https://ukraina.ru/20260521/logistika-postavlena-vo-glavu-ugla-ekspert-rasskazal-pro-tseli-sovmestnykh-yadernykh-ucheniy-1079230574.html
"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений
"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений - 21.05.2026 Украина.ру
"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений
В Белоруссии носителей ядерного оружия всего два — модернизированные Су-25 и "Искандер-М", и отработка логистики доставки боеприпасов к ним поставлена во главу угла. При этом "Орешник" стоит отдельно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский
2026-05-21T04:30
2026-05-21T04:30
2026-05-21T04:30
новости
россия
белоруссия
запад
владимир брутер
украина.ру
нато
су-25
ракеты
дальнобойные ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079230438_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70d21dd1219723d6233489d079109960.jpg
С 19 по 21 мая проходят российско-белорусские учения ядерных сил — в них задействованы РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, а также части Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в маневрах участвуют более 64 тысяч военных.Отвечая на вопрос журналиста о том, за какой срок должна осуществляться доставка боеприпаса с логистических баз к носителю, эксперт заявил, что это зависит от возможностей логистики, а более точная информация — военная тайна. "В Белоруссии носителей ядерного оружия всего два. Модернизированные штурмовики Су-25 и ОТРК "Искандер-М". И логистика по доставке боеприпасов к ним сейчас поставлена во главу угла", — пояснил Тиханский.Журналист также спросил про "Орешник". По словам эксперта, он стоит отдельно: это баллистическая ракета среднего радиуса. Более того, как заявил собеседник издания, Россия и так подвинула ядерный порог, разместив оружие в Белоруссии."И Запад начинает адаптироваться к новой военной реальности, потому что баланс сил изменился и уровень сдерживания со стороны Союзного Государства повысился. В этом плане "Орешник" даже нет смысла использовать", — резюмировал Тиханский.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Минобороны России проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. О том, как отреагируют на этот сигнал на Западе — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.
россия
белоруссия
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079230438_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a54af0477c43f2bfb08561f51a839b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белоруссия, запад, владимир брутер, украина.ру, нато, су-25, ракеты, дальнобойные ракеты, "орешник", главные новости, главное, учения, военные учения, военная эскалация, эскалация, ядерное оружие, "искандер", дзен новости сво, украина.ру дзен, новости сво россия, новости сво сейчас, новости сво
Новости, Россия, Белоруссия, Запад, Владимир Брутер, Украина.ру, НАТО, Су-25, ракеты, дальнобойные ракеты, "Орешник", Главные новости, главное, Учения, военные учения, военная эскалация, эскалация, Ядерное оружие, "Искандер", дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, новости СВО
"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений
В Белоруссии носителей ядерного оружия всего два — модернизированные Су-25 и "Искандер-М", и отработка логистики доставки боеприпасов к ним поставлена во главу угла. При этом "Орешник" стоит отдельно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский
С 19 по 21 мая проходят российско-белорусские учения ядерных сил — в них задействованы РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, а также части Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в маневрах участвуют более 64 тысяч военных.
Отвечая на вопрос журналиста о том, за какой срок должна осуществляться доставка боеприпаса с логистических баз к носителю, эксперт заявил, что это зависит от возможностей логистики, а более точная информация — военная тайна.
"В Белоруссии носителей ядерного оружия всего два. Модернизированные штурмовики Су-25 и ОТРК "Искандер-М". И логистика по доставке боеприпасов к ним сейчас поставлена во главу угла", — пояснил Тиханский.
Журналист также спросил про "Орешник". По словам эксперта, он стоит отдельно: это баллистическая ракета среднего радиуса. Более того, как заявил собеседник издания, Россия и так подвинула ядерный порог, разместив оружие в Белоруссии.
"И Запад начинает адаптироваться к новой военной реальности, потому что баланс сил изменился и уровень сдерживания со стороны Союзного Государства повысился. В этом плане "Орешник" даже нет смысла использовать", — резюмировал Тиханский.
Минобороны России проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. О том, как отреагируют на этот сигнал на Западе — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.