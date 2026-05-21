"Кто будет за это платить?" Ищенко о главной проблеме единой армии Евросоюза

Единая армия Евросоюза — слишком дорогое удовольствие, а внутри самого объединения масса противоречий. Но создание общих вооруженных сил – это дополнительная нагрузка на бюджет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-21T04:45

Говоря о перспективах создания единой армии Евросоюза, Ищенко отметил, что попытки ведутся давно, но проблема в финансах. По словам обозревателя, Европа пытается создать собственную военную систему уже много десятилетий, однако проблема в том, что это дорогое удовольствие, и сейчас даже США не вытягивают собственную систему.Ищенко отметил, что внутри Евросоюза слишком много противоречий. "Теоретически это сделать можно. Но дело в том, что в самом Евросоюзе масса противоречий. Он трещит по швам. Может быть, он и сохранится. Но создание общих вооруженных сил – это дополнительная нагрузка. Кто будет платить за это?" — задался вопросом политолог.По словам эксперта, это классический принцип: прежде чем объединяться, надо решительно размежеваться. Сначала необходимо восстановить национальные армии, а потом уже на их основе создавать общеевропейские.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо опасаться не единой армии Евросоюза, а совместной армии Польши и Германии" на сайте Украина.ру.О том, при каких условиях Запад может перейти от политического и санкционного давления к прямой военной конфронтации — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.

