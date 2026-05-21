Начало эпохи нового доминирования. Эксперты о главном, что было в переговорах Путина и Си

Визит Владимира Путина в Пекин станет историческим, в ходе которого Россия и Китай зафиксировали конец эпохи западного доминирования как свершившийся факт. В ходе встречи двух лидеров подписаны десятки важных, всеобъемлющих и концептуальных документов как политического, экономического, так и глобального характера.

2026-05-21T06:20

Но главное - Китай начал менять позицию равноудаленности, и поддержал Россию в её взглядах на мировую безопасность. Эксперты проанализировали главные тезисы договоренностей Путина и Си.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСудя по подписанным в Пекине документам — прежде всего по "Совместному заявлению России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества" — Пекин впервые настолько глубоко вошёл в российскую рамку объяснения мирового кризиса в целом — и украинского конфликта, в частности.До сих пор Пекин поддерживал Москву экономически и дипломатически, но старался сохранять концептуальную дистанцию. Китайцы говорили о мире, переговорах, деэскалации и "законных интересах всех сторон", избегая формул, которые выглядели бы как принятие российской логики конфликта. Теперь это изменилось.Фраза о "необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса" — самая важная. Потому что в международной политике тема "первопричин" — это всегда вопрос о распределении ответственности. Запад трактует конфликт как результат действий России в 2022 году. Позиция Москвы заключается в том, что украинский кризис стал следствием всей архитектуры европейской безопасности после 1991 года: расширения НАТО, игнорирования российских требований, госпереворота в Киеве, военного освоения Украины Западом и разрушения принципа неделимой безопасности. И в этом Китай фактически поддерживает Россию на стратегическом, глубинном уровне.Тем более что формула продолжается тезисом "На основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи". Последние десятилетия западная дипломатия в таких вопросах делала акцент прежде всего на территориальной целостности, суверенитете и нерушимости границ. Москва давно пытается расширить эту рамку, включив туда принцип неделимой безопасности, невозможность обеспечения безопасности одного блока за счёт другого, отказ от угрозы силой и необходимость учитывать стратегические интересы крупных держав. Теперь Пекин начинает поддерживать именно такую расширенную трактовку Москвы. И важно это далеко не только для России и Украины. Китай здесь защищает собственное будущее — потому что та же логика завтра может быть применена к Тайваню и Южно-Китайскому морю.В подписанных документах постоянно звучат слова о "взаимной безопасности", "устойчивом мире", "справедливом глобальном управлении" и "многополярности". Тем самым КНР переводит разговор из моральной плоскости — "Кто виноват?" — в структурную: какая система международных отношений вообще производит подобные конфликты один за другим? Китайская осторожность здесь заметно уменьшается. Прежде Пекин стремился любой ценой сохранять видимость равноудалённости. Сейчас он уже фактически фиксирует: существующая система международной безопасности находится в кризисе.Фраза Си о "возвращении закона джунглей" — крайне жёсткая по китайским меркам. Китайцы долго избегали подобных характеристик мировой среды. Теперь они открыто говорят, что прежняя система, основанная на Pax Americana, больше не обеспечивает стабильность. А значит, требуются новые механизмы глобального управления, новые центры силы и новая архитектура безопасности.Политолог Илья ГеращенковСравнил подписанные между РФ и КНР и США соглашения. Главное отличие: у РФ и Китая - больше политико-институциональная упаковка, у США и Китая - меньше декларативной части, но больше конкретных товарных сделок и рыночного доступа.Во-первых, Россия – Китай подписали большой политический документ. Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это общая оценка мировой ситуации не имеющая пока практической реализации. Как и Декларация о многополярном мире. Концептуальный документ и идеологическая рамка против западноцентричной модели.Во-вторых, около 40 документов по отраслевым направлениям. Там смешаны межправительственные, межведомственные и коммерческие документы. Промышленность и торговля: общий блок на углубление кооперации, пока без публичного подробного перечня. Китайские автомобили продолжат замещать на нашем рынке европейские марки. Транспорт, тут ключевой проект - второй главный путь на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия и расширение реального грузового коридора на Китай. Строительство, связано с промышленными объектами, логистическими комплексами. Образование - отдельный блок по образовательному сотрудничеству. Тут анонсирована подготовка кадров под долгую технологическую и экономическую связку России и Китая. 57 тыс. китайских студентов в России и около 21 тыс. российских студентов в Китае, Это мягкая сила в прикладном варианте, создающая систему подготовки кадров: инженерия, биомедицина, фармацевтика, языковая подготовка. Это гуманитарная оболочка для технологической зависимости будущего. Кино - не только про совместное производство и прокат на китайский рынок. Практический пример - фильм "Красный шелк", который должен прокатываться в Китае как локальный фильм, то есть вне квоты иностранного кино. К тому же это попытка построить общий рынок исторических нарративов. Атомная энергетика - продолжение линии, где "Росатом" остается одним из немногих российских технологических экспортных игроков с глобальной компетенцией. Ну и многострадальная "Сила Сибири-2".США – Китай пошли по принципу constructive strategic stability на ближайшие три года и далее. В рамках этой логики были созданы советы по торговле и инвестициям. Первый должен управлять торговлей по "нечувствительным" товарам, второй - быть площадкой по инвестиционным вопросам. Тут больше конкретики: Boeing - продаст 200 самолетов, а так же гарантии поставок деталей и компонентов для двигателей. Сельское хозяйство: Китай обязался покупать не менее $17 млрд американской сельхозпродукции в год в 2026-2028 годах, сверх прежних обязательств по сое. Также Китай восстанавливает доступ для американской говядины: речь о продлении регистраций более 400 американских предприятий. Возобновляются поставки птицы. Тарифы - стороны будут добиваться взаимного снижения тарифов по товарам объемом $30 млрд и более с каждой стороны в рамках управляемого торгового коридора. Редкоземельные металлы – тут Китай обещает учитывать американские озабоченности, потому что они упираются в оборонку, электронику, электромобили и промышленность. СПГ и нефть - Трамп заявил, что Китай хочет покупать американскую нефть, СПГ и другие сырьевые товары. И уже первый танкер СПГ из США в Китай прибыл в Тяньцзинь. Иран и Ормузский пролив, Трамп и Си согласились: Иран не должен получить ядерное оружие, Ормузский пролив должен быть открыт, а взимание платы за проход недопустимо. Белый дом также заявил о подтверждении общей цели денуклеаризации Северной Кореи.Сенатор Алексей ПушковВизит Путина в Пекин и переговоры с Си, который недавно принимал Трампа, вновь подтверждают. существование "Большого треугольника" в лице Китая, России и США. Причем объективная взаимозависимость внутри этого треугольника - как в сфере экономики, так и безопасности, гораздо выше и интенсивнее, чем взаимодействие этих трех держав с другими центрами силы.И это важно подчеркнуть, поскольку именно эта объективная взаимозависимость толкает лидеров трех ведущих держав мира к постоянным переговорам и взаимодействию, НЕСМОТРЯ на расходящиеся интересы, зачастую противоположные цели и разные подходы к мировым делам. Как бы Трамп ни был привержен идее американской гегемонии, он должен общаться с лидерами России и Китая, поскольку, при всех разногласиях, это отвечает глубинным интересам Америки и потребностям ее безопасности, как и экономического развития. Эта объективная трехсторонняя взаимозависимость, которая не включает Евросоюз, и составляет отличительную черту и главное содержание "Большого треугольника".Политолог Юрий БаранчикСегодня опубликованы три документа по итогам переговоров Путина и Си. Большинство читает их как ритуал — очередные декларации о дружбе и многополярности. Это ошибка, потому что интересного очень много.Про Украину, которой посвящены изрядные части деклараций. Ключевое слово в их тексте — "первопричины". Не "причины", не "обстоятельства" — именно "первопричины украинского кризиса". Это не случайная лексика. Первопричина предшествует следствию. Если первопричины существовали до 2022 года — хронология конфликта начинается не с февраля 2022-го. Китай, подписав эту формулу, согласился с тем, что 2022 год является следствием, а не отправной точкой. Серьезный понятийный сдвиг, раньше Пекин от такой буквальности воздерживался.При этом документ не называет эти первопричины. Подписан универсальный политический сосуд, который вмещает российскую рамку, не закрывая другие. Это даже интереснее, чем просто поддержать Москву, потому что документ может стать одной из основ для других документов, с большим числом участников."Золотой купол" США Китай беспокоит, он назван дважды, с развёрнутой аргументацией. Раньше совместные документы критиковали американскую ПРО в общих выражениях. Теперь называют конкретную программу и объясняют, почему она разрушает стратегическую стабильность. Порог публичной конфронтации Китая с Вашингтоном снизился. Россия и США, судя по всему, пришли к выводу, что диалог с США в обозримой перспективе невозможен — и это освобождает от необходимости сдерживаться в формулировках. Хотя "дух Анкориджа" будем ещё часто поминать.Отдельная история — пункт о заморозке суверенных резервов, который для Москвы и Пекина неприемлем. Официально это про Россию. Реально это про Китай. Единственный сценарий, в котором китайские резервы окажутся под угрозой — Тайвань. Пекин здесь заранее строит международно-правовую позицию на случай собственного конфликта с Западом. Российский прецедент используется как обкатка аргументации.Декларация о многополярном мире ссылается на цепочку документов с 1997 года. Дата не случайна: именно тогда НАТО начало расширение на восток. Причем Россия и Китай начали зафиксированный на бумаге разговор о многополярности в тот момент, когда стало ясно, что однополярная реконкиста США — это всерьёз.Четыре принципа декларации — открытость, неделимая безопасность, демократизация международных отношений, цивилизационное многообразие — интересны в совокупности. Каждый разрушает конкретный западный инструмент. Открытость — против санкций. Неделимая безопасность — против военных блоков. Демократизация — против монополии Запада на глобальную повестку. Цивилизационное многообразие — против универсализма прав человека как основания для вмешательства. Готовая схема демонтажа западного миропорядка.

Виктория Титова

