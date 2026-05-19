"Мафия своих не бросает". Что говорят на Украине о развитии дела против Андрея Ермака

Уже вторую неделю топ-новостью украинских СМИ является дело НАБУ против бывшего главы Офиса президента и ближайшего друга Зеленского Андрея Ермака. В понедельник 18 мая он вышел из СИЗО под залог, который ему собрали друзья и кумовья.

2026-05-19T12:32

Украинские эксперты сейчас спорят, какие перспективы у этого дела, как близко НАБУ подберется к самому Зеленскому, а также, кто стоит за атакой антикоррупционеров против окружения главы киевского режима.Большинство экспертов сходятся во мнении, что Ермаку лично ничего страшного не грозит. В прошлом году из всех коррупционных дел в 97% обвиняемые отделывались штрафом. В этом году – все 100%. То есть в 2026 году, несмотря на серию коррупционных скандалов, не посадили никого, даже, когда у НАБУ были "железобетонные доказательства", а взяточников брали с поличным на меченых купюрах. Такой подход никак не способствует борьбе с коррупцией: украл миллиард, заплатил штраф несколько миллионов. Прямая выгода.Нардеп и юрист Сергей Власенко, комментируя деятельность НАБУ, говорит, что они работают исключительно в плоскости пиара, а 90% их активности направлены на медиа.Львовский националист Остап Дроздов уверен, что мафия Зеленского своего человека не сдаст, так как иначе посыплется вся мафиозная структура. "Вступится ли вожак мафии за своего распорядителя? От этого будет зависеть всё процессуальное поведение Ермака как подозреваемого. Если он увидит, что все его слили, и он как дурачок будет за всех отвечать, то дальше следует ожидать немного другого поведения, и я бы хотел, чтобы это случилось", - рассуждает Дроздов.В то же время киевский политолог Андрей Золотарев считает, что Ермаком дело не закончится, а далее будут копать под прочих друзей и родственников Зеленского, вынуждая его поделиться властью. "Все может выйти на третий этап Марлезонского балета. Первый - сносили Ермака, второй - удар по Умерову - как видим, пропал с радаров. На третьем этапе можем услышать либо голос супруги, либо знакомый всем хрипловатый голос", - говорит Золотарев.Блогер Анатолий Шарий полагает, что задержание стало настоящим шоком для Ермака, так как тот до конца был уверен, что Зеленский его прикроет в любой ситуации. Но от него быстро отвернулись многие из тех, кому он помогал. "Главный вывод здесь простой: в момент кризиса Ермак оказался человеком, которому уже никто не чувствовал себя обязанным", - считает Шарий.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* пишет, что годами ходили легенды о том, что в стране всем заправляет Ермак, но это якобы не так."Сейчас мы понимаем точно - всем управляет персонально Зеленский. Ермак назначен козлом отпущения, и вся эта история больше похожа не на действия американцев, а на внутриполитические разборки, в которых "соросята" хотят усилить своё политическое влияние", - утверждает Арестович.Нардеп Александр Дубинский считает, что дело против Ермака связано с давлением администрации США. Он полагает, что в дальнейшем, при упорстве Зеленского и отказе от мирных соглашений, против Ермака могут выдвинуть обвинение в создании преступной организации. А эта статья, подчеркивает Дубинский, "беззалоговая". "Дадут ее Ермаку чуть позже, когда в очередной раз Зеленский откажется говорить с Трампом про мир, и продолжит при этом лезть в торговлю оружием, помогая европейцам преодолеть зависимость от ПРО США", - пишет бывший "слуга народа", обвиненный в госизмене.Дубинский также считает, что политическое уничтожение Ермака будет иметь расползающиеся последствия на всю команду Зеленского. Если тот, дескать, не смог защитить своего самого близкого, то он теряет тот статус "первого", который гарантирует власть.В то же время оппозиционный Telegram-канал "Легитимный" пишет, что Ермак до сих пор сохраняет рычаги влияния на власть и фактически продолжает управлять страной. Скорее всего ближайшие месяцы покажут точно были ли "договоренности" и пошел ли Зеленский на уступки "спонсорам" ради сохранения своего окружения, подчеркивает паблик. Спонсоры же, по данным "Легитимного", требуют от него ужесточения мобилизации, "поделиться креслами" в правительстве и расширить полномочия нового главы Офиса президента Кирилла Буданова*. Ну, а если Зеленский все же пойдет на конфликт со спонсорами, то Ермак может внезапно уехать из страны под предлогом "рабочей поездки".Пока что Зеленский не торопится удовлетворять все "хотелки" западных спонсоров. В частности, как сообщает 19 мая издание "Страна", правительство Юлии Свириденко исключило из проекта антикоррупционной стратегии ряд ключевых требований Евросоюза, которыми расширялись бы полномочия НАБУ и САП, а также фактически выводились из-под контроля Зеленского Офис генпрокурора и ГБР. Таким образом, в дальнейшем следует ожидать либо новой серии войны СБУ и НАБУ, либо новых пленок, которые раскроют много интересного о Зеленском и его семье.О других особенностях правления Зеленским и Ермаком на Украине - в статье Никиты Волковича Магическая болезнь Украины. Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

