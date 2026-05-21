"Сохранится ли Евросоюз?" Ищенко про разрыв с Германией и восстановление "Северных потоков" - 21.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260521/sokhranitsya-li-evrosoyuz-ischenko-pro-razryv-s-germaniey-i-vosstanovlenie-severnykh-potokov-1079231793.html
"Сохранится ли Евросоюз?" Ищенко про разрыв с Германией и восстановление "Северных потоков"
"Сохранится ли Евросоюз?" Ищенко про разрыв с Германией и восстановление "Северных потоков" - 21.05.2026 Украина.ру
"Сохранится ли Евросоюз?" Ищенко про разрыв с Германией и восстановление "Северных потоков"
У России и Германии был отработанный механизм экономического взаимодействия, но он разрушен. Ни Россия, ни Германия при всем желании не могут вернуться к тому, что было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-21T05:45
2026-05-21T05:45
новости
германия
россия
польша
ростислав ищенко
ес
украина.ру
евросоюз
война
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_0:83:1441:894_1920x0_80_0_0_978c429701a414ed1d7d4d34cbf81493.jpg
Отвечая на вопрос о возможном восстановлении "Северных потоков", Ищенко заявил, что возврата к прежним отношениям с Германией не будет. "Конкретно с Германией у нас был отработанный механизм экономического взаимодействия. Он был разрушен. И мы, и они нашли замену. Поэтому ни Россия, ни Германия при всем желании не могут развернуться на 180 градусов и вернуться к тому, что было", — заявил политолог.По словам собеседника Украина.ру, надеяться на скорое восстановление газопроводов не стоит, а было бы опрометчиво думать, что это произойдет через пару месяцев. Как пояснил Ищенко, на все эти вопросы надо искать ответы, и, может быть, лет через пять что-то и произойдет и тогда мы будем жить совсем в другом мире.Эксперт также поставил под вопрос само существование Евросоюза в будущем. "Что мы можем сейчас купить у Евросоюза? Что будет выпускать его промышленность через 10-20 лет? Он будет существовать? И потом, сохранится ли вообще Евросоюз? Может быть, мы будем иметь дело с отдельными европейскими государствами", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.О том, при каких условиях Запад может перейти от политического и санкционного давления к прямой военной конфронтации — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
германия
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_70:0:1371:976_1920x0_80_0_0_e978c368652526a06af8aea565a98fd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, россия, польша, ростислав ищенко, ес, украина.ру, евросоюз, война, северный поток, газ, российский газ, главные новости, главное, международные отношения, международная политика
Новости, Германия, Россия, Польша, Ростислав Ищенко, ЕС, Украина.ру, Евросоюз, война, Северный поток, газ, российский газ, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика

"Сохранится ли Евросоюз?" Ищенко про разрыв с Германией и восстановление "Северных потоков"

05:45 21.05.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
У России и Германии был отработанный механизм экономического взаимодействия, но он разрушен. Ни Россия, ни Германия при всем желании не могут вернуться к тому, что было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможном восстановлении "Северных потоков", Ищенко заявил, что возврата к прежним отношениям с Германией не будет.
"Конкретно с Германией у нас был отработанный механизм экономического взаимодействия. Он был разрушен. И мы, и они нашли замену. Поэтому ни Россия, ни Германия при всем желании не могут развернуться на 180 градусов и вернуться к тому, что было", — заявил политолог.
По словам собеседника Украина.ру, надеяться на скорое восстановление газопроводов не стоит, а было бы опрометчиво думать, что это произойдет через пару месяцев.
Как пояснил Ищенко, на все эти вопросы надо искать ответы, и, может быть, лет через пять что-то и произойдет и тогда мы будем жить совсем в другом мире.
Эксперт также поставил под вопрос само существование Евросоюза в будущем. "Что мы можем сейчас купить у Евросоюза? Что будет выпускать его промышленность через 10-20 лет? Он будет существовать? И потом, сохранится ли вообще Евросоюз? Может быть, мы будем иметь дело с отдельными европейскими государствами", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.
О том, при каких условиях Запад может перейти от политического и санкционного давления к прямой военной конфронтации — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиГерманияРоссияПольшаРостислав ИщенкоЕСУкраина.руЕвросоюзвойнаСеверный потокгазроссийский газГлавные новостиглавноемеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:30Путин в Пекине. Укреплять стратегическое партнёрство, строить многополярный мир, не дружить против Запада
06:20Начало эпохи нового доминирования. Эксперты о главном, что было в переговорах Путина и Си
06:10"Наше самоистребление радует только тех, кто его организовал". Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:06Дмитрий Выдрин: Россия ошеломит Европу и очарует Китай, если издаст львиный рык и проявит русскую удаль
06:00Европа ищет посредника, но война не созрела для мира. Украина в международном контексте
05:55Украина готовит удар с территории Латвии: Тиханский о провокации Киева и риске казус-бели
05:45"Сохранится ли Евросоюз?" Ищенко про разрыв с Германией и восстановление "Северных потоков"
05:30"Пришлите к нам американцев!" Эксперт — о панике Польши, истерике Литвы и провале ПРО
05:15"Вступление в гражданство – дело добровольное": Амерберг опроверг слухи о мобилизации в ПМР
05:00Россия масштабировала ядерные учения из-за угрозы нового уровня — Тиханский о плановых маневрах
04:45"Кто будет за это платить?" Ищенко о главной проблеме единой армии Евросоюза
04:43МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии
04:30"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений
04:18Росавиация закрыла три аэропорта. Опасность по БПЛА объявили ещё в нескольких регионах России
04:15"Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья
03:52РФ не может допустить милитаризации и нацификации Украины, угрозы с её стороны. Другие заявления Лаврова
02:50"Мы не намерены вести себя сдержанно": Иран готов применить новое оружие в случае атаки США
02:11Россельхознадзор временно ограничит ввоз цветов из Армении
01:57МИД РФ прокомментировал позицию Армении по ряду ключевых вопросов
01:13Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния