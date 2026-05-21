"Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья
"Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья

04:15 21.05.2026
 
Вооружённые силы Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Украина активно вмешивается в ситуацию вокруг Приднестровья: Зеленский поручил спецслужбам сотрудничать с Кишиневом. При этом после 24 февраля Украина отгородилась от региона — вырыла ров и перекрыла КПП. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг
Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранцам и лицам без гражданства старше 18 лет, постоянно проживающим в Приднестровье, получить российское гражданство в упрощенном порядке. Для этого не нужно переезжать в РФ, а также сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства.
Отвечая на вопрос журналиста, эксперт заявил, что таким образом Москва дала четкий сигнал, что не бросит жителей республики. Амерберг не исключил, что за несколько месяцев приднестровская армия может превратится в российскую.
"Я имею в виду, что подавляющее большинство приднестровских военнослужащих, у которых еще нет российского гражданства, захочет его получить. И если будет какая-то эскалация со стороны Молдавии, Россия и дальше будет принимать какие-то меры", — пояснил он.
При этом эксперт отметил, что в ситуацию активно вмешивается Украина. "Зеленский прямо поручил своим спецслужбам сотрудничать с Кишиневом, чтобы как-то воспрепятствовать этому", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
