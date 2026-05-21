https://ukraina.ru/20260521/rossiya-masshtabirovala-yadernye-ucheniya-iz-za-ugrozy-novogo-urovnya--tikhanskiy-o-planovykh-manevrakh-1079228178.html

Россия масштабировала ядерные учения из-за угрозы нового уровня — Тиханский о плановых маневрах

Россия масштабировала ядерные учения из-за угрозы нового уровня — Тиханский о плановых маневрах - 21.05.2026 Украина.ру

Россия масштабировала ядерные учения из-за угрозы нового уровня — Тиханский о плановых маневрах

Совместные российско-белорусские учения по тактическому ядерному оружию были плановыми и проводятся ежегодно. Москва могла специально масштабировать маневры, поскольку конфронтация между Востоком и Западом вышла на новый уровень. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик, полковник запаса Александр Тиханский

2026-05-21T05:00

2026-05-21T05:00

2026-05-21T05:00

новости

россия

запад

москва

владимир брутер

украина.ру

нато

главные новости

главное

учения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079227573_0:12:1636:932_1920x0_80_0_0_cd038c6ea12c7c6cec71f49fa06056b6.jpg

С 19 по 21 мая в России проходят учения ядерных сил — в них задействованы РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя авиация, а также части Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в маневрах участвуют более 64 тысяч военных.Отвечая на вопрос журналиста о масштабе учений, эксперт заявил, что обратил на это внимание. "Буквально вчера начались российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия с отработкой логистики и доставки учебных боеприпасов к носителям. Но такие же маневры проводились и в 2024 году", — пояснил Тиханский.Он уточнил, что тогда тоже проверялась боеготовность всей системы нестратегического ядерного оружия. По словам эксперта, использование ТЯО — это вопрос использования передвижных ракетно-технических баз, с которых специальные боеприпасы нужно доставить к носителям, и этот момент должен четко отрабатываться.По словам аналитика, плановый характер не исключает дополнительного сигнала. "Может быть, так совпало. Может быть, Москва специально эти маневры масштабировала, учитывая, что масштаб конфронтации между Востоком и Западом мог выйти на новый уровень: "Раз вы так, то мы вот так", — резюмировал Тиханский.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Тиханский: Война с НАТО угрожает существованию России, поэтому она учится бить ядерным оружием" на сайте Украина.ру.Минобороны России проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. О том, как отреагируют на этот сигнал на Западе — в материале Дениса Рудометова "Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях" на сайте Украина.ру.

россия

запад

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, москва, владимир брутер, украина.ру, нато, главные новости, главное, учения, военные учения, военная эскалация, эскалация, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, будет ли война с нато, эксперты, аналитики, аналитика, новости россии