"Олигархи погубили страну". Эксперты и политики о перспективах Украины

В экспертном сообществе обсуждают, в чём заключается главный вопрос украинской жизни, сможет ли Владимир Зеленский этот вопрос понять и попытаться решить — и успеет ли. Думают и над тем, можно ли рассчитывать на завершение горячей фазы конфликта или же, напротив, надо готовиться уже к действительно большой войне

2026-05-19T06:10

Шанс на завершение военных действий в текущем 2026 году достаточно велик, пусть не сто процентов, но выше пятидесяти, полагает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.Отвечая на вопросы зрителей своего видеоблога, он сказал, что не склонен доверять прогнозу находящегося в заключении олигарха Игоря Коломойского* (а он, что ни говори, человек осведомлённый) о продолжении войны до 2030 года."Есть силы, которые делают ставку на затяжную войну, то есть — продолжать истощение России. Я для этого не вижу ресурсов. Банально Европа не вывозит финансово, в военном отношении. Как бы там ни было, а у европейцев сегодня прилетел "чёрный лебедь", связанный с войной [Дональда] Трампа в Иране", - сказал эксперт, добавив, что из-за этой войны в Европе наблюдается резкий рост цен на бензин - "а это обещает большие не только финансово-экономические, но и социальные проблемы, а соответственно, и политические...".Поэтому, продолжил Золотарёв, та ставка на затяжную войну, что была ещё в начале года, могла измениться, "что-то щёлкнуло". По крайней мере, не на пустом месте произошло 9 мая падение акций оружейных компаний, в том числе производителей дронов - "это отражает ожидания".Политтехнолог подчеркнул, что на крупных инвесторов работают очень хорошие аналитики, отвечающие за большие деньги, "иногда потенциал этого аппарата превосходит возможности спецслужб, разведок". И, судя по всему, падение акций отражает ожидания этих аналитиков, что война не затянется до 2030 года."А вот эти ожидания - это из разряда самосбывающихся пророчеств. Поэтому… всё-таки в 2026 году есть, я думаю, более 50% — не сто, я не согласен с 99%, я не вижу предпосылок, но то, что 60% на то, что возможна приостановка, перемирие. А полноценное мирное урегулирование — я думаю, это на более поздний срок", - сказал Золотарёв.Не все смотрят на ситуацию с таким оптимизмом. Так, покинувшая страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в беседе с журналистом Александром Шелестом* высказала уверенность в том, что объединённая Европа готовится сейчас к большой войне с Россией, для того и нанимали "шута британской короны" (Зеленского).И даже громкие коррупционные скандалы ("Миндичгейт", арест экс-главы ОП Андрея Ермака и пр.) на Украине, которые сейчас все активно обсуждают, призваны лишь отвлечь внимание украинцев от этого факта. Почему? Да потому, что эта большая война будет вестись на территории Украины, заявила бывшая телеведущая.По её мнению, "с учётом того, какую систему правосудия… с бесконечным количеством кавычек построили вот эти вот уроды моральные", можно быть уверенными в том, что в конечном итоге "Ермак не пострадает, как в этой войне не пострадал ещё ни один олигарх ни с одной из воюющих сторон". А из Ермака просто показательно делают "страдальца режима", чтобы добавить "плюсов" Зеленскому — вот он и Коломойского посадил, и Ермака…Но это всё шоу, призванное отвлечь внимание народа, а вообще всё катится к большой войне и к очередному этапу закручивания гаек в стране, к ужесточению мобилизации, считает Егорова.Что ж, если это шоу, то оно продолжается. НАБУ и САП завершают расследование против супруги Зеленского Елены Зеленской, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах."Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым", - заявил собеседник агентства. По его словам, глава киевского режима об этом знает, он усилил охрану семьи и начал торги с западными партнёрами.Украинский бизнесмен и общественный деятель Андрей Пальчевский в беседе с политологом Русланом Бортником согласился с тем, что в случае этого коррупционного скандала мы наблюдаем шоу — играет "хорошо скоординированный оркестрик под управлением политической страсти". А Бортник рассказал, что не так давно один из украинских силовиков очень высокого ранга сказал ему, что "все надрезы уже сделаны, посмотрите, что будет происходить через два-три месяца".Вот это теперь и происходит?Пальчевский рассказал много интересного о нынешней украинской (да и украинской ли?) "элите", большую часть представителей которой он знает лично, однако, по его же словам, знает "не с лучшей стороны". По его словам, сейчас можно говорить о "дроноэкономике" - заходят большие деньги, есть группа людей, присосавшихся к бюджету, и эти люди совсем не заинтересованы в мире.Зато завершения войны хотят "все те, кто не связан с государством и кто не получает даже зарплату на госслужбе". И, конечно, олигархи, которые всем в стране и рулят.Что до режима Зеленского, то не нужно быть разведчиком или хорошим аналитиком, чтобы понять — если Зеленского хвалят из лагеря олигарха Виктора Пинчука, то у них там всё хорошо, если не критикуют из лагерей Сергея Лёвочкина и Рината Ахметова*, то и там всё в порядке, описал ситуацию Пальчевский.Он отметил, что есть вопрос, чем закончит этот "сводный отряд" - либо Ахметов так и будет дальше фактическим хозяином страны, каким и он был последние лет двадцать, либо Зеленский попробует его подвинуть. Но как? По мнению Пальчевского, такой способ есть."Если Зеленский согласится на обмен территориями с одновременным быстрым вступлением Украины в ЕС, он решит главный вопрос украинской жизни, знаете какой? Избавления от олигархов. Потому что это олигархи развязали войну", - пояснил он, добавив, что "это олигархическое сообщество, которое ещё [Леонид] Кучма придумал, это оно погубило страну".А пока боевые действия продолжаются. И Россия тоже всё время под ударом. Совершённые ВСУ атаки и удары по Москве, по Подмосковью и по ряду других российских регионов со всей очевидностью показали, что недостатка в дронах киевский режим больше не испытывает, сказывается помощь Европы и Запада в целом.Отметим, Зеленский на своей странице в соцсетях назвал массированную атаку на Москву и Подмосковье "ответом" Киева "на затягивание войны со стороны России" и на удары ВС РФ по украинским населённым пунктам."Мы чётко заявляем россиянам: их государство должно положить конец этой войне", - заявил Зеленский.Таким образом, можно сделать вывод, что удары украинских дронов по жилым домам призваны вызвать недовольство населения РФ и расшатать ситуацию внутри страны.Добавим, что киевский режим не забывает о своих критиках, где бы они ни находились. Блогер Анатолий Шарий недавно обнародовал информацию о неудавшемся (благодаря раннему предупреждению и своевременной реакции одной из испанских спецслужб) покушении на него, организованном СБУ.К счастью, в данном случае испанская спецслужба сработала безукоризненно. Но какой можно сделать вывод? Враг хорошо организован, хорошо информирован и вовсе не так слаб, как иной раз может показаться. Расслабляться никому не стоит.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Будет что-то более страшное и кровавое". Эксперты и политики о перспективах Украины

