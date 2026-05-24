https://ukraina.ru/20260524/ataka-na-kolledzh-v-lnr-chislo-pogibshikh-vozroslo-do-21-obyavlen-traur-1079346838.html

Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траур

Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траур - 24.05.2026 Украина.ру

Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траур

В результате удара украинских беспилотников по общежитию Старобельского педагогического колледжа в ЛНР погиб 21 человек. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе МЧС

2026-05-24T07:36

2026-05-24T07:36

2026-05-24T07:36

новости

луганская народная республика

мария захарова

леонид пасечник

владимир путин

старобельск

россия

минобороны

cnn

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/18/1079345698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_060279e20072183aa0047f4d38370046.jpg

В результате атаки украинских беспилотников на Старобельский педагогический колледж в Луганской Народной Республике, по последним данным МЧС, погиб 21 человек. Общее число пострадавших составило 63 человека.Поисковые работы на месте обрушения здания завершены, все тела извлечены из-под завалов. Списки погибших и раненых уточняются и публикуются в официальном канале администрации главы ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.Как рассказали выжившие студенты, беспилотники длительное время кружили над зданием и наносили удары прицельно. Атака была совершена ночью 22 мая по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. В результате удара здание обрушилось. По данным властей, военных объектов вблизи не было.Президент России Владимир Путин заявил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на неё. Он также призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 23 мая заявила, что Токио запретил аккредитованным в России японским корреспондентам освещать последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Британская телекорпорация ВВС не приняла предложение посетить точку удара по колледжу в Старобельске, а CNN от участия в этой инициативе уклонилась. Подробнее в материале Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске"Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

луганская народная республика

старобельск

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, луганская народная республика, мария захарова, леонид пасечник, владимир путин, старобельск, россия, минобороны, cnn, мчс