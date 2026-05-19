Россия не допустит "черной дыры": Ищенко о том, как Армения хочет совместить две зоны свободной торговли
Россия не допустит "черной дыры": Ищенко о том, как Армения хочет совместить две зоны свободной торговли

13:40 19.05.2026
 
Россия не может допустить, чтобы через Армению на ее территорию потоком шла контрабанда из Евросоюза. Две зоны свободной торговли создадут "черную дыру" на российский рынок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о том, почему Россия жестко реагирует на попытки Армении совместить две зоны свободной торговли, Ищенко объяснил экономическую подоплеку и позицию Москвы.
"Мы не можем допустить, чтобы через Армению на нашу территорию потоком шла контрабанда из Евросоюза. А именно так будут работать две зоны свободной торговли. Это будет черная дыра на российский рынок", — заявил обозреватель.
По словам Ищенко, в Киеве собирались сделать то же самое, и именно это блокировала Россия когда в начале 2013 года остановилась торговля с Украиной.
Почему тогда на границе стояли очереди из фур? Потому что Украине за счет процедуры таможенного досмотра продемонстрировали, что двух зон свободной торговли не будет", — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что Украина имеет право подписывать любые соглашения, а Россия имеет право защищать свой рынок и свои интересы. "То же самое касается Армении", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.
О том, может ли принять Россия экстренные меры в случае провокации Кишинёва против Тирасполя, чтобы защитить интересы российских граждан в Приднестровье — в материале "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.
