"Сохранится ли Евросоюз?" Ищенко про разрыв с Германией и восстановление "Северных потоков"

У России и Германии был отработанный механизм экономического взаимодействия, но он разрушен. Ни Россия, ни Германия при всем желании не могут вернуться к тому, что было. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-21T05:45

Отвечая на вопрос о возможном восстановлении "Северных потоков", Ищенко заявил, что возврата к прежним отношениям с Германией не будет. "Конкретно с Германией у нас был отработанный механизм экономического взаимодействия. Он был разрушен. И мы, и они нашли замену. Поэтому ни Россия, ни Германия при всем желании не могут развернуться на 180 градусов и вернуться к тому, что было", — заявил политолог.По словам собеседника Украина.ру, надеяться на скорое восстановление газопроводов не стоит, а было бы опрометчиво думать, что это произойдет через пару месяцев. Как пояснил Ищенко, на все эти вопросы надо искать ответы, и, может быть, лет через пять что-то и произойдет и тогда мы будем жить совсем в другом мире.Эксперт также поставил под вопрос само существование Евросоюза в будущем. "Что мы можем сейчас купить у Евросоюза? Что будет выпускать его промышленность через 10-20 лет? Он будет существовать? И потом, сохранится ли вообще Евросоюз? Может быть, мы будем иметь дело с отдельными европейскими государствами", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.О том, при каких условиях Запад может перейти от политического и санкционного давления к прямой военной конфронтации — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.

