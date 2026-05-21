МИД РФ прокомментировал позицию Армении по ряду ключевых вопросов - 21.05.2026
МИД РФ прокомментировал позицию Армении по ряду ключевых вопросов
Россия не приемлет позицию Армении, желающей сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока не получит членство в Евросоюзе, а также обеспокоена антироссийской кампанией в республике, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости
2026-05-21T01:57
Некоторые вопросы отношений России с постсоветской республикой Галузин прокомментировал журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья."Конечно же, принять ту линию, которую сегодня проводит армянское руководство, а именно линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не переключится на членство в Европейском Союзе, такие подходы нас устроить не могут. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", — сказал Галузин.Он также высказался о разворачивающейся в Армении разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве."Россию обвиняют в якобы имеющем место вмешательстве во внутренние процессы Армении, предвыборные процессы", — сказал замглавы МИД РФ, подчеркнув, что Москва не вмешивается во внутренние дела Еревана. Этим она отличается от Евросоюза, чьи представители там находятся и пытаются влиять на итоги выборов.По словам Галузина, Запад намерен использовать Армению против России. Для чего, в частности, её пытаются заманивать в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС.Ереван же в последнее время не прислушивается к предостережениям Москвы и предпринял некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях."Мы за то, чтобы наступила ясность относительно того, куда идет Армения", — подчеркнул замглавы МИД.В начале мая президент России Владимир Путин призвал армянское руководство не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. Ранее он не раз подчеркивал, что закавказская республика имеет право сама выбирать партнёров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно.14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не будет вступать в споры с Россией по ряду причин.
01:57 21.05.2026
 
Некоторые вопросы отношений России с постсоветской республикой Галузин прокомментировал журналистам по итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по теме взаимодействия со странами ближнего зарубежья.
"Конечно же, принять ту линию, которую сегодня проводит армянское руководство, а именно линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не переключится на членство в Европейском Союзе, такие подходы нас устроить не могут. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", — сказал Галузин.
Он также высказался о разворачивающейся в Армении разнузданной антироссийской кампании в информационном пространстве.
"Россию обвиняют в якобы имеющем место вмешательстве во внутренние процессы Армении, предвыборные процессы", — сказал замглавы МИД РФ, подчеркнув, что Москва не вмешивается во внутренние дела Еревана. Этим она отличается от Евросоюза, чьи представители там находятся и пытаются влиять на итоги выборов.
По словам Галузина, Запад намерен использовать Армению против России. Для чего, в частности, её пытаются заманивать в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС.
Ереван же в последнее время не прислушивается к предостережениям Москвы и предпринял некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.
"Мы за то, чтобы наступила ясность относительно того, куда идет Армения", — подчеркнул замглавы МИД.
В начале мая президент России Владимир Путин призвал армянское руководство не откладывая решить вопрос об участии в ЕС или ЕАЭС, возможно, организовав референдум. Ранее он не раз подчеркивал, что закавказская республика имеет право сама выбирать партнёров, однако находиться в таможенном союзе с ними обоими невозможно.
14 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не будет вступать в споры с Россией по ряду причин.
Больше информации о текущей ситуации в постсоветской республике - в материале Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
