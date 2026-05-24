Более 50 иностранных журналистов прибыли в Старобельск после удара ВСУ по колледжу - 25.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260524/bolee-50-inostrannykh-zhurnalistov-pribyli-v-starobelsk-posle-udara-vsu-po-kolledzhu-1079354303.html
Более 50 иностранных журналистов прибыли в Старобельск после удара ВСУ по колледжу
Более 50 иностранных журналистов прибыли в Старобельск после удара ВСУ по колледжу - 25.05.2026 Украина.ру
Более 50 иностранных журналистов прибыли в Старобельск после удара ВСУ по колледжу
Более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск Луганской Народной Республики после удара ВСУ по зданию колледжа и общежитию, где находились студенты. На месте трагедии уже работают представители зарубежных телеканалов, газет и информационных агентств, об этом 25 мая заявил корреспондент РИА Новости
2026-05-24T13:29
2026-05-25T11:23
новости
лнр
россия
старобельск
вооруженные силы украины
мария захарова
леонид пасечник
следственный комитет
cnn
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079372351_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_8150a840213cdb169a733bd777183a61.jpg
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным Следственного комитета России, удар был нанесен ночью с использованием четырех беспилотников самолетного типа. Подробнее – в материале Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траур.В момент атаки в общежитии находились 86 студентов и сотрудник учебного заведения. В результате удара погиб 21 человек. После трагедии у здания колледжа появился стихийный мемориал — жители города несут цветы, свечи и детские игрушки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что в ЛНР прибыли журналисты из Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Подробнее в материале Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске"Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
лнр
россия
старобельск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/19/1079372351_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_7071aaa6ed27f48271badc3da5a94e30.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, лнр, россия, старобельск, вооруженные силы украины, мария захарова, леонид пасечник, следственный комитет, cnn
Новости, ЛНР, Россия, Старобельск, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Леонид Пасечник, Следственный комитет, CNN

Более 50 иностранных журналистов прибыли в Старобельск после удара ВСУ по колледжу

13:29 24.05.2026 (обновлено: 11:23 25.05.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск
Иностранные журналисты посетили Старобельск и Луганск - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Более 50 иностранных журналистов из 19 стран прибыли в Старобельск Луганской Народной Республики после удара ВСУ по зданию колледжа и общежитию, где находились студенты. На месте трагедии уже работают представители зарубежных телеканалов, газет и информационных агентств, об этом 25 мая заявил корреспондент РИА Новости
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета.
По данным Следственного комитета России, удар был нанесен ночью с использованием четырех беспилотников самолетного типа. Подробнее – в материале Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траур.
В момент атаки в общежитии находились 86 студентов и сотрудник учебного заведения. В результате удара погиб 21 человек. После трагедии у здания колледжа появился стихийный мемориал — жители города несут цветы, свечи и детские игрушки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что в ЛНР прибыли журналисты из Австрии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Испании, Италии, Катара, Китая, Кубы, Ливана, ОАЭ, Пакистана, США, Турции, Финляндии и Франции. Подробнее в материале Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске"
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛНРРоссияСтаробельскВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваЛеонид ПасечникСледственный комитетCNN
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:26Главное за ночь 27 мая
08:12Большой Брат уже здесь. Как Великобритания построила цифровой концлагерь
07:55Дым над Таганрогом, пострадавшие женщины: ПВО сбила 140 украинских дронов над Россией
07:28Глава НАСА рассчитывает обсудить с Россией сотрудничество по МКС
07:00Георгий Бовт: Россия и Украина начали войну городов, потому что не могут подвинуть друг друга на поле боя
06:50Почему ЕС игнорирует предупреждения России
06:40Экономика Украины и война: дефицитная диета и колониальная стандартизация
06:30Дмитрий Абзалов: Пока Трамп разбирается с Ираном, Евросоюз готовится сыграть главную роль на Украине
06:20Опасаются российских ударов возмездия и пускают пыль в глаза МВФ. Как живут украинские ВИПы
06:10Момент действительно острый. Зачем Путин через Лаврова и Рубио передал Трампу сигнал об ударах по Киеву
06:00"Отношение как к скоту". О жизни политзаключенных в украинских местах лишения свободы
05:55"Огромное кладбище доборовшихся": Ищенко рассказал, во что скоро превратится Украина
05:45"Покровское можно взять в клещи": военный эксперт о перспективах наступления ВС России
05:30"Калининград должен стать закрытой военной базой": Выползов о трех вариантах статуса региона
05:15"Достаточно подождать пятьдесят лет и Украина исчезнет сама": Ищенко о вымирании
05:14Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:00"Держатся только за счет дронов": военный эксперт о слабости позиций ВСУ на Запорожье
04:46США хотят передать оружейный плутоний из старых ядерных боеголовок частным компаниям
04:45Через тридцать лет останется четыре миллиона: Ищенко о демографическом финале Украины
04:30"Запад отрабатывает сценарий на случай ослабления России": Выползов о предотвращении угроз
Лента новостейМолния