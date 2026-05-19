Биб-искуситель. Что стоит за призывами стереть Украину с лица земли

Стереть украинские города с лица земли - возможный выход России из конфликта на Украине. Такого мнения придерживается экс-директор по анализу России в ЦРУ, а ныне вице-президент и директор по исследованиям в Центре национальных интересов США Джордж Биб

2026-05-19T14:10

2026-05-19T16:09

Точка зрения - ласкающая сознание сторонников ультражесткой линии в отношении киевского режима. Но все ли так просто?Откровения БибаБиб выступил в эфире у популярного американского блогера Марио Науфала. В беседе он не скрывал своего восхищения перед российской военной мощью.По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, Украина в настоящий момент не может похвастаться сильной ПВО, так как американцы и европейцы больше не имеют достаточного запаса противоракет, чтобы делиться ими с украинцами.Украина сейчас очень уязвима для ударов с воздуха, констатировал Биб."Что же еще сдерживало Путина? Во-первых, он не хотел повышать риски прямого столкновения с НАТО. Это соображение его удерживало до сих пор от применения всей огневой мощи. Во-вторых, он не хочет закрывать путь к компромиссу и желал бы нормализации отношений с США. Он знает, что если превратить Украину в сплошные руины, у [Дональда] Трампа просто не останется политической возможности для нормализации отношений", - отметил он.У Биба "нет никаких сомнений", что Путин может превратить Украину в руины."Еще как способен. Даже не прибегая к ядерному оружию, которое он меньше всего хотел бы применять. Если взглянуть на агломерацию украинских городов-крепостей в Донецкой области, то их очень трудно захватить пехотой, штурмовиками. Это будет кровавая баня, которая повлечет за собой гигантские людские потери и потери во времени", - отметил он.У России "есть технические возможности просто стереть эти города с лица земли", добавил Биб.И Украине практически нечем этому помешать, резюмировал экс-директор по анализу России в ЦРУ.Момент настал?Слова Биба выглядят красиво для тех, кто грезит ударами по украинским центрам принятия решений. Тем более что в российском информпространстве вообще почему-то любят американцев, которые начинают в различных эфирах предрекать скорый крах Украины. Делают они это уже который год подряд.Показателен в этом смысле пример отставного офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера, который еще в 2023 году предрекал разгром ВСУ в течение года, затем делал то же самое каждый последующий год и из раза в раз его "прогнозы" тиражировались отечественными СМИ.Посеянные Бибом зерна упали на благодатную почву - Украина активизировала попытки прорвать ПВО в Москве и Подмосковье, повышая градус противостояния и провоцируя дальнейшие разговоры о необходимости любыми средствами покончить с Украиной.В наиболее концентрированном виде подобная точка зрения прозвучала на днях из уст прославленного режиссера Владимира Бортко."Наступил час, когда надо и ядерное оружие против наших врагов применить!" - отчеканил он.Ему вторит бизнесмен Константин Малофеев:"Удар мощностью 20-25 килотонн вызывает критические разрушения и панику по всей Украине. Война заканчивается за месяц".Проблема в том, что даже превратив всю Украину в руины, как о том говорит Биб (хотя это и мало коррелирует с заявленными целями СВО), решению проблемы обеспечения безопасности России на этом направлении это не будет способствовать никак и породит больше проблем, чем пользы.Нанести неприемлемый ущерб Украине одномоментно если и можно, то разве что с применением этого самого ядерного оружия, однако этот вариант вряд ли может рассматриваться в настоящее время - слишком велики издержки (непредсказуемая реакция НАТО, риск негативной реакции со стороны Китая и Индии, окончательный крах надежды решить конфликт через переговоры, экологический ущерб самой РФ и т.д.)Что касается преимущества в дальнобойных ракетах, то оно у России действительно есть, однако Украина также пытается применять свои (ну как свои, переделанные европейские) ракеты по российской территории, и где-то такие прилеты официально уже подтверждены. Ну и ПВО, при всех несомненных проблемах, у ВСУ еще работает.Да и просто закидать Украину ракетами тоже не получится. Слишком дорогое это удовольствие, а гипотетические удары по знаковым украинским объектам (Офис президента, Верховная Рада, штаб-квартиры спецслужб и т.д.) будут лишены практического смысла - все топовые украинские чиновники там или уже давно не сидят, либо же своевременно спускаются в бункеры. В итоге результат такой атаки будет исключительно медийный.Да и потом, то, что говорит Биб, уже давно происходит - российская армия кратно превышает ВСУ по числу ударов вглубь территории противника, чуть ли не на ежедневной основе от этих ударов страдает украинская военная и прочая промышленность, порты, заводы, военные объекты, нанося украинскому государству большой ущерб.Про стирание с лица земли можно говорить в случае прифронтовой территории, где в ходу ствольная артиллерия и КАБы, а до того же Киева и тем более запада страны это пока не применимо.Отметить можно лишь спорное информационное сопровождение, когда в сводках Минобороны РФ цели ударов размыто называются пораженными объектами военной и энергетической инфраструктуры. Украинцы же всегда подчеркивают, какой именно объект в России и для чего они атакуют и какие последствия (пусть зачастую и вымышленные) такие атаки имеют.К чему подталкивают РоссиюВ итоге получается, что Биб и ему подобные своими призывами подталкивают российское руководство к более масштабным ответам на украинские удары. Здесь-то и кроется главный нюанс такой постановки вопроса.Об этом, например, у себя в телеграм-канале пишет военкор Дмитрий Стешин."Интересное мнение американского спецслужбиста по поводу военного потенциала России. Немного напрягает приставка "экс". Это общепланетарный мандат, принятый всеми, дающий возможность любой недавней сволочи перезагрузиться и начать резать правду-матку. Или вбрасывать то, что нужно. Не удивлюсь, если такими заявлениями Россию подталкивают, как Саддама к Кувейту", - предполагает журналист.Речь идет про оккупацию Кувейта Ираком в 1990 году, которая продолжалась 7 месяцев и которая стала прологом к полномасштабной войне в Персидском заливе и последующему годы спустя свержению режима Саддама Хусейна.Таким же подстрекательством занимается и киевский режим, который очень хочет картину разрушений центра Киева, желательно с большими жертвами среди мирного населения. Это станет железобетонным аргументом для продолжения американской и европейской помощи Украине, дальнейшей изоляции РФ и т.д.Проблема только в том, что все сложнее отделить призыв не поддаваться на провокации от необходимости адекватной реакции на преступные атаки со стороны Украины. Тем более аккуратнее надо быть с обвинениями в адрес Киева в эскалации, когда эта самая эскалация и является задачей украинских властей и которые прямо заявляют своей целью разрушение российской государственности.Если экономический и психологический ущерб от украинских атак по РФ будет нарастать, то нынешняя тактика войны на истощение может обернуться против России. Ближайшее время покажет, сможет ли Россия купировать новые угрозы со стороны Украины и какой ответ на это она может дать.О последних событиях в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Противник окончательно утратил инициативу, но еще не сломлен.

Павел Котов

Павел Котов

Павел Котов

