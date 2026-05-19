Россия не допустит "черной дыры": Ищенко о том, как Армения хочет совместить две зоны свободной торговли

Россия не может допустить, чтобы через Армению на ее территорию потоком шла контрабанда из Евросоюза. Две зоны свободной торговли создадут "черную дыру" на российский рынок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-19T13:40

Говоря о том, почему Россия жестко реагирует на попытки Армении совместить две зоны свободной торговли, Ищенко объяснил экономическую подоплеку и позицию Москвы. "Мы не можем допустить, чтобы через Армению на нашу территорию потоком шла контрабанда из Евросоюза. А именно так будут работать две зоны свободной торговли. Это будет черная дыра на российский рынок", — заявил обозреватель.По словам Ищенко, в Киеве собирались сделать то же самое, и именно это блокировала Россия когда в начале 2013 года остановилась торговля с Украиной. Почему тогда на границе стояли очереди из фур? Потому что Украине за счет процедуры таможенного досмотра продемонстрировали, что двух зон свободной торговли не будет", — пояснил он.Эксперт подчеркнул, что Украина имеет право подписывать любые соглашения, а Россия имеет право защищать свой рынок и свои интересы. "То же самое касается Армении", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.О том, может ли принять Россия экстренные меры в случае провокации Кишинёва против Тирасполя, чтобы защитить интересы российских граждан в Приднестровье — в материале "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.

