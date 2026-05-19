Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00 - 19.05.2026 Украина.ру
Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Сводку ударов на 6:00 мск 19 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Больше всего сообщений этой ночью поступало об ударах ВС РФ по целям в Одесской области. По информации местных каналов, в Измаиле продолжают греметь взрывы, в результате атаки беспилотников были повреждены объекты портовой инфраструктуры. Отмечается, что в налёте участвовало приблизительно два десятка "Гераней".Кроме того, "Герани" продолжают атаки на Днепропетровскую область, где были поражены цели в Кривом Роге. Тревогу в связи с приближением ударных БПЛА объявляли и в Киеве.В Сумской области по объекту в Шостке ударил российский беспилотник "Молния".Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.Раньше сообщалось, что ВКС России в ходе массированного удара по Краматорску применили рекордное количество управляемых авиационных бомб.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
06:48 19.05.2026 (обновлено: 06:50 19.05.2026)
 
