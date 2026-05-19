Алексей Рамм: Летом начнется битва за Донбасс 3.0, в которой Украина потерпит стратегическое поражение

Это только так кажется, что освобождение ДНР от украинских войск пройдет легко. Ничего подобного. Нам за него придется серьезно побороться. Но если мы полностью займем Донбасс, то получим очень серьезные оперативно-стратегические возможности. Никакие другие варианты наступления таких возможностей российской армии не дадут

2026-05-19T07:00

Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов во время инспекционной поездки на командный пункт группировки войск "Запад" сделал сразу несколько оптимистичных заявлений по поводу обстановки, которая складывается на стыке ЛНР, ДНР и Харьковской областей. В частности, он сообщил об освобождении Боровой и о сражениях за населенные пункты Великая Шапковка, Шийковка Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина. Кроме того, по его словам, под нашим контролем находится 85% территории Красного Лимана.- Алексей, можно ли, учитывая эти вводные, говорить о конкретных планах российского командования на данном участке фронта?- Тут все понятно. Российской армии нужно создать давление на линии снабжения группировки ВСУ в Донбассе, которые сконцентрированы в треугольнике "Лозовая-Изюм-Боровая". А поскольку в современной войне серьезное развитие получила именно беспилотная техника, физически перерезать логистические маршруты уже необязательно. Наше командование за все время СВО уже отработало все эти способы. Поэтому наша задача – занять большой плацдарм восточнее Оскольского водохранилища, чтобы оттуда на все эти украинские линии снабжения воздействовать.- Герасимов также сообщил, что бои ведутся в городской черте Святогорска. Правильно ли я понимаю, что он имел в виду оптимистичные сообщения о формировании Северского Донца?- Пока трудно сказать. Может быть, какие-то наши ДРГ действительно переправились через Северский Донец для решения локальных задач. Может быть, это подготовка к броску на юг Харьковской области. Посмотрим.Все, что сейчас происходит на СВО – это битва за Донбасс 3.0. Две предыдущие мы с вами подробно обсуждали в предыдущих интервью. Суть в том, необходимо выбить киевский режим с этих "15% территорий ДНР", которые он еще удерживает. Если мы это сделаем, Украина потерпит стратегическое поражение.Конечно, добиться этого будет непросто. Противник рассчитывает, что своей упорной обороной сможет нанести российским войскам серьезные потери, чтобы у них не было ресурсов наступать дальше. Поэтому нам предстоит очень сложная оперативно-стратегическая операция, когда придется действовать на территории регионов, примыкающих к ДНР (север Днепропетровской и юг Харьковской областей), чтобы совершить обходные маневры.- И, все-таки, придется ли нам брать Изюм в рамках очередной битвы за Донбасс? Или достаточно будет огневого контроля над логистическими маршрутами ВСУ.- Это будет видно только летом, когда начнутся масштабные боевые действия. Логика этого противостояния покажет. Пока российскому командованию нужно сделать так, чтобы уверенно работать по маршрутам снабжения ВСУ. Но я не исключаю, что возникнет необходимость физически брать Изюм.Почему Изюм взяли в начале СВО? Потому что мы рассматривали его как стартовую площадку для похода на Славянско-Краматорскую агломерацию. Сейчас Изюм потерял такое значение. Но он все равно остается крупным логистическим узлом, на котором основывается все снабжение ВСУ в Донбассе.И, повторюсь, я не исключаю, что необходимость взять его может появиться.- Как оцениваете обстановку в районе Рай-Александровки к востоку от Славянска? Правильно ли я понимаю, что нам ее не получается со всех сторон охватить, потому что для этого надо канал "Северский Донец-Донбасс" форсировать?- Да не надо там ничего форсировать. Все гораздо проще. Рай-Александровка – это бои на тактическом уровне. Просто противник отчаянно за нее цепляется. Если он ее потеряет, группировку ВСУ, которая удерживает подступы к Славянско-Краматорской агломерации с востока на север (от Константиновки до Красного Лимана) начнут разрезать на две части. Это уже будет оперативное поражение для киевского режима.- Что именно мы получим после того, как возьмем Константиновку? Помимо того, что это южные ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию.- На самом деле Славянско-Краматорская агломерация простирается аж до Нью-Йорка (Новгородское). А что касается районов, которые еще под контролем ВСУ, то Константиновка представляет фундамент ее обороны, потому что это очень крупный промышленный узел.Там свыше 25 предприятий от химической промышленности и кожевенных производств. Наиболее известный объект – стекольный завод, где в советское время делали звезды для Кремля и лобовое стекло для автомобилей. И если мы этот фундамент выбьем, противнику будет особенно не за что цепляться.Дружковка в этом плане не такая сложная, а к Славянску и Краматорску наши войска уже с востока подходят.Повторюсь, Константиновку надо выбивать однозначно. ВСУ для нее очень долго могли цепляться, используя ее при этом как базу для нанесения контрударов по подходящим российским войскам как во фланг, так и в тыл. Ее надо зачищать, разрезая Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновский укрепрайон, как его называет начальник Генштаба.- Вообще из всех этих городов наиболее насыщенным является именно Краматорск. Но если мы возьмем Константиновку, это уже не будет иметь большого значения?- Да. Краматорск более узкий, а Константиновка пошире. Она же раскинута по обоим берегам реки Кривой Торец. С ее стороны легко наносить удары как на восток, так и на запад.- По поводу группировки "Центр". Почему ей после освобождения Красноармейска не удалось развить быстрое наступление на Доброполье? Как она сейчас может компенсировать эту паузу?- На Доброполье невозможно было начать быстрое наступление.Доброполье – это центр большой поселковой агломерации. Этот город окружен поселками в несколько рядов. Они его как жемчужное ожерелье опоясывают. ВСУ там серьезно закрепились. Нам пришлось бы нести большие потери, чтобы туда быстро пробиться. Поэтому единственный вариант наступать туда из Днепропетровской области с юга на север в сторону трехграничья ДНР с Харьковской и Днепропетровской областей. И когда Доброполье останется у нас на восточном фланге, его можно будет освободить. Охватишь агломерацию – срежешь наверху ее пути снабжения – сможешь наступать.Пока же нам придется сильно повозиться с этим большим количеством мелких населенных пунктов.- Как бы вы сейчас оценили Запорожское направление, куда, по данным группировки войск "Восток", Украина для своих контратак перебросила около 40% своих штурмовых подразделений и сил беспилотных систем? Оно останется участком для перемалывания врага? Или мы можем рассчитывать, что дожмем Орехов где-то к осени?- Запорожское направление в логике Битва за Донбасс 3.0 сейчас не главное. Главное – освободить ДНР. С этим была связана оперативная пауза с начала 2026 года до весны, которую взяло российское командование. Наше продвижение приостановилось, потому что шел маневр сил и средствами. Где-то мы накапливались, где-то резервы подходили.И вот в этот момент Украина бросила все свои силы, чтобы сдвинуть сорвать наши планы по перегруппировке и заставить нас бросать все силы для обороны Запорожской области. С этим был связан всплеск боев, который мы до недавнего времени наблюдали. Но противник уже в этом заинтересован. Свою задачу он не выполнил, поэтому все свои усилия тоже будет направлять в Донбасс.Да, у ВСУ были локальные успехи в районе Покровского. Там образовался балкон, который противник очень хотел срезать. Все рисовали на картах сумасшедшие прорывы по степям. Но самом деле это был именно классический пример боев в степной местности. Они чем характеризуются? Когда нет сплошной линии фронта, вся борьба идет вокруг населенных пунктов. Да, ты можешь контролировать огромное количество степи, но ты там не закрепишься. Если ты не взял населенный пункт, нормальное снабжение ты там не организуешь.Повторюсь, противник проходил куда-то, пользуясь стыками между населенными пунктами. А дальше что? Не возьмешь населенный пункт – наступать в степи невозможно. Вспомните бои на линии "Терноватое-Зализничное". Ну побились, подергались. А дальше что? Никаких оперативно-тактических успехов ВСУ не было.Конечно, у российского командования сейчас есть возможность продвигаться дальше. У группировки войск "Восток" хватает своих сил и средств. Думаю, они освободят Орехов и постепенно будут продвигаться в сторону Запорожья. Но в логике битвы за Донбасс 3.0 это сейчас не самое главное.- Кстати, почему наше командование тоже приняло решение о битве за Донбасс? В прошлый раз мы с вами говорили в конце 2025 года. Вы тогда сказали, что вопрос с ДНР уже фактически решен, поэтому мы можем сосредоточиться на севере и на юге.- Других вариантов не осталось. Как бы там ни было, разгром ВСУ в Донбассе приведет к тому, что киевский режим потерпит стратегическое поражение. От них надо вычищать ДНР и продвигаться вперед. Об этом прямо говорит российское военно-политическое руководство. У нас не до конца понимают заявления Пескова в духе "Пусть ВСУ сначала из Донбасса уйдут, а потом уже можно переговоры начинать". На самом же деле они тоже исходят из логики битвы за Донбасс 3.0.Повторюсь, это только так кажется, что все будет легко. "Да что там? Выбьем их с этих 15% территорий и выйдем на переговоры". Нет, ребята. Нам за него придется серьезно побороться. Но если мы полностью займем Донбасс, то получим очень серьезные оперативно-стратегические возможности.Никакие другие варианты таких возможностей не дают. И пока ВСУ будут контролировать хотя бы часть ДНР, у нас таких возможностей не будет. Поэтому их надо оттуда выбивать обязательно.- Сумы, Волчанск и Купянск тоже надо рассматривать как второстепенные направления?- Они второстепенные, но они нужны. В логике битвы за Донбасс 3.0 любое из этих направлений может стать соломинкой, которое переломит хребет верблюду. Продвижение российских войск там в условиях, когда основное внимание противника приковано к Донбассу, может привести к самым непредсказуемым последствиям.Почему Сырский сказал, что ВСУ по всем направлениям переходят к стратегической обороне? Им надо не допустить, чтобы российские войска по второстепенным направлениям продвинулись. Потому что Сумы и Харьков из второстепенных направлений могут стать основными.Во-первых, мы сбили ВСУ с плацдарма в районе Грабского и подходим к дороге, которая ведет в Сумы через Краснополье. Если падут Сумы – мы получим выход в Черниговскую область, где находятся основные лагеря подготовки противника на базе полигона "Десна".Во-вторых, готовы срезать выступ, который образует российско-украинская граница на северо-востоке Харьковской области. Падет этот выступ – уже до Харькова недалеко.Повторюсь, все эти наши движения, которые кажутся хаотичными, могут привезти к серьезным угрозам для киевского режима, когда продвижение на второстепенном направлении может привести к прорыву вглубь территории противника.- Как именно весь тот комплекс мероприятий, который мы называем "стеной украинских дронов", может помешать нам реализовать все эти замыслы?- Когда применяется тактика малых подразделений, стена дронов для них очень опасна. Если у тебя 20-30 человек двойками и тройками пытаются прорваться на широком фронте, удары дронов не дают им дальше пройти. Но если речь идет о полнокровных подразделениях с соответствующей численностью и плотностью огня, никакие беспилотники не сработают.Мы это уже видели на примере Авдеевки, про которую все уже забыли. Российское командование ввело в бой войска с соответствующей плотностью, которые прорвали украинскую оборону. То же самое мы видели на других направлениях.Украина сейчас то же самое пытается смастерить, но у нее ничего не получается, потому что в частях и подразделениях серьезный некомплект личного состава. Они в среднем укомплектованы на 40%. Для них 50% — это "ой-ой-ой, как круто". У них хватает ресурсов на создание одного штурмового корпуса с укомплектованностью в 75%, но и там не получается.А если у тебя нет необходимой концентрации войск для прорыва обороны противника, то ты никуда и не прорвешься.Повторюсь, массированное применение fpv-дронов в сочетании с разведывательными квадрокоптерами на тактическом уровне – это очень опасно. Но, как я уже говорил, оперативное искусство бьет тактику, а стратегия бьет оперативное искусство. Там, где ВС РФ могут действовать с соответствующей численностью и плотностью войск, никакая стена дронов Украине не поможет.

Кирилл Курбатов

