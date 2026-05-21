https://ukraina.ru/20260521/mgb-pridnestrovya-zayavilo-ob-ugrozhayuschey-militarizatsii-moldavii-1079235115.html
МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии
МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии - 21.05.2026 Украина.ру
МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии
Власти Молдавии ведут курс на милитаризацию, страна дрейфует в сторону отказа от нейтрального статуса, заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости
2026-05-21T04:43
2026-05-21T04:43
2026-05-21T04:43
украина.ру
новости
приднестровье
молдавия
украина
нато
румыния
санду майя
милитаризация
нейтралитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059915920_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_e3e50bd2908f08478225ea885232e7a0.jpg
"Молдова продолжает курс на милитаризацию, дрейфуя в сторону отказа от статуса нейтралитета. Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов. Систематические поставки в молдавскую армию образцов вооружений НАТО подразумевают постоянное присутствие на территории Республики Молдова западных инструкторов для наладки оборудования и обучения военнослужащих Молдовы", — сказал Гебос в интервью агентству.По его словам, у Тирасполя возникает вопрос, против кого готовится воевать молдавская армия. Но, конечно же, не против Румынии и Украины."Мы отслеживаем указанные процессы на сопредельной территории для минимизации рисков эскалации напряженности", — отметил глава МГБ ПМР.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, однако страны Запада и возглавляемая президентом Майей Санду власть проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений.В частности, Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет российский контингент в Приднестровье угрозой, предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.Подробнее о ситуации в регионе - в публикации "Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
приднестровье
молдавия
украина
румыния
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059915920_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_87f2bee1905e273c70f26dff9a20a00a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, приднестровье, молдавия, украина, нато, румыния, санду майя, милитаризация, нейтралитет, постсоветское пространство
Украина.ру, Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина, НАТО, Румыния, Санду Майя, милитаризация, нейтралитет, постсоветское пространство
МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии
Власти Молдавии ведут курс на милитаризацию, страна дрейфует в сторону отказа от нейтрального статуса, заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости
"Молдова продолжает курс на милитаризацию, дрейфуя в сторону отказа от статуса нейтралитета. Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов. Систематические поставки в молдавскую армию образцов вооружений НАТО подразумевают постоянное присутствие на территории Республики Молдова западных инструкторов для наладки оборудования и обучения военнослужащих Молдовы", — сказал Гебос в интервью агентству.
По его словам, у Тирасполя возникает вопрос, против кого готовится воевать молдавская армия. Но, конечно же, не против Румынии и Украины.
"Мы отслеживаем указанные процессы на сопредельной территории для минимизации рисков эскалации напряженности", — отметил глава МГБ ПМР.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, однако страны Запада и возглавляемая президентом Майей Санду власть проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений.
В частности, Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет российский контингент в Приднестровье угрозой, предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.