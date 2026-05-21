"Мы не намерены вести себя сдержанно": Иран готов применить новое оружие в случае атаки США

Иран располагает современным оружием, которое пока не применялось на поле боя в конфликте с США и Израилем. Об этом со ссылкой на иранский военный источник в ночь на 21 мая сообщает РИА Новости

2026-05-21T02:50

"Мы произвели современное оружие внутри страны, которое пока ещё не было задействовано на поле боя и фактически не было протестировано", — цитирует агентство своего собеседника.По его словам, Тегеран не испытывает нехватки средств, которые готов применить для отражения возможной повторной атаке США."С точки зрения оборудования, оборонных возможностей мы не испытываем нехватки, которая помешала бы нам оборонять свою страну. В этот раз мы не намерены вести себя сдержанно", — добавил иранский военный.18 мая телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Трамп призвал Тегеран поспешить со сделкой, подчеркнув, что время имеет решающее значение.20 мая Трамп заявил, что Соединённые Штаты не пойдут на ослабление санкций против Ирана, пока Тегеран не подпишет соглашение с Вашингтоном. Подробнее о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в США - в публикации Восьмая попытка Сената США удалась: Трампу дали 30 дней на прекращение войны.Ранее сообщалось, что американские морские пехотинцы ненадолго захватили и обыскали иранский нефтяной танкер в Оманском заливе.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

