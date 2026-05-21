https://ukraina.ru/20260521/mgb-pridnestrovya-zayavilo-ob-ugrozhayuschey-militarizatsii-moldavii-1079235115.html

МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии

МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии - 21.05.2026 Украина.ру

МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии

Власти Молдавии ведут курс на милитаризацию, страна дрейфует в сторону отказа от нейтрального статуса, заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости

2026-05-21T04:43

2026-05-21T04:43

2026-05-21T04:43

украина.ру

новости

приднестровье

молдавия

украина

нато

румыния

санду майя

милитаризация

нейтралитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059915920_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_e3e50bd2908f08478225ea885232e7a0.jpg

"Молдова продолжает курс на милитаризацию, дрейфуя в сторону отказа от статуса нейтралитета. Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов. Систематические поставки в молдавскую армию образцов вооружений НАТО подразумевают постоянное присутствие на территории Республики Молдова западных инструкторов для наладки оборудования и обучения военнослужащих Молдовы", — сказал Гебос в интервью агентству.По его словам, у Тирасполя возникает вопрос, против кого готовится воевать молдавская армия. Но, конечно же, не против Румынии и Украины."Мы отслеживаем указанные процессы на сопредельной территории для минимизации рисков эскалации напряженности", — отметил глава МГБ ПМР.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, однако страны Запада и возглавляемая президентом Майей Санду власть проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений.В частности, Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет российский контингент в Приднестровье угрозой, предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.Подробнее о ситуации в регионе - в публикации "Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

приднестровье

молдавия

украина

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, приднестровье, молдавия, украина, нато, румыния, санду майя, милитаризация, нейтралитет, постсоветское пространство