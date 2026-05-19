Предложения о тактической паузе на Украине рассматривались, но были отвергнуты. Европа решила, что лучше продолжать спонсировать Киев, чтобы он связывал силы России в период подготовки к большому военному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Европа готовится к большой войне, а Украина нужна как "связка" для России — Неменский

Предложения о тактической паузе на Украине рассматривались, но были отвергнуты. Европа решила, что лучше продолжать спонсировать Киев, чтобы он связывал силы России в период подготовки к большому военному конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Отвечая на вопрос о том, стоят ли за разговорами европейцев о переговорах реальная смена позиции или подготовка к войне, Неменский отметил, что предложения о тактической паузе были отвергнуты.
"Было решено, что такая тактическая пауза будет выгоднее использоваться Россией, чем Европой. Поэтому пришли к выводу, что будет лучше продолжать спонсировать Украину, чтобы она связывала силы России в период подготовки к большому военному конфликту между Европой и Россией", — заявил политолог.
По словам Неменского, киевскому режиму ставится задача продолжать военный конфликт до 2029–2030 годов, чтобы создавать благоприятные условия для стран ЕС по подготовке к военному конфликту.
Эксперт отметил, что Европа начинает вкладывать огромные деньги в милитаризацию. И на этом фоне те средства, которые выделяются Киеву, не выглядят очень большими.
"В Европе считают, что это выгодное вложение средств, подготавливающее удобные позиции для нее в будущем военном противостоянии с Россией", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Олег Неменский: Большая война России и Европы может начаться с нападения Польши на Белоруссию" на сайте Украина.ру.
О том, почему противника необходимо уничтожить полностью, а цели СВО — достичь всеми доступными средствами, — в материале Анны Черкасовой "Левон Арзанов: Необходимо окончательно разгромить противника, даже если России придется применить ТЯО" на сайте Украина.ру.
