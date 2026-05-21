"Кто будет за это платить?" Ищенко о главной проблеме единой армии Евросоюза - 21.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260521/kto-budet-za-eto-platit-ischenko-o-glavnoy-probleme-edinoy-armii-evrosoyuza-1079232189.html
"Кто будет за это платить?" Ищенко о главной проблеме единой армии Евросоюза
"Кто будет за это платить?" Ищенко о главной проблеме единой армии Евросоюза - 21.05.2026 Украина.ру
"Кто будет за это платить?" Ищенко о главной проблеме единой армии Евросоюза
Единая армия Евросоюза — слишком дорогое удовольствие, а внутри самого объединения масса противоречий. Но создание общих вооруженных сил – это дополнительная нагрузка на бюджет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-05-21T04:45
2026-05-21T04:45
новости
европа
россия
сша
ростислав ищенко
ес
украина.ру
война
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg
Говоря о перспективах создания единой армии Евросоюза, Ищенко отметил, что попытки ведутся давно, но проблема в финансах. По словам обозревателя, Европа пытается создать собственную военную систему уже много десятилетий, однако проблема в том, что это дорогое удовольствие, и сейчас даже США не вытягивают собственную систему.Ищенко отметил, что внутри Евросоюза слишком много противоречий. "Теоретически это сделать можно. Но дело в том, что в самом Евросоюзе масса противоречий. Он трещит по швам. Может быть, он и сохранится. Но создание общих вооруженных сил – это дополнительная нагрузка. Кто будет платить за это?" — задался вопросом политолог.По словам эксперта, это классический принцип: прежде чем объединяться, надо решительно размежеваться. Сначала необходимо восстановить национальные армии, а потом уже на их основе создавать общеевропейские.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.О том, при каких условиях Запад может перейти от политического и санкционного давления к прямой военной конфронтации — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
европа
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_113:0:788:506_1920x0_80_0_0_43d56e80daa0a89453813d26a70f3e18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, россия, сша, ростислав ищенко, ес, украина.ру, война, главные новости, главное, война на украине, сво, новости сво россия, прогнозы сво, будет ли война с нато, будет ли война, дзен новости сво, украина.ру дзен, милитаризация
Новости, Европа, Россия, США, Ростислав Ищенко, ЕС, Украина.ру, война, Главные новости, главное, война на Украине, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, будет ли война с НАТО, будет ли война, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, милитаризация

"Кто будет за это платить?" Ищенко о главной проблеме единой армии Евросоюза

04:45 21.05.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
Читать в
ДзенTelegram
Единая армия Евросоюза — слишком дорогое удовольствие, а внутри самого объединения масса противоречий. Но создание общих вооруженных сил – это дополнительная нагрузка на бюджет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о перспективах создания единой армии Евросоюза, Ищенко отметил, что попытки ведутся давно, но проблема в финансах.
По словам обозревателя, Европа пытается создать собственную военную систему уже много десятилетий, однако проблема в том, что это дорогое удовольствие, и сейчас даже США не вытягивают собственную систему.
Ищенко отметил, что внутри Евросоюза слишком много противоречий. "Теоретически это сделать можно. Но дело в том, что в самом Евросоюзе масса противоречий. Он трещит по швам. Может быть, он и сохранится. Но создание общих вооруженных сил – это дополнительная нагрузка. Кто будет платить за это?" — задался вопросом политолог.
По словам эксперта, это классический принцип: прежде чем объединяться, надо решительно размежеваться. Сначала необходимо восстановить национальные армии, а потом уже на их основе создавать общеевропейские.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.
О том, при каких условиях Запад может перейти от политического и санкционного давления к прямой военной конфронтации — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаРоссияСШАРостислав ИщенкоЕСУкраина.рувойнаГлавные новостиглавноевойна на УкраинеСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОбудет ли война с НАТОбудет ли войнадзен новости СВОУкраина.ру Дзенмилитаризация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:30Путин в Пекине. Укреплять стратегическое партнёрство, строить многополярный мир, не дружить против Запада
06:20Начало эпохи нового доминирования. Эксперты о главном, что было в переговорах Путина и Си
06:10"Наше самоистребление радует только тех, кто его организовал". Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:06Дмитрий Выдрин: Россия ошеломит Европу и очарует Китай, если издаст львиный рык и проявит русскую удаль
06:00Европа ищет посредника, но война не созрела для мира. Украина в международном контексте
05:55Украина готовит удар с территории Латвии: Тиханский о провокации Киева и риске казус-бели
05:45"Сохранится ли Евросоюз?" Ищенко про разрыв с Германией и восстановление "Северных потоков"
05:30"Пришлите к нам американцев!" Эксперт — о панике Польши, истерике Литвы и провале ПРО
05:15"Вступление в гражданство – дело добровольное": Амерберг опроверг слухи о мобилизации в ПМР
05:00Россия масштабировала ядерные учения из-за угрозы нового уровня — Тиханский о плановых маневрах
04:45"Кто будет за это платить?" Ищенко о главной проблеме единой армии Евросоюза
04:43МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии
04:30"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений
04:18Росавиация закрыла три аэропорта. Опасность по БПЛА объявили ещё в нескольких регионах России
04:15"Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья
03:52РФ не может допустить милитаризации и нацификации Украины, угрозы с её стороны. Другие заявления Лаврова
02:50"Мы не намерены вести себя сдержанно": Иран готов применить новое оружие в случае атаки США
02:11Россельхознадзор временно ограничит ввоз цветов из Армении
01:57МИД РФ прокомментировал позицию Армении по ряду ключевых вопросов
01:13Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния