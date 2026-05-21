"Вступление в гражданство – дело добровольное": Амерберг опроверг слухи о мобилизации в ПМР - 21.05.2026 Украина.ру
"Вступление в гражданство – дело добровольное": Амерберг опроверг слухи о мобилизации в ПМР
Заявления Санду о том, что указ нужен для мобилизации приднестровцев, вызывают только смех — в Молдавии прекрасно понимают происходящее. Вступление в гражданство — дело добровольное. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг
Заявления Санду о том, что указ нужен для мобилизации приднестровцев, вызывают только смех — в Молдавии прекрасно понимают происходящее. Вступление в гражданство — дело добровольное. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг
Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства старше 18 лет, постоянно живущим в Приднестровье, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Им не нужно проживать в РФ, сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства.
Эксперт заявил, что читать заявления Санду о мобилизации приднестровцев — просто смешно. "Я вообще не понимаю, на каком свете живут эти персонажи", — сказал Амерберг.
Он напомнил, что в России провели мобилизацию только один раз в 2022 году, когда с людьми на фронте были сложности. Кроме того, вступление в гражданство — дело добровольное и автоматически российские паспорта давать не будут, добавил Амерберг.
"Не так давно был трагический случай, когда гражданина РМ, который приехал к своим родственникам в приграничное украинское село, схватили ТЦК и забрали на фронт. На каком основании?" — резюмировал собеседник Украина.ру, добавив, что украинский паспорт мужчине никто не вручал, и таких примеров очень много.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.
