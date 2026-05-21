Россельхознадзор временно ограничит ввоз цветов из Армении
02:11 21.05.2026 (обновлено: 02:12 21.05.2026)
Россельхознадзор с 22 мая временно ограничит ввоз цветов из Армении по фитосанитарным причинам. Об этом говорится в официальном сообщении, 20 мая опубликованном на сайт ведомства
"Россельхознадзор с 22 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа её результатов. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России", — говорится в сообщении.
Как указал Россельхознадзор, несмотря на гарантии, предоставленные компетентными армянскими органами, в цветах из этой республики продолжают выявлять карантинные для ЕАЭС объекты.
"При ввозе 96,2 млн шт. цветочной продукции было обнаружено 135 случаев. Это составляет 77% от общего количества выявлений за весь 2025 год", — уточнили в ведомстве.
