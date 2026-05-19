"Ереван не выступает с политикой русофобии": Ищенко сравнил ситуацию в Армении и на Украине
Ситуация с Украиной и Арменией похожа, но не тождественна. Украина радикализировалась и требовала конфликта, а Армения не выступает с политикой русофобии и нуждается в России как в партнере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ситуация с Украиной и Арменией похожа, но не тождественна. Украина радикализировалась и требовала конфликта, а Армения не выступает с политикой русофобии и нуждается в России как в партнере. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о параллелях между Арменией и Украиной, Ищенко объяснил, что общего и в чем различия. Он отметил, что Украина проводила такую политику не потому, что она хотела в Евросоюз.
"Но мы ее предупреждали: "Хотите вступить в ЕС — вступайте. Вас туда все равно не примут. А вот появления натовских баз у своих границ мы не допустим". Также нас беспокоила политика русофобии внутри страны", — заявил политолог.
По словам Ищенко, так как позиция Киева радикализировалась, когда власти Украины буквально требовали конфликта с Россией, стало понятно, что будет военный конфликт. "Украине об этом прямо говорили. Вот война и идет", — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что в этом плане ситуация с Украиной и Арменией имеет свои отличия, потому что Ереван не выступает с политикой русофобии.
"Да, позиция [премьер-министра Никола] Пашиняна не совпадает с нашими интересами, и мы об этом прямо говорим. И прямо предупреждаем, где, как и почему Армения может потерять. Но не потому, что мы хотим загнать Армению в стойло, а потому, что защищаем свои интересы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину" на сайте Украина.ру.
О том, может ли принять Россия экстренные меры в случае провокации Кишинёва против Тирасполя и защитить интересы российских граждан в Приднестровье — в материале "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.
