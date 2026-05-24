Андрей Выползов: НАТО пытается запугать Россию большой войной, чтобы она сама сдала им Калининград

Все новые угрозы в отношении Калининграда, которые идут с Запада в последнее время, а также показательные прятанья прибалтийских лидеров в бомбоубежище, необходимо рассматривать как некую репетицию по эскалации вокруг русского эксклава на Балтике.

2026-05-24T07:00

2026-05-25T11:38

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, публицист, руководитель Центра по развитию прикладных геополитических исследований на евразийском пространстве Андрей Выползов, который почти 30 лет проживает в Калининграде, знает внутреннюю ситуацию в регионе и следит за процессами в странах БалтикиРанее заявление СВР, которая на фоне учений наших стратегических ядерных сил обвинила прибалтийские страны в соучастии в атаках украинских дронов на Россию, вызвало в этих республиках всплеск паники. При этом уже есть первые результаты. Эстония впервые сбила украинский дрон над своей территорией, прибалтийские СМИ начали критиковать киевский режим, а власти Литвы сотрудничают с Белоруссией в вопросе предотвращения украинской угрозы.- Андрей, мы с вами ранее обсуждали, что вся эта история касалась не столько Ленинградской области, сколько Калининграда. Сейчас это информационное обострение закончилось в нашу пользу. И, тем не менее, вы полагаете, что прежние угрозы никуда не исчезли. Почему?- Я бы рассматривал всю информационную накрутку последней недели (и новые угрозы в отношении Калининграда, и показательные прятанья прибалтийских лидеров в бомбоубежище) как некую репетицию по эскалации вокруг русского эксклава на Балтике. Тут еще можно вспомнить, что полмесяца назад в Литве вдруг кучно стали сходить поезда и ломаться железная дорога. Все это – звенья одной цепи: "Как сделать так, чтобы можно было на переговорах с Москвой надавить на эту болевую точку".Сейчас поясню, что я имею в виду.Конечно, Запад прекрасно понимает, что если подошва натовского солдата ступит на территорию Калининградской области, то ответ России все равно будет такой, что мало не покажется. Поэтому они стараются сделать так, чтобы поселить в голове у Москвы и жителей остальной России одну простую мысль: "Калининград – это чемодан без ручки".Более того, еще в 2014-2015 году немецкие политологи, говоря о Калининграде, постоянно проводили параллели с Крымом: "Россия забрала Крым, потому что он был русским. Калининград когда-то тоже был немецким. Почему бы нам его не забрать?". То есть они хотят сделать так, чтобы Калининград стал разменной монетой в переговорах с Россией, когда она будет ослаблена.Натовские стратеги люди не глупые. Им неинтересно сделать здесь очередную горячую точку. Они настроены на долгоиграющую историю. "Вы забрали Крым, а мы заберем у вас Калининград".Я иногда смотрю украинские источники. Бандеровцы тоже приводят много параллелей между Крымом и Калининградом. С одной стороны, они оскорбляют регион, называя его "военным колхозом, где сломали красивую немецкую архитектуру". С другой стороны, они обращаются к "адекватным" калининградцам: "Ребята, ну вы же были в Польше и Германии. Вспомните, что вы европейцы. Когда в Москве что-то начнется, берите власть в свои руки".Короче говоря, они пытаются накрутить всех подряд таким образом, чтобы калининградцы хотели бы отделиться, а жители остальной России относились бы к региону так же, как к Чечне в 1990е годы: "Да пускай они отделяются. Давайте их забором обнесем. Лишь бы не было войны и терактов".Повторюсь, именно стратегическая цель Запада именно такая. Посеять в России панику: "Если мы не отдадим Калининград, на нас НАТО нападет". Они к этой цели стараются планомерно идти, покусывая нас со всех сторон.- Пока у них это слабо получается.- Да. Видимо, у российского военно-политического руководство есть скрытые и открытые рычаги давления. Как бы там ни было, налеты на Усть-Лугу прекратились. Но, повторюсь, НАТО не ставит своей целью прямо завтра захватить Калининград. Тут видна именно длительная методика. Они постепенно пытаются обложить нас по периметру, чтобы вызвать у нас нервоз.- Уточню один момент. Вы у себя в телеграм-канале писали, что с помощью всех этих воздушных тревог прибалтов приучают к войне. А зачем это делается, если прямо сейчас о прямом столкновении речи не идет?- В некотором роде это делается для того, чтобы приучить к войне калининградцев. "Смотрите, в Литве воют сирены и все по подвалам сидят. Война уже близко. Скоро и до вас дойдет". Потому-то я и против того, как у нас по этому поводу злорадствуют в интернете: "Какие прибалты жалкие. Вы угрожали Калининграду, а сами каких-то дронов испугались". Это не так. Прибалты для Запада – это как подопытные крысы. На них тестируют все эти технологии просто потому, что они ближе всех к Калининграду.- При этом калининградцы не относятся к прибалтам именно как к военному противнику. Это хорошо или плохо?- Ненависти или презрения к любым европейцам у нас действительно нет. К ним просто относятся как к обычным иностранцам. Во-первых, мы великодушные и понимаем, что они просто исполнители чужой воли. Во-вторых, к нам приезжает куча немцев, которые клянутся в любви к Путину. Что они там на самом деле думают – бог его знает. Считается, что если их сюда пустили, то их вроде бы проверили. Хотя, мне кажется, никто их не проверяет.С другой стороны, когда в 1999 году США бомбили Югославию, у нас в одном из кафе повесили табличку: "Янки вход воспрещен". Понятно, что американцы в Калининград не ездили. Просто у людей это вызвало ярость: "Вот уроды. Что они творят?". Сейчас этого и близко нет. Во всей России нет ненависти ни к украинцам, ни к европейцам, ни к американцам. Готовы ли мы рассматривать прибалтов как военного противника? Я на эту тему общался с одним литовцем. Правда, не здесь, а в Казахстане. Я туда ездил на референдум по конституции, и там был представитель Литвы. Мы с ним выпили и все обсудили. Он все понимает. Договорились, что если увидим друг друга в прицел, то постараемся дать какой-то знак, чтобы можно было убежать.Но понятно, что это все разговоры. Как оно может быть на самом деле – бог его знает. Вы же видите, что на Украине происходит, где члены одной семьи друг с другом воюют.- Каким образом мы можем предотвратить этот сценарий ("Если вы не отдадите Калининград, то на нас нападет НАТО"), помимо демонстрации своей военной мощи на Украине и во время учений ядерных сил?- Запад отрабатывает сценарий по Калининграду в надежде, что российская власть ослабнет в результате войны на Украине. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наша власть была сильной.Я понимаю, что мало кому нравятся ограничения доступа в интернет. Но лучше уж так, чем к власти придет прозападный режим, который скажет: "Давайте отдадим Калининград. Сможем опять в Европу ездить".Знаете, в чем проблема? Мы воюем, не объявляя военного положения, потому что все в наше время вот такое гибридное. Если бы военное положение ввели, претензии насчет интернета исчезли бы сами собой. Но наша власть этого не хочет.С одной стороны, это хорошо, что у нас нет ситуации, когда все поголовно носят камуфляж и отдают фронту всю зарплату. С другой стороны, какие-то мобилизационные мероприятия нам все равно нужны. Но, опять же, когда началась блокировка Телеграма, все сразу стали бухтеть. А теперь представьте, что будет, если всех обяжут хотя бы 10% от зарплаты отдавать фронту? Возможно, начнется то самое восстание, которое хочет спровоцировать Запад.Вот так вот мы будем идти на тоненького. Где-то натянули – где-то ослабили. Одним не нравится - что ослабили. Другим – что натянули. Такова наша действительность. Никуда мы от этого не денемся.- И все-таки, сколько еще времени Калининград будет одновременно находится в статусе самого безопасного и самого уязвимого региона России?- В прошлом интервью я вам сразу сказал, что из него надо сделать закрытую военную базу. Это вызвало негативную реакцию даже в среде моих хороших знакомых, которые занимают в Москве определенные посты: "Это тупик. Наоборот, мы должны быть витриной. Иностранцы должны сюда приезжать и рассказывать, как в России хорошо". Да и в Кремле нет четкого понимания, каким статусом наделить Калининград.Всего есть три варианта: закрытая крепость, мост между Россией и Европой, всего понемножку. У каждой из этих идей есть свои сторонники. Поэтому приняли решение сделать и так, и так. Но это проблему не решает. Как бы там ни было, здесь все перемешано: и культура, и история, и народы. Никто не понимает, что это такое. Допустим, с Челябинском все понятно. Это город с огромной тяжелой промышленностью. А что такое Калининград? Это и фестиваль, и крепость в виде кораблей и "Искандеров" с ядерными боеголовками. Кому эта земля принадлежит? Нам, России. Тем не менее, на исторический реваншизм немцев у нас глаза закрывают.Вы можете представить, чтобы в Гданьске продавались футболки с надписью "Данциг"? Такое просто невозможно. Это моментальное изъятие всей партии и уголовная ответственность. Более того, поляки этого не делают не потому, что боятся закона. Им просто в голову не придет давать немецкое название городу, который, как они считают, Польша забрала по справедливости (хотя на самом деле им его Сталин подарил).Конечно, сейчас уже нет ситуации начала 2000х годов, когда к нам приезжали немцы и нагло заявляли: "Зачем вам здесь штаб Балтийского флота? У вас же все в Санкт-Петербурге". Слава богу, что от этого "моста дружбы" отошли. Пришли к смешанной концепции: и турист, и суровый воин. И, надеюсь, со временем у нас придут к тому, чтобы как в годы советской власти сделать регион закрытым. Я просто напомню, что путевки на янтарное побережье тогда было получить гораздо сложнее, чем в Крым. Нужно было доказать, что ты заслуженный работник.Понятно, что на самотек ситуация с тактической и стратегической безопасностью у нас не отдана. Здесь в любом случае готовятся. Готовятся руководители региона, готовятся госструктуры. А вот население по-прежнему на расслабоне. Я недавно на эту тему опять со своими знакомыми разругался:- У вас есть дома бинты и зеленка, чтобы жгут наложить?- Нет. А зачем?- Ну как зачем? Все может быть.- Да ну. Ты чего нас пугаешь? Ты тут главный паникер.Повторюсь, в Калининградской области должны жить только те, которые делами докажут, что они полезны для своего Отечества.

Кирилл Курбатов

