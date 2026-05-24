Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траур
2026-05-24T07:36

В результате атаки украинских беспилотников на Старобельский педагогический колледж в Луганской Народной Республике, по последним данным МЧС, погиб 21 человек. Общее число пострадавших составило 63 человека.
Поисковые работы на месте обрушения здания завершены, все тела извлечены из-под завалов. Списки погибших и раненых уточняются и публикуются в официальном канале администрации главы ЛНР. Глава региона Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура.
Как рассказали выжившие студенты, беспилотники длительное время кружили над зданием и наносили удары прицельно. Атака была совершена ночью 22 мая по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. В результате удара здание обрушилось. По данным властей, военных объектов вблизи не было.
Президент России Владимир Путин заявил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на неё. Он также призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга 23 мая заявила, что Токио запретил аккредитованным в России японским корреспондентам освещать последствия удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Британская телекорпорация ВВС не приняла предложение посетить точку удара по колледжу в Старобельске, а CNN от участия в этой инициативе уклонилась. Подробнее в материале Захарова заявила, что BBC отказалась от поездки в Старобельск, а CNN "в отпуске"
