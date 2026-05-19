"Бахыт без Компота". В музыке - балалайка, на войне – антидроновое ружье

Участник группы Вадима Степанцова "Бахыт-Компот", игравший на балалайке, в августе 2025 года ушел на СВО, где взял себе позывной "Бахыт". Украина.ру, 19.05.2026

Участник группы Вадима Степанцова "Бахыт-Компот", игравший на балалайке, в августе 2025 года ушел на СВО, где взял себе позывной "Бахыт". В разговоре с корреспондентом издания Украина.ру Александром Чаленко он назвал несколько причин своего поступка. Первый – он сам родом из Донбасса – из Красноармейска (Покровска при Украине). Вторая - его два родных младших брата воевали в Новороссии – один погиб при освобождении Марьинки, второй освобождал Мариуполь. В бригаде он стал специалистом по радиоэлектронной разведке. И самое главное - он Родину пришел защищать.

