"Пришлите к нам американцев!" Эксперт — о панике Польши, истерике Литвы и провале ПРО - 21.05.2026 Украина.ру
"Пришлите к нам американцев!" Эксперт — о панике Польши, истерике Литвы и провале ПРО
Когда начались совместные учения России и Белоруссии по тактическому ядерному оружию, в Польше потребовали срочно усиливать ПРО. Литва завопила о присылке американских военных, но Европа осталась одна в вопросах безопасности из-за решений Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт, политолог Александр Тиханский
"Пришлите к нам американцев!" Эксперт — о панике Польши, истерике Литвы и провале ПРО

05:30 21.05.2026
 
© Фото : CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion / Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
С 19 по 21 мая проходят российско-белорусские учения ядерных сил — в них задействованы РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, а также части Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в маневрах участвуют более 64 тысяч военных.
Отвечая на вопрос журналиста о том, ведут ли европейские страны НАТО конкретную работу по усилению ПРО, эксперт заявил, что пока конкретных результатов нет.
"Еще вчера, когда начались наши совместные учения по применению тактического ядерного оружия, в Польше сразу же стали задавать вопросы: "А где наша ПРО? Надо срочно ее усиливать", — напомнил Тиханский.
Он сравнил реакцию Вильнюса и Варшавы. "Литва тут же завопила: "Пришлите к нам американских военнослужащих. Россия не рискнет по ним бить", — заявил собеседник издания.
По его словам, пусковые установки МК-24 до сих пор "подвисли" в силу позиции президента США Дональда Трампа, который отменил размещение "Томагавков" в Европе.
По мнению аналитика, Европа осталась "сама с собой" в части вопросов европейской безопасности и неизвестно, как они будут выкручиваться. "То ли развивать французский ядерный зонтик, то ли пытаться вернуть американский ядерный зонтик над Европой. Посмотрим, чем это закончится", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.
