В Раде раскрыли, как при Ермаке назначали силовиков
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что руководителей правоохранительных органов в стране якобы подбирали не по профессиональным качествам, а по дате рождения, гороскопам и "космическим методологиям". Соответствующее заявление он сделал 19 мая у себя в Телеграм-канале
13:06 19.05.2026
 
Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что руководителей правоохранительных органов в стране якобы подбирали не по профессиональным качествам, а по дате рождения, гороскопам и "космическим методологиям". Соответствующее заявление он сделал 19 мая у себя в Телеграм-канале
По словам нардепа, после суда над экс-главой ОП часть представителей ГБР начала выступать против прозрачных конкурсов на государственные должности.
Как утверждает Железняк, причина проста — при старой системе ключевые назначения делались вручную и, судя по всему, с оглядкой на советы гадалок. Особое внимание привлекла некая "Вероника Феншуй", которую связывают с Ермаком. Именно ей, по словам прокурора САП, экс-глава ОП якобы отправлял списки кандидатов после её "рекомендаций действовать".
Железняк уже обратился в СБУ с требованием проверить гадалку на возможные связи с ФСБ. Сам депутат иронизирует, что противники реформ скоро начнут объяснять отказ от конкурсов "нарушением гармонии между Меркурием и Плутоном".
На фоне коррупционных скандалов и арестов в окружении Банковой подобные истории всё сильнее бьют по имиджу украинской власти, где кадровая политика, похоже, всё больше напоминает смесь астрологии, кулуарных договорённостей и ручного управления. Об этом - в материале Почему Ермак и Зеленский идут к гадалкам.
