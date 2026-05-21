МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии - 21.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260521/mgb-pridnestrovya-zayavilo-ob-ugrozhayuschey-militarizatsii-moldavii-1079235115.html
МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии
МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии - 21.05.2026 Украина.ру
МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии
Власти Молдавии ведут курс на милитаризацию, страна дрейфует в сторону отказа от нейтрального статуса, заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости
2026-05-21T04:43
2026-05-21T04:43
украина.ру
новости
приднестровье
молдавия
украина
нато
румыния
санду майя
милитаризация
нейтралитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059915920_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_e3e50bd2908f08478225ea885232e7a0.jpg
"Молдова продолжает курс на милитаризацию, дрейфуя в сторону отказа от статуса нейтралитета. Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов. Систематические поставки в молдавскую армию образцов вооружений НАТО подразумевают постоянное присутствие на территории Республики Молдова западных инструкторов для наладки оборудования и обучения военнослужащих Молдовы", — сказал Гебос в интервью агентству.По его словам, у Тирасполя возникает вопрос, против кого готовится воевать молдавская армия. Но, конечно же, не против Румынии и Украины."Мы отслеживаем указанные процессы на сопредельной территории для минимизации рисков эскалации напряженности", — отметил глава МГБ ПМР.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, однако страны Запада и возглавляемая президентом Майей Санду власть проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений.В частности, Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет российский контингент в Приднестровье угрозой, предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.Подробнее о ситуации в регионе - в публикации "Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
приднестровье
молдавия
украина
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/18/1059915920_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_87f2bee1905e273c70f26dff9a20a00a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, приднестровье, молдавия, украина, нато, румыния, санду майя, милитаризация, нейтралитет, постсоветское пространство
Украина.ру, Новости, Приднестровье, Молдавия, Украина, НАТО, Румыния, Санду Майя, милитаризация, нейтралитет, постсоветское пространство

МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии

04:43 21.05.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Власти Молдавии ведут курс на милитаризацию, страна дрейфует в сторону отказа от нейтрального статуса, заявил глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Валерий Гебос. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости
"Молдова продолжает курс на милитаризацию, дрейфуя в сторону отказа от статуса нейтралитета. Мы наблюдаем поступление определенного количества самоходных артиллерийских установок, минометов, различных видов наступательного оружия, а также разведывательных и ударных дронов. Систематические поставки в молдавскую армию образцов вооружений НАТО подразумевают постоянное присутствие на территории Республики Молдова западных инструкторов для наладки оборудования и обучения военнослужащих Молдовы", — сказал Гебос в интервью агентству.
По его словам, у Тирасполя возникает вопрос, против кого готовится воевать молдавская армия. Но, конечно же, не против Румынии и Украины.
"Мы отслеживаем указанные процессы на сопредельной территории для минимизации рисков эскалации напряженности", — отметил глава МГБ ПМР.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, однако страны Запада и возглавляемая президентом Майей Санду власть проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений.
В частности, Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет российский контингент в Приднестровье угрозой, предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Подробнее о ситуации в регионе - в публикации "Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиПриднестровьеМолдавияУкраинаНАТОРумынияСанду Майямилитаризациянейтралитетпостсоветское пространство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:30Путин в Пекине. Укреплять стратегическое партнёрство, строить многополярный мир, не дружить против Запада
06:20Начало эпохи нового доминирования. Эксперты о главном, что было в переговорах Путина и Си
06:10"Наше самоистребление радует только тех, кто его организовал". Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:06Дмитрий Выдрин: Россия ошеломит Европу и очарует Китай, если издаст львиный рык и проявит русскую удаль
06:00Европа ищет посредника, но война не созрела для мира. Украина в международном контексте
05:55Украина готовит удар с территории Латвии: Тиханский о провокации Киева и риске казус-бели
05:45"Сохранится ли Евросоюз?" Ищенко про разрыв с Германией и восстановление "Северных потоков"
05:30"Пришлите к нам американцев!" Эксперт — о панике Польши, истерике Литвы и провале ПРО
05:15"Вступление в гражданство – дело добровольное": Амерберг опроверг слухи о мобилизации в ПМР
05:00Россия масштабировала ядерные учения из-за угрозы нового уровня — Тиханский о плановых маневрах
04:45"Кто будет за это платить?" Ищенко о главной проблеме единой армии Евросоюза
04:43МГБ Приднестровья заявило об угрожающей милитаризации Молдавии
04:30"Логистика поставлена во главу угла": эксперт рассказал про цели совместных ядерных учений
04:18Росавиация закрыла три аэропорта. Опасность по БПЛА объявили ещё в нескольких регионах России
04:15"Если будет эскалация, Россия будет принимать меры": Амерберг — о защите Приднестровья
03:52РФ не может допустить милитаризации и нацификации Украины, угрозы с её стороны. Другие заявления Лаврова
02:50"Мы не намерены вести себя сдержанно": Иран готов применить новое оружие в случае атаки США
02:11Россельхознадзор временно ограничит ввоз цветов из Армении
01:57МИД РФ прокомментировал позицию Армении по ряду ключевых вопросов
01:13Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния