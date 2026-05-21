https://ukraina.ru/20260521/rf-ne-mozhet-dopustit-militarizatsii-i-natsifikatsii-ukrainy-ugrozy-s-e-storony-drugie-zayavleniya-1079234597.html

РФ не может допустить милитаризации и нацификации Украины, угрозы с её стороны. Другие заявления Лаврова

РФ не может допустить милитаризации и нацификации Украины, угрозы с её стороны. Другие заявления Лаврова - 21.05.2026 Украина.ру

РФ не может допустить милитаризации и нацификации Украины, угрозы с её стороны. Другие заявления Лаврова

Россия не может допустить, чтобы с территории Украины для неё исходили угрозы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости

2026-05-21T03:52

2026-05-21T03:52

2026-05-21T03:54

украина.ру

новости

сергей лавров

россия

мид рф

владимир путин

шос

брикс

китай

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1d/1074957217_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_b42c353b49fde653d3fd92e1f6f89bf7.jpg

"Наша задача состоит в том, чтобы не допустить милитаризации Украины, её нацификации. Не допустить, чтобы с ее территории исходили угрозы Российской Федерации", — сказал Лавров.Он подчеркнул, что Россия ранее признавала Украину в качестве безъядерного, внеблокового, нейтрального государства. Поэтому сейчас, когда её втягивают в НАТО, "мы такую Украину не признавали".Другие заявления Лаврова:🟦 Россия в ходе специальной военной операции не хочет наносить чрезмерного ущерба территориям, где живут русские люди, заявил министр."Мы последовательно решаем задачи специальной военной операции. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты".🟦 Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами, мир становится многополярным, и сейчас люди спорят, не обернется ли эта многополярность хаосом, сказал министр."Знаете, ни России, ни Китаю не нравятся такие прогнозы. Не хотим, чтобы диктат одной группы стран превратился в хаос. Мы заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами, в том числе между структурами, где участвуют Россия и Китай, – это и ШОС, и БРИКС".🟦 Министр назвал европейских политиков, которые выдвигают условия для переговоров с Россией, людьми мелкими и без принципов."Когда сейчас некоторые европейские лица, персонажи, которые считают себя политиками, начинают говорить, что они, дескать, подумают, наверное, можно будет и на каком-то этапе поговорить с Российской Федерацией, но, дескать, они решат, когда и о чем. Знаете, это ярко характеризует их как людей без позиций, без принципов и как мелких политиков".Такие политики "не могут "глядеть за горизонт", только могут вспоминать прошлое своих отцов и дедов."Скорее, дедов. В частности, нацистский дух пробуждается в Германии. Опять эта страна хочет собрать "под свое крыло" всю Европу. Нацистский флаг уже дали в руки Зеленскому. Все повторяется. Никто толком не выучил уроков истории".🟦 Россия активно следует курсу обеспечения своей технологической независимости, своего технологического суверенитета."Сейчас активно укрепляем технологический альянс. В Китае есть технологии, помогающие Российской Федерации преодолевать те искусственные, незаконные сложности, которые создает Запад".🟦 Позиция ряда европейских стран, которую они занимают в отношении притеснения русского языка и русскоязычных на Украине, является жульнической.🟦 Россия и Китай демонстрируют наиболее устойчивые отношения двух великих держав в современном мире, они придают стабильность международным отношениям.🟦 Россия рассматривает Китай как своего крупнейшего соседа и главного экономического партнера.🟦 Запад на фоне своего слабеющего влияния в мире опасается конкуренции и использует санкции.🟦 Учитывая последние события, в которых Запад проявил суть своей политики, России и Китаю надо полагаться на собственные силы и братскую солидарность🟦 Западные капиталисты заблуждаются, если думают, что Россия и Китай столкнутся с непреодолимыми проблемами из-за санкций.🟦 Москва учтёт, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными.🟦 Россия, как и Китай, не хочет воевать с кем-то, но свои интересы будет отстаивать.🟦 США уже немного потеряли интерес и энтузиазм к украинскому урегулированию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

китай

украина

запад

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сергей лавров, россия, мид рф, владимир путин, шос, брикс, китай, украина, владимир зеленский, нато, запад, европа, евросоюз, русофобия, антироссийские санкции, санкции, международные отношения, международная политика, экономика, российская экономика, сво, демилитаризация, денацификация, украинский неонацизм, украинские неонацисты, неонацисты, угроза, сша