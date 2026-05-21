Деньги превыше всего: итоги визитов президентов России и США в Китай

"Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как и у меня. Я смотрел. Думаю, мы превзошли их", — так президент США выразил свои эмоции от визита президента России Владимира Путина в Китай.

2026-05-21T06:40

Термины "блестящая" и "превзошли" являются крайне эмоциональными и оценочными, поэтому куда логичные сравнить практические результаты, которых достигни делегации во главе с президентами в ходе своих визитов в Китай.А так как визит президента России Владимира Путина в КНР состоялся сразу после визита в КНР президента США Дональда Трампа, то стоит сравнивать практические результаты, которых достигли обе делегации.Путин и СиВместе с президентом Путиным в КНР прилетели: глава МИДа Сергей Лавров, пять вице-премьеров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, посол России в КНР Игорь Моргулов, шесть профильных министров, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина.В политическом плане двухдневный визит президента России Владимира Путина в КНР завершился подписанием совместного заявления о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, а также намерением продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.Среди практических договорённостей, которые стали публичными, стоит отметить подписанное соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и о сотрудничестве в области развития кадрового потенциала.Речь идет о строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Забайкальск — Маньчжурия, что позволит увеличит провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 млн тонн, обеспечив обмен почти 50 парами поездов в сутки.Данное соглашение, несмотря на свою внешнюю обыденность, является очень важным.Сейчас большая часть грузопотока из РФ к КНР идёт транзитом через Кыргызстан и Казахстан. Это приводит к двум последствиям. Первое — грузы периодически "застревают" на границе по вине России, которая борется с контрабандой и полулегальными схемами карго-ввоза. Второе — ввести в Россию по такому маршруту можно не все товары так как Казахстан вынужден соблюдать часть антироссийских санкций.Пункт пропуска "Маньчжурия" является крупнейшим на российско-китайской сухопутной границе и состоит из двух пунктов: автомобильного и железнодорожного, оба реконструируются для увеличения пропускной способности.Автомобильный пункт после реконструкции, которая завершится в 2027 году, нарастит пропускную способность в 5,5 раз, до 2400 автомобилей, в том числе 1600 фур. Площадь пункта пропуска увеличится до 42 га, а количество полос до 28 штук. Заодно пункт начнёт работать в круглосуточном режиме.Железнодорожный пункт пропуска прошёл модернизацию в 2022 году, когда его пропускная способность выросла с 17 до 26 пар поездов в сутки. Тогда же его оснастили стационарным инспекционно-досмотровым комплексом (СИДК), позволяющим в автоматическом режиме осуществлять контроль 100% грузов железнодорожных вагонов, "видеть" содержимое контейнеров без вскрытия и остановки состава, следующего со скоростью до 70 км/ч.Теперь железнодорожную инфраструктуру модернизируют во второй раз, удвоив пропускную способность. Как и с автомобильным пунктом, железнодорожный будет работать круглосуточно. Заодно доукомплектуют пункты пропуска необходимыми специалистами и служащими.Таким образом, Россия снизит зависимость от транзита по странам Центральной Азии и сможет торговать с Китаем напрямую, заодно создав задел для дальнейшего роста товарооборота.Также, закрывая тему транспорта и поездок, стоит отметить продление взаимного безвизового режима до конца 2027 года.Теперь о важных заявленияхВ сентябре 2025 года "Газпром" подписал с китайскими компаниями юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток" мощностью 50 млрд м3 в год.Вице-премьер Александр Новак, в чьём ведении находится энергетика, заявил о достижении договорённостей об ускорении реализации проекта "Силы Сибири-2". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода "Сила Сибири-2". Однако чётких сроков реализации проекта по-прежнему нет, а даже по второстепенным вопросам с Китам можно торговаться годами.Глава "Сбербанка" Герман Греф выразил надежду на использование в будущем китайских чипов для работы нейросети GigaChat — банк от американских ускорителей от Nvidia отрезан так как с 2022 года находится под полными блокирующими санкциями США.Трамп и СиВизит Трампа в КНР обошёлся без подписания совместных заявлений в отличие от визита Трампа в Китай в 2017 году. Стороны выпустили отдельные обзоры переговоров, где Вашингтон и Пекин акцентировали внимание на том, что их интересует.Трамп как истинный американский корпоративный империалист сделал упор на закупках КНР 200 самолётов Boeing, из-за чего акции авиагиганта упали, а также закупках КНР американской сельскохозяйственной продукции на 17 млрд долларов. На последнем моменте Трамп сделал особый акцент, отметив это как своё выдающееся достижение и рекордные поставки, хотя при Байдене КНР закупала американского продовольствия на большие суммы. При этом продукции на 17 млрд долларов КНР обязалась купить в 2026–2028 годах, а не за один год.Американская бизнес-делегация, включая Илона Маска и главу Nvidia Дженсена Хуанга, в Китай слетала без видимых успехов. Хуанг рассчитывал на возобновление закупок китайскими корпорациями ускорителей для работы с ИИ, однако Пекин остался непреклонен и сохранил "рекомендацию" о закупках китайских чипов, а урезанную под американские санкционные ограничения для китайского рынка версию потребительской карты RTX 5090D V2 власти КНР и вовсе запретили ввозить в страну.По важнейшим для США вопросам, включая снятие ограничений на поставки редких и редкоземельных металлов, стороны договорились договариваться дальше. Та же история и с торговлей нечувствительными товарами и инвестициями — вопросы будут обсуждаться на площадке двух специализированных совместных комиссий.Китайская сторона тогда уделила внимание политическим, а не экономическим вопросам. МИД КНР акцентировал внимание на "конструктивной стратегической стабильности", партнёрстве вместо соперничества, управление разногласиям, а также расширение сотрудничества. Трамп вскоре сообщил, что не поддерживает объявление Тайванем независимости, что можно воспринять как победу КНР.***Как видно, итоги визитов у обеих делегаций скромные, хотя России есть хотя бы чем похвастаться, что свидетельствует о том, что главным победителем от визитов президентов России и США стал Китай.КНР не пошла на уступки ни по одному чувствительному вопросу ни России, ни США.США не обещали восстановить поставки РМ и РЗМ, Nvidia получила от ворот поворот, американские IT компании на китайский рынок никто допускать не обещал, закупки самолётов и сельскохозяйственной продукции скромны и ещё могут сорваться.Российские облигации госзайма по-прежнему не продаются на китайском фондовом рынке, круг покупателей панда-бондов за год шире не стал, исключение на закупки подсанкционной нефти Министерство торговли Китая сделало лишь для Ирана, но не для России, а по "Силе Сибири-2" за почти 9 месяцев нет никаких подвижек. И даже "Сберу" ускорители от Huawei КНР продавать не готова — в приоритете собственный рынок.С Трампом всё понятно — он сделал всё, чтобы его визит стал провальным: довёл до абсолюта антикитайские IT-санкции Байдена, развязал торговую войну и позорно проиграл в ней, ввязался в иранскую авантюру, которая грозит стать для США стратегическим поражением и геополитической катастрофой.А вот отношение к России иначе чем стремлением извлечь максимальную выгоду объяснять нельзя: китайские товарищи вновь показывают мастер-класс по капитализму с прищуром.Следовательно, в отношениях с Китаем хорошо бы отказаться от иллюзий и надежд — своя выгода интересует Китай куда больше всяких ценностей.

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

