"Пришлите к нам американцев!" Эксперт — о панике Польши, истерике Литвы и провале ПРО

Когда начались совместные учения России и Белоруссии по тактическому ядерному оружию, в Польше потребовали срочно усиливать ПРО. Литва завопила о присылке американских военных, но Европа осталась одна в вопросах безопасности из-за решений Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт, политолог Александр Тиханский

2026-05-21T05:30

С 19 по 21 мая проходят российско-белорусские учения ядерных сил — в них задействованы РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, а также части Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в маневрах участвуют более 64 тысяч военных.Отвечая на вопрос журналиста о том, ведут ли европейские страны НАТО конкретную работу по усилению ПРО, эксперт заявил, что пока конкретных результатов нет. Он сравнил реакцию Вильнюса и Варшавы. "Литва тут же завопила: "Пришлите к нам американских военнослужащих. Россия не рискнет по ним бить", — заявил собеседник издания. По его словам, пусковые установки МК-24 до сих пор "подвисли" в силу позиции президента США Дональда Трампа, который отменил размещение "Томагавков" в Европе.По мнению аналитика, Европа осталась "сама с собой" в части вопросов европейской безопасности и неизвестно, как они будут выкручиваться. "То ли развивать французский ядерный зонтик, то ли пытаться вернуть американский ядерный зонтик над Европой. Посмотрим, чем это закончится", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Сможет ли Трамп забрать контроль над российским газом? Почему России жизненно важно строить свои СПГ-заводы и ледокольный флот? Об этом — в материале "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.

