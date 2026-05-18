Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине

Самое главное в указе нашего президента об упрощенном гражданстве РФ для жителей Приднестровья – это забота о детях, включая сирот, школьной и студенческой молодежи до 18 лет. То есть о будущем этой небольшой и многострадальной непризнанной республики.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Василий Корчмарь.Напомним, что в 2013-2014 годах дипломат возглавлял делегацию МИД России и был сопредседателем от российской стороны Объединенной контрольной комиссии по проведению миротворческой операции в зоне молдово-приднестровского конфликта.Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья". Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.— Василий Семенович, как вы прокомментируете указ президента России об упрощённом оформлении российского гражданства для жителей Приднестровья – с чем связана данная мера?— Указ был вынужденной мерой из-за политики Кишинёва в отношении Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), начиная с 1999 года. Я напомню: отключение от мировой финансовой системы, всесторонняя экономическая блокада, запрет телекоммуникационного блока, энергетический шантаж, создание дефицита газа, затруднённое перемещение российских граждан, включая жителей Приднестровья, через границу Молдовы и многое другое. Такая ужесточающая линия на полную блокаду ПМР диктуется Кишинёву из Евросоюза.Хотя известно, что ещё в 2014 году 45 % экспорта промышленной продукции Приднестровья приходилось на страны ЕС. Но затем, после прихода к власти в Молдавии группировки во главе с Майей Санду, из года в год эта цифра падала и в итоге была сведена к нулю.— В чём смысл упрощённого оформления российского гражданства для жителей Приднестровья и какое оно даёт преференции в отличие от Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" от 28 апреля 2023 года?— После вступления в силу упомянутого указа отпадает необходимость для граждан ПМР постоянно проживать на территории России в течение более 4 лет и после получения вида на жительство подавать заявление на оформление гражданства. Это особенно касается жён, чьи супруги (уже получивших российское гражданство) не могли выехать в Россию из-за маленьких детей, которые, в свою очередь, получили потом гражданство по отцу.Но самое главное в указе нашего президента – это забота о приднестровских детях, включая сирот, школьной и студенческой молодёжи до 18 лет, то есть о будущем этой небольшой и многострадальной непризнанной республики.До этого указа школьники после получения аттестата зрелости 2 года жили по справке и только в 18 лет имели право получить приднестровский паспорт, который к тому же не признавался Кишинёвом. Теперь же при наличии удостоверения личности и справки об отсутствии судимости молодёжь любого возраста может претендовать на получение российского гражданства — это касается и маленьких детей, которые могут получить услугу по заявлению родителей.Я бы также отметил, что такая мера по отношению к приднестровцам могла бы быть принята и в отношении жителей Южной Осетии и Абхазии. Но все, конечно, зависит от обстоятельств, своевременности и учёта соответствующей реакции Тбилиси и возможных договорённостей с ним. Это скорее дело будущего.Кроме того, упрощение выдачи гражданства РФ— большой гуманитарный жест в отношении жителей Приднестровья, мера по их морально-психологической поддержке. Напомню, что Статья 6 вышеупомянутого Закона № 138 гласит: "Гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации, предоставляется защита и покровительство Российской Федерации".МИД России по соответствующим каналам уведомил МИД Молдавии об этом указе и через посольство России в Кишинёве дал указание его исполнять через постоянный консульский пункт в Тирасполе. На фоне продолжения активного предоставления молдаванам румынского гражданства указ нашего президента ещё раз подтверждает его актуальность и своевременность для ситуации в Молдавии и ПМР. Твердой подпоркой этому указу является и закон, принятый 3 мая 2026 года Госдумой России. Он предусматривает возможность привлечения Вооружённых сил России для защиты наших граждан от неправомерных действий иностранных государств.Такие решительные действия России вызвали дополнительное напряжение и страх в странах Европы. Одним из условий, которое выдвигает ЕС, является требование к Кишинёву решить приднестровскую проблему и вывести Ограниченный контингент российских войск (ОГРВ) и склад боеприпасов из села Колбасны. Для его выполнения молдавская сторона и ввела полную блокаду Приднестровья, приняла закон о лишении молдавского гражданства жителей левобережья, служащих в силовых структурах, которых там — тысячи.— Многие эксперты задаются вопросом: может ли принять Россия экстренные меры в случае провокации Кишинёва против Тирасполя и защитить интересы российских граждан, проживающих в Приднестровье?— Гипотетически это возможно, но с большой осторожностью и с учётом последствий. Например, вблизи Тирасполя в рабочем состоянии поддерживается военный аэропорт, который может принимать большие воздушно-десантные самолёты типа ИЛ-76. Но такой сценарий маловероятен на практике, так как он чреват негативными последствиями не только для России, но и Молдавии, и может привести к столкновению с европейской "коалицией желающих", в которую Кишинёв так активно стремится вступить.В связи с этим, привлекает внимание обострённая реакция Зеленского на указ нашего президента. Именно поэтому глава киевского режима назвал его эскалацией, дал указание своим спецслужбам вступить в контакт с молдавскими властями и "выработать решения по формату реагирования".Напомню, что с 2022 года Киев закрыл приднестровский участок молдавской границы и содержит там войсковые соединения, которые обеспечены системой ПРО и дронами, что тоже создаёт опасность для ПМР, а склады боеприпасов в селе Колбасна, как известно, находятся в 5 км от украинской границы. Пока Россия предлагает решать все проблемы Молдавии с ПМР мирным путём, за столом переговоров, без эскалации в условиях и так напряжённой ситуации в регионе.— А что Молдавия?— В целом очевидно, что Молдавия находится под полным патронажем Евросоюза, является, наряду с киевскими властями, инструментом нагнетания ситуации не только в регионе, но, в первую очередь, против России. Евросоюз нацелен на создание ещё одного военизированного плацдарма как составной части своих замыслов по подготовке к военным действия против России.Ситуация в Молдове семь лет назад была таковой, что у власти находились вполне дружественные России группы. И у России были возможности тогда на эту ситуацию повлиять. Сейчас Россию будут выталкивать с этого пространства всеми возможными способами. Об этом — в интервью Владимир Брутер: Запад дождется окончания активной фазы СВО на Украине, чтобы ликвидировать Приднестровье.

Анна Черкасова

