https://ukraina.ru/20260519/v-rade-raskryli-kak-pri-ermake-naznachali-silovikov-1079155191.html
В Раде раскрыли, как при Ермаке назначали силовиков
В Раде раскрыли, как при Ермаке назначали силовиков - 19.05.2026 Украина.ру
В Раде раскрыли, как при Ермаке назначали силовиков
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что руководителей правоохранительных органов в стране якобы подбирали не по профессиональным качествам, а по дате рождения, гороскопам и "космическим методологиям". Соответствующее заявление он сделал 19 мая у себя в Телеграм-канале
2026-05-19T13:06
2026-05-19T13:06
2026-05-19T13:06
новости
андрей ермак
ярослав железняк
владимир зеленский
сап
рада
гбр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074407474_3:0:798:447_1920x0_80_0_0_5123db3d4865f50be7b435bc70e2daa6.jpg
По словам нардепа, после суда над экс-главой ОП часть представителей ГБР начала выступать против прозрачных конкурсов на государственные должности. Как утверждает Железняк, причина проста — при старой системе ключевые назначения делались вручную и, судя по всему, с оглядкой на советы гадалок. Особое внимание привлекла некая "Вероника Феншуй", которую связывают с Ермаком. Именно ей, по словам прокурора САП, экс-глава ОП якобы отправлял списки кандидатов после её "рекомендаций действовать". Железняк уже обратился в СБУ с требованием проверить гадалку на возможные связи с ФСБ. Сам депутат иронизирует, что противники реформ скоро начнут объяснять отказ от конкурсов "нарушением гармонии между Меркурием и Плутоном". На фоне коррупционных скандалов и арестов в окружении Банковой подобные истории всё сильнее бьют по имиджу украинской власти, где кадровая политика, похоже, всё больше напоминает смесь астрологии, кулуарных договорённостей и ручного управления. Об этом - в материале Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074407474_102:0:698:447_1920x0_80_0_0_33c66ba5e79d7b5f0fe32873d8683120.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей ермак, ярослав железняк, владимир зеленский, сап, рада, гбр
Новости, Андрей Ермак, Ярослав Железняк, Владимир Зеленский, САП, Рада, ГБР
В Раде раскрыли, как при Ермаке назначали силовиков
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что руководителей правоохранительных органов в стране якобы подбирали не по профессиональным качествам, а по дате рождения, гороскопам и "космическим методологиям". Соответствующее заявление он сделал 19 мая у себя в Телеграм-канале
По словам нардепа, после суда над экс-главой ОП часть представителей ГБР начала выступать против прозрачных конкурсов на государственные должности.
Как утверждает Железняк, причина проста — при старой системе ключевые назначения делались вручную и, судя по всему, с оглядкой на советы гадалок. Особое внимание привлекла некая "Вероника Феншуй", которую связывают с Ермаком. Именно ей, по словам прокурора САП, экс-глава ОП якобы отправлял списки кандидатов после её "рекомендаций действовать".
Железняк уже обратился в СБУ с требованием проверить гадалку на возможные связи с ФСБ. Сам депутат иронизирует, что противники реформ скоро начнут объяснять отказ от конкурсов "нарушением гармонии между Меркурием и Плутоном".
На фоне коррупционных скандалов и арестов в окружении Банковой подобные истории всё сильнее бьют по имиджу украинской власти, где кадровая политика, похоже, всё больше напоминает смесь астрологии, кулуарных договорённостей и ручного управления. Об этом - в материале Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам.