этом в долгосрочной перспективе военные вливания не спасут немецкую промышленность. Германия не способна финансировать свой ВПК, опираясь на реальные доходы страны. Ещё в 2025 году федеральное правительство согласовало отмену потолка госдолга в 60% от ВВП в случае, если заемные средства пойдут на оборонные расходы. В том же году старый лимит был превышен. Формально наращивание госдолга и расширение оборонного производства ведут к росту ВВП. На практике этот экономический рост оказывается фиктивным: за него немецкие граждане заплатят инфляцией и снижением уровня жизни. Кроме этого, ВПК не приносит прибыли (вооружение, конечно, можно отправить на экспорт, но Германия планирует наращивать собственные запасы), а значит заёмные деньги будут просто проедаться. Платить же по долгам придется не Таурусами с Леопардами, а звонкой монетой. Соответственно милитаризация – это не немецкое ноу-хау по спасению собственной промышленности, а подготовка к очередному повышению ставок в конфликте с Россией. Победа над ней и должна, по плану канцлера Мерца, с лихвой покрыть все издержки.
Размышляя в этой же парадигме федеральное правительство пришло к идее увеличения немецкой армии. Бундестаг утвердил законопроект о возобновлении добровольной воинской службы (она была отменена в 2011 году). Причем в минобороны страны тут же заявили, что если план по набору сотен тысяч добровольцев не будет выполнен, то речь зайдет о мерах по принудительному набору. На этом фоне немцам призывного возраста запретили выезд из страны более чем на три месяца без согласования с Центром карьеры Бундесвера. Таким образом в Германии планируют сформировать актуальный военный реестр. Причем, меры были приняты в полном объеме несмотря на критику со стороны оппозиции, которая считает их неэффективными для защиты страны и выражает опасения, что простые немцы отправятся защищать интересы Украины с оружием в руках, проливая свою кровь и, одновременно, провоцируя Россию.
Германия вспоминает “лучшие” практики Рейха. Вот только возможности уже не те. Основой Рейха была сильнейшая в Европе на момент начала Второй Мировой войны армия. Нынешние вооруженные силы страны ни в какое сравнение с Вермахтом идти не могут. Однако, со времен Гитлера изменилось и идеологическое основание. Пропаганда с тех пор стала намного изворотливее и опаснее, а идеология достигла общеевропейского масштаба. Поэтому действия правительства Мерца нельзя рассматривать в отрыве от общеевропейской парадигмы.
Если Гитлер на пару с Геббельсом вещали под радостные крики бюргеров об исключительности немецкого народа и расовом превосходстве арийцев, то нынешний немецкий истеблишмент рассказывает своему народу про справедливость, международное право и сопротивление агрессии. Риторика о превосходстве германской нации времен Рейха вселяла ужас и отвращение, она не позволяла объединить Европу под знамёнами одной идеологии, а предполагала её силовое покорение, которое в полной мере реализовать так и не удалось (Британия продолжила сопротивляться). Леволиберальные же идеи позволяют смотреть на себя, как на защитников справедливого, демократического мира. Внешне высокоморальные, эти идеи не вызывают отторжения у большинства европейцев и скрепляют Европу на базе общей идеологии, что значительно эффективнее силового подавления. Германия в новой итерации “европейского Рейха” соревнуется за роль первой среди равных, отбросив в сторону нацистскую идею тотальной германизации Европы.
Только идея наступления на Восток осталась в силе. При Гитлере её проповедовали во всеуслышание с трибун. Теперь шепчут на ухо в кулуарах правительственных знаний, публично заявляя о “сопротивлении российской агрессии”. Но превращение России в колонию ради собственного процветания остается главным проектом действующего европейского истеблишмента. Немецкий исключением не стал.
85 лет назад эта идея привела Европу к тотальной войне, неимоверной жестокости и катастрофическим разрушениям. Сейчас времена изменились. Демографическая ситуация стала куда хуже, человеческий ресурс на войне начали заменять высокотехнологичным вооружением. От массовых армий и блицкрига Россию теперь прикрывает ядерное оружие. Оно же предостерегает европейские державы от стремительной эскалации. Формат войны адаптировался, теперь приходится постепенно повышать ставки, внимательно наблюдая за реакцией соперника, а вместо прямого столкновения с ним отдавать предпочтение прокси-силам. Блицкриг уступил место войне на истощение.
Спустя четыре года горячего столкновения стало очевидным, что в войне на истощение Россия победит. У Украины заканчивается демографический ресурс, а Европа столкнулась с экономическим кризисом и спадом промышленного производства. Но действующие европейские элиты не желают мириться с поражением. Более привлекательным они считают сценарий дальнейшей эскалации и балансирования на грани ядерной войны с Россией. В качестве следующего региона, который должен сдерживать Россию на поле боя, выбрана Прибалтика. Неслучайно с начала года мы наблюдаем увеличение числа провокаций со стороны трёх “балтийских тигров”. Таким образом в Европе надеются открыть против России второй фронт. Это увеличит давление на нашу экономику и существенно оттянет срок урегулирования конфликта.
Естественно, Россия старается избежать такого сценария. Пока в ход идут дипломатические методы. С переменным успехом до европейских элит удается доносить мысль, что Россия не отступит, а дальнейшая эскалация с их стороны может быстро довести ситуацию до обмена ядерными ударами. Однако, с усугублением положения европейских экономик вопрос “что делать: признавать поражение или эскалировать конфликт” начинает все больше требовать четкого и однозначного ответа. И нынешний истеблишмент стран ЕС выражает готовность поставить мир на грань катастрофы.
При этом у России есть альтернативное предложение. Мы не стремимся поставить Европу в подчиненное положение, а значит признание европейцами поражения откроет дорогу для равноправного сотрудничества. Нынешние европейские элиты не готовы принять это предложение. Их политические проекты связаны с войной против России, на них ориентируются соответствующие бизнес-группы, которые, продвигая идеи милитаризации экономики, получают сверхприбыли. Их идеи обслуживаются крупными информационными холдингами, которые потеряют влияние в случае смены повестки дня, а их электорат напуган перспективой европейского поражения, потому что слишком долго подвергался пропаганде, изображавшей Россию в качестве страны агрессора и вероломного захватчика. Но Европа неоднородна. Война приносит прибыль не всем. Экономический кризис сформировал такую же по структуре связку элит, бизнеса, медиа и электората, но продвигающую идеи конструктивного взаимодействия с Россией. С ними нам и предстоит выстраивать постконфликтную архитектуру взаимоотношений.
Одним из главных интересантов возобновления сотрудничества является, как ни парадоксально, Германия. Выше уже отмечалось, что милитаризация имени Мерца не способна обеспечить промышленности долговременное выживание. В то же время сложное, высокотехнологичное производство, которым славилась Германия, при запуске новых проектов опирается на долгосрочное и сверхдолгосрочное планирование. Ему необходимы стабильные цены на сырьё и электроэнергию, предсказуемые связи с иностранными партнерами и понятный выход на рынки сбыта. Политика гибридной войны бьёт по всем трем столпам сразу, постоянно меняя реалии рынка, что толкает прагматиков из мира бизнеса в оппозицию к нынешнему правительству.
Негодует и та часть электората, которая столкнулась с резким удорожанием жилья, продуктов и коммуналки. Недовольные избиратели постепенно перетекают от ястребов к умеренным и голосуют за партии, делающие ставку на мир с Россией. С каждым годом таких становится всё больше. Рейтинги АдГ не дадут соврать. Аналогичные электоральные процессы мы видим и в Британии с Францией, где политические партии, продвигающие идею сотрудничества с Россией, набирают вес. Но именно в Германии эти процессы имеют наибольшие шансы выйти за рамки политической риторики оппозиции и стать основанием для обновления внешней политики страны, поскольку из всех европейских стран главные бонусы от восстановления нормальных взаимоотношений с Россией получит немецкая экономика, ранее обладавшая конкурентным преимуществом за счёт партнерства с ней.
Какой выбор сделают европейцы и их элиты: будут ли дальше вкладываться в войну, надеясь победить Россию, или отступят ради долгосрочных экономических интересов – неизвестно. Но с каждым новым процентом инфляции, сокращением рабочих мест и закрывшимся предприятием будет расти разочарование антироссийским проектом, подталкивая Европу к правильному выбору.
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