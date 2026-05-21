"Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья

Украина активно вмешивается в ситуацию вокруг Приднестровья: Зеленский поручил спецслужбам сотрудничать с Кишиневом. При этом после 24 февраля Украина отгородилась от региона — вырыла ров и перекрыла КПП. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг

2026-05-21T04:15

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства старше 18 лет, постоянно проживающим в Приднестровье, получить российское гражданство в упрощенном порядке. Для этого не нужно переезжать в РФ, а также сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства.Отвечая на вопрос журналиста, эксперт заявил, что таким образом Москва дала четкий сигнал, что не бросит жителей республики. Амерберг не исключил, что за несколько месяцев приднестровская армия может превратится в российскую."Я имею в виду, что подавляющее большинство приднестровских военнослужащих, у которых еще нет российского гражданства, захочет его получить. И если будет какая-то эскалация со стороны Молдавии, Россия и дальше будет принимать какие-то меры", — пояснил он.При этом эксперт отметил, что в ситуацию активно вмешивается Украина. "Зеленский прямо поручил своим спецслужбам сотрудничать с Кишиневом, чтобы как-то воспрепятствовать этому", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.

