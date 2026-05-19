Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 19.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260519/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1079137296.html
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 19.05.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 19 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-19T05:24
2026-05-19T05:24
украина.ру
россия
донецкая народная республика
краснодар
псков
нижний новгород
ярославль
домодедово
внуково
аэропорты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b5c4f82def275baae82a5bffb6641f9.jpg
Ракетная опасность вечером 18 мая и в ночь на 19 мая объявлялась в ДНР, в Курской (Рыльск и близлежащие территории) области.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Ярославской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Тульской, Калужской, Московской, Запорожской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Тверской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Херсонской, Ленинградской, Псковской областях, в ДНР и ЛНР, в Мордовии и Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Пензенской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской областях, в Ставропольском крае, в республиках Северного Кавказа.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 19 мая были введены в аэропортах Пскова (повторно), Краснодара, Нижнего Новгорода и Ярославля.В Московских аэропортах Домодедово и Внуково был введён режим приёма и отправления рейсов по согласованию с соответствующими органами.В настоящее время ограничения в аэропортах Краснодара и Домодедово сняты.Ранее сообщалось, что Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов три аэропорта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
краснодар
псков
нижний новгород
ярославль
домодедово
днр
курская область
крым
краснодарский край
брянская область
белгородская область
смоленск
калужская область
московская область
запорожская область
орловская область
воронежская область
ростовская область
тверь
липецк
рязанская область
херсонская область
ленинградская область
лнр
пенза
волгоградская область
саратовская область
ставропольский край
северный кавказ
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670451_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9af746a17fa5ab7827107ceedab18a81.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, донецкая народная республика, краснодар, псков, нижний новгород, ярославль, домодедово, внуково, аэропорты, росавиация, днр, курская область, крым, краснодарский край, брянская область, белгородская область, смоленск, калужская область, московская область, запорожская область, орловская область, воронежская область, ростовская область, тверь, липецк, рязанская область, херсонская область, ленинградская область, лнр, пенза, нижегородская область, волгоградская область, саратовская область, ставропольский край, северный кавказ, бпла, бпла сегодня, атака бпла, угроза, всу, беспилотники, беспилотники сегодня, вооруженные силы украины, украина, сво, спецоперация, пво
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, Краснодар, Псков, Нижний Новгород, Ярославль, Домодедово, Внуково, аэропорты, Росавиация, ДНР, Курская область, Крым, краснодарский край, Брянская область, Белгородская область, Смоленск, Калужская область, Московская область, Запорожская область, Орловская область, Воронежская область, Ростовская область, Тверь, Липецк, Рязанская область, Херсонская область, Ленинградская область, ЛНР, Пенза, Нижегородская область, Волгоградская область, Саратовская область, Ставропольский край, Северный Кавказ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, угроза, ВСУ, беспилотники, беспилотники сегодня, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, Спецоперация, ПВО

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

05:24 19.05.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" группировки войск "Запад" на Харьковском направлении
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор группировки войск Запад на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов были временно закрыты несколько аэропортов. Сводку на 5:00 мск 19 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность вечером 18 мая и в ночь на 19 мая объявлялась в ДНР, в Курской (Рыльск и близлежащие территории) области.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Ярославской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Тульской, Калужской, Московской, Запорожской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Тверской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Херсонской, Ленинградской, Псковской областях, в ДНР и ЛНР, в Мордовии и Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Костромской, Пензенской, Нижегородской, Волгоградской, Саратовской, Тамбовской областях, в Ставропольском крае, в республиках Северного Кавказа.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 19 мая были введены в аэропортах Пскова (повторно), Краснодара, Нижнего Новгорода и Ярославля.
В Московских аэропортах Домодедово и Внуково был введён режим приёма и отправления рейсов по согласованию с соответствующими органами.
В настоящее время ограничения в аэропортах Краснодара и Домодедово сняты.
Ранее сообщалось, что Росавиация на фоне угроз БПЛА закрыла для полётов три аэропорта.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияДонецкая Народная РеспубликаКраснодарПсковНижний НовгородЯрославльДомодедовоВнуковоаэропортыРосавиацияДНРКурская областьКрымкраснодарский крайБрянская областьБелгородская областьСмоленскКалужская областьМосковская областьЗапорожская областьОрловская областьВоронежская областьРостовская областьТверьЛипецкРязанская областьХерсонская областьЛенинградская областьЛНРПензаНижегородская областьВолгоградская областьСаратовская областьСтавропольский крайСеверный КавказБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАугрозаВСУбеспилотникибеспилотники сегодняВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОСпецоперацияПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:14Силы ПВО за ночь сбили 315 украинских дронов, сообщили в Минобороны России
08:00"Как испанцы в Америке". Как королевско-магнатское соперничество помешало польскому завоеванию России
07:36Магическая болезнь Украины. Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам
07:25Директор ЗАЭС рассказал о напряженной ситуации из-за обстрелов ВСУ
07:15Третья кабальная сделка от Зеленского
07:10Ренессанс пехотного боя
07:00Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение
06:48Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 6:00
06:40Плата убийц за безнаказанность. Кто внес за Ермака залог
06:20Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить
06:17В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли движение на выезде в сторону Москвы
06:10"Олигархи погубили страну". Эксперты и политики о перспективах Украины
06:00Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС
05:53США увеличили численность своего военного контингента в Европе
05:52416 мегаватт вранья. Солнечный мираж Пашиняна
05:50ВСУ должны уйти из Донбасса: эксперт о том, как Россия вновь обозначила позицию по переговорам
05:45"Ермак советовался с ясновидящей": политолог про забавный эпизод в деле о коррупции
05:30Неменский: Европа спонсирует Украину, готовясь к большому военному конфликту с Россией
05:24Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:15"Тележка – это железо. Ее не жалко": Коц рассказал, как наземные роботы спасают жизни солдат
Лента новостейМолния