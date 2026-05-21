https://ukraina.ru/20260521/logistika-postavlena-vo-glavu-ugla-ekspert-rasskazal-pro-tseli-sovmestnykh-yadernykh-ucheniy-1079230574.html

"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений

"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений - 21.05.2026 Украина.ру

"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений

В Белоруссии носителей ядерного оружия всего два — модернизированные Су-25 и "Искандер-М", и отработка логистики доставки боеприпасов к ним поставлена во главу угла. При этом "Орешник" стоит отдельно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский

2026-05-21T04:30

2026-05-21T04:30

2026-05-21T04:30

новости

россия

белоруссия

запад

владимир брутер

украина.ру

нато

су-25

ракеты

дальнобойные ракеты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079230438_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70d21dd1219723d6233489d079109960.jpg

С 19 по 21 мая проходят российско-белорусские учения ядерных сил — в них задействованы РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, а также части Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в маневрах участвуют более 64 тысяч военных.Отвечая на вопрос журналиста о том, за какой срок должна осуществляться доставка боеприпаса с логистических баз к носителю, эксперт заявил, что это зависит от возможностей логистики, а более точная информация — военная тайна. "В Белоруссии носителей ядерного оружия всего два. Модернизированные штурмовики Су-25 и ОТРК "Искандер-М". И логистика по доставке боеприпасов к ним сейчас поставлена во главу угла", — пояснил Тиханский.Журналист также спросил про "Орешник". По словам эксперта, он стоит отдельно: это баллистическая ракета среднего радиуса. Более того, как заявил собеседник издания, Россия и так подвинула ядерный порог, разместив оружие в Белоруссии."И Запад начинает адаптироваться к новой военной реальности, потому что баланс сил изменился и уровень сдерживания со стороны Союзного Государства повысился. В этом плане "Орешник" даже нет смысла использовать", — резюмировал Тиханский.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Минобороны России проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. О том, как отреагируют на этот сигнал на Западе — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.

россия

белоруссия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, белоруссия, запад, владимир брутер, украина.ру, нато, су-25, ракеты, дальнобойные ракеты, "орешник", главные новости, главное, учения, военные учения, военная эскалация, эскалация, ядерное оружие, "искандер", дзен новости сво, украина.ру дзен, новости сво россия, новости сво сейчас, новости сво