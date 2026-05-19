Украинский дрон впервые сбит в Эстонии - 19.05.2026 Украина.ру
Украинский дрон впервые сбит в Эстонии
В Эстонии сообщили о первом случае перехвата беспилотного летательного аппарата на своей территории. Об этом 19 мая заявил глава Минобороны балтийской республики Ханно Певкур
Как утверждается, речь может идти о дроне-камикадзе, предположительно украинского происхождения, который был сбит средствами ПВО.
"Это, вероятно, был БПЛА-камикадзе украинского происхождения, направленный на российские цели", – сообщают местные СМИ с его слов.
Министр также добавил, что специалисты работают на месте падения обломков и устанавливают точные характеристики аппарата.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал потребовал от Киева исключить падение обломков украинских беспилотников на эстонскую территорию. Поводом послужили участившиеся инциденты в марте и апреле. Об этом подробнее - в материале Эстония заявила о проблемах с перехватом БПЛА у граничащих с Россией и Украиной стран.
Главный редактор: Хисамов И.А.
