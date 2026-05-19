https://ukraina.ru/20260519/bloomberg-priznal-rubl-luchshey-valyutoy-mira-rossiyskaya-valyuta-rezko-ukrepilas-k-dollaru-1079163299.html

Bloomberg признал рубль "лучшей валютой мира": российская валюта резко укрепилась к доллару

Bloomberg признал рубль "лучшей валютой мира": российская валюта резко укрепилась к доллару - 19.05.2026 Украина.ру

Bloomberg признал рубль "лучшей валютой мира": российская валюта резко укрепилась к доллару

Российский рубль стал лидером по укреплению среди мировых валют в текущем квартале. Об этом 19 мая пишет Bloomberg

2026-05-19T14:25

2026-05-19T14:25

2026-05-19T14:25

новости

россия

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073593746_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_d51357b8263100d71188bb08a4426500.jpg

По данным агентства, рост курса связан с увеличением валютной выручки от экспорта нефти на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С начала апреля рубль укрепился примерно на 12% и достиг уровня около 72,6 рубля за доллар — максимального значения с февраля 2023 года. Аналитики Bloomberg отмечают, что российская валюта уже второй год подряд демонстрирует динамику, которая расходится с прогнозами о её ослаблении. По оценке агентства, рубль в текущих условиях выглядит "переоценённым" относительно рыночных факторов. Дополнительно сообщается, что после 12:00 мск внебиржевой курс доллара опускался ниже отметки 72 рублей. На фоне внешнеэкономической нестабильности и колебаний сырьевых рынков рубль демонстрирует одну из самых сильных динамик среди валют развивающихся стран.Ранее в новостях: Средние зарплаты в России превысят 130 тысяч рублей к 2029 году — прогноз властей.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, bloomberg