Путин в Пекине. Укреплять стратегическое партнёрство, строить многополярный мир, не дружить против Запада

С успехом состоялся государственный визит президента России Владимира Путина в КНР и его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

2026-05-21T06:30

Визит получился очень насыщенным и без неожиданностей, что логично, учитывая особый дружественный, плановый и доверительный характер двусторонних отношений, когда нет принципиальных разногласий, а возникающие проблемы решаются в спокойном деловом ключе.Стороны договорились о дальнейшем продлении срока действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, которому в этом году исполнилось 25 лет, что и послужило формальным предлогом для очередной встречи лидеров.В этом же году исполняется 30 лет со дня установления стратегического партнёрства между Россией и Китаем. Промежуточный итог для мировой геополитики этих 30-ти лет стратегического партнёрства двух стран – происходящий сейчас серьёзный сдвиг в расстановке мировых центров силы, вызванный концом короткой, к счастью, эпохи западного гегемонизма (с 1991 по, условно, 2022 год) и однополярности и наступлением эпохи многополярного мира.В ликвидации западного гегемонизма две страны фактически выступили со взаимодополняющими усилиями, где каждая оказалась сильна в своей области. Конец западного гегемонизма не случился сам собой.Россия, восстановив экономику после проклятых 90-ых, сделала упор на военно-политическое разрушение западной однополярности и остановила силовым путём дальнейшее расширение НАТО на Восток. Крайние шаги здесь – это не только идущая сейчас СВО, но и обновление всей российской ядерной триады, которое закрепило за Россией технологическое лидерство в стратегическом ядерном сдерживании потенциальных агрессоров с Запада.Китай сделал упор на мощнейший экономический и научно-технологический рывок, потеснив Запад на мировых рынках по всем параметрам и, фактически, обрёк его на систематический проигрыш в экономической конкуренции. На этой базе Пекин проводит перевооружение армии, и, особенно, ВМФ, выходя на самые передовые технико-технологические мировые позиции.Учитывая это, важнейший документ, принятый главами двух стран – совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Россия и Китай – две страны, которые общими усилиями фактически похоронили западную гегемонию, этим документом подводят черту под старой эпохой и констатируют наступление новой – многополярности.Как и любая переходная эпоха, нынешняя - также характеризуется неустойчивостью, нарастанием рисков для мировой безопасности и всякого рода диспропорциями. Многополярность и новая расстановка сил в мире есть, но правил взаимодействия разных полюсов силы и влияния ещё нет. Переход к новой эпохе, к новому состоянию мира ещё не закончен.В этой ситуации партнёрство России и Китая становится фактором устойчивости межгосударственных отношений потому, что помогает обеим странам вместе продвигать новые, более справедливые и понятные принципы мирового управления. Они обозначены в декларации.Среди таких принципов, в частности, - открытость мира для инклюзивного и взаимовыгодного сотрудничества; принцип неделимой и равной безопасности; мировое цивилизационное и ценностное разнообразие.В противовес западному "порядку, основанному на правилах", Россия и Китай утверждают в качестве нормы и нового ценностного ориентира самоценность и равноправие всех человеческих цивилизаций, которые нельзя делить на высокоразвитые и низкоразвитые, сильные и слабые.Противостояние России и Китая давлению Запада, поскольку эти две страны находятся на передовой борьбы за многополярный мир создаёт модельные ситуации, которые логично послужили основой для выработки новых правил мирового управления. Поэтому, все эти принципы – это не только общие правила успешного мирового управления в многополярном мире, но, в первую очередь, про украинский кризис и тайваньский вопрос.В декларации говорится о необходимости "с должным вниманием относиться к рациональным озабоченностям всех стран в сфере безопасности" (о чём Россия долго и безуспешно пыталась говорить с Западом), отвергать блоковую конфронтацию, стратегии "игр с нулевой суммой", выступать против расширения военных альянсов, "гибридных" войн и войн "чужими руками", "устранять коренные причины конфликтов".При этом принципиально важно, что в ходе визита В.Путин и Си Цзиньпин неоднократно специально подчёркивали ненаправленность российско-китайского взаимодействия против третьих стран и то, что особые отношения стратегического партнёрства между Россией и Китаем не означают неких союзнических отношений.Свергая гегемонию Запада, Россия и Китай ни в коем случае не должны устанавливать свою, а их союз в нынешних условиях всеобъемлющего противостояния с Западом может быть истолкован именно так.Кстати, симптоматично, что Президент России в ходе визита приветствовал интерес некоторых солидных американских компаний к российско-китайским экономическим проектам.Для того, чтобы принципы, изложенные в совместной Декларации, продвигались, необходимо непрерывное расширение областей российско-китайского сотрудничества, которое укрепляет позиции двух стран в мире в целом и по отношению к Западу, в частности.Подписаны документы – всего более сорока - о практическом взаимодействии в массе совместных отраслевых проектов в энергетике, в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса, сельском хозяйстве, транспорте, дорожно-транспортной инфраструктуре и перевалке грузов.Причём, речь идёт о развитии глубокой промышленной кооперации, когда создаются новые совместные цепочки добавленной стоимости.Состав российской делегации отражает многообразие российско-китайского взаимодействия. С главой государства в Китай прибыли представители крупных деловых кругов России: глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, руководитель "ФосАгро" Андрей Гурьев, гендиректор "Росхима" Эдуард Давыдов, председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, владелец En+ Group Олег Дерипаска, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, представители финансового сектора российской экономики, включая главу ЦБ Эльвиру Набиуллина, губернаторы, руководители информагентств и университетов.Открыты перекрёстные Годы российско-китайского сотрудничества в области образования. Будет упрощаться визовый режим для взаимного посещения России и Китая их гражданами.Москва и Пекин создали устойчивую систему взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и неблагоприятных тенденций на мировых рынках. В 2025-м двусторонний товарооборот достиг почти 240 млрд. долл, увеличившись на 10%. Почти все платёжные операции между странами проходят в рублях и юанях.Многие детали подписанных документов ещё не известны. Но из уже обнародованной российской стороной конкретики примечательна договоренность о строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на межграничном участке железной дороги Забайкальск – Маньчжурия. Это позволит к 2030 году увеличить провозную способность пункта пропуска Забайкальск на 11 млн. т. к настоящему уровню.Продолжается работа над развитием Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и маршрута "Европа – Западный Китай".Запланирована цифровизация грузоперевозок с использованием российской и китайской систем глобальной навигации ГЛОНАСС и "Бэйдоу" для создания единой системы контроля международных автоперевозок.Отношения России и КНР показывают, что крупные державы могут выйти за рамки блоковой конфронтации и игры с нулевой суммой. Москве и Пекину предстоит ещё большая работа, чтобы помочь США и остальным странам Запада выйти со временем на такой же уровень их отношений с Россией и Китаем, какой существует в российско-китайском взаимодействии.

Виктор Пироженко

