Bloomberg признал рубль "лучшей валютой мира": российская валюта резко укрепилась к доллару
‼ Российский рубль стал самой крепкой валютой в 2025 году, — Bloomberg
Российский рубль стал лидером по укреплению среди мировых валют в текущем квартале. Об этом 19 мая пишет Bloomberg
По данным агентства, рост курса связан с увеличением валютной выручки от экспорта нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С начала апреля рубль укрепился примерно на 12% и достиг уровня около 72,6 рубля за доллар — максимального значения с февраля 2023 года.
Аналитики Bloomberg отмечают, что российская валюта уже второй год подряд демонстрирует динамику, которая расходится с прогнозами о её ослаблении. По оценке агентства, рубль в текущих условиях выглядит "переоценённым" относительно рыночных факторов.
Дополнительно сообщается, что после 12:00 мск внебиржевой курс доллара опускался ниже отметки 72 рублей. На фоне внешнеэкономической нестабильности и колебаний сырьевых рынков рубль демонстрирует одну из самых сильных динамик среди валют развивающихся стран.
