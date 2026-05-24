Более 50 иностранных журналистов прибыли в Старобельск после удара ВСУ по колледжу
Более 50 иностранных журналистов прибыли в Старобельск после удара ВСУ по колледжу
Более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск Луганской Народной Республики после удара ВСУ по зданию колледжа и общежитию, где находились студенты. На месте трагедии уже работают представители зарубежных телеканалов, газет и информационных агентств, об этом 25 мая заявил корреспондент РИА Новости
2026-05-25T11:23
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета России, удар был нанесен ночью с использованием четырех беспилотников самолетного типа. Подробнее – в материале Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траур.В момент атаки в общежитии находились 86 студентов и сотрудник учебного заведения. В результате удара погиб 21 человек. После трагедии у здания колледжа появился стихийный мемориал — жители города несут цветы, свечи и детские игрушки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что в ЛНР прибыли журналисты из Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Подробнее в материале Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске"Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
13:29 24.05.2026 (обновлено: 11:23 25.05.2026)
